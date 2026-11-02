แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย
กิจกรรม “ชวนกินปลา” ของจังหวัดปราจีนบุรี กลายเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลแซว หลังเลือกจัดที่ อำเภอประจันตคามขณะที่ประชาชนในพื้นที่อื่นของจังหวัดยังร้องเรียนเรื่องปลาตายและกังวลสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ จนเกิดคำถามว่า การกินปลาในจุดจัดงานจะช่วยตอบข้อสงสัยของชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างไร
ตามรายงานข่าว ระบุว่า นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด เตรียมจัดกิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. ที่บ้านเกาะยาง หมู่ 9 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม ใกล้แยกห้วยขื่อ
รูปแบบกิจกรรมคือให้ชาวบ้านจับปลาจากแหล่งน้ำในพื้นที่มาปรุงอาหารพื้นบ้านและรับประทานร่วมกัน โดยฝ่ายจังหวัดต้องการสร้างความมั่นใจเรื่องการบริโภคปลา หลังเกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในปราจีนบุรี
ชาวบ้านทักประเด็นสถานที่ อยากให้แก้ปัญหาต้นเหตุ
เสียงวิจารณ์ส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ประจันตคามไม่มีโรงงานจัดการของเสียประเภท 105 และ 106 ขณะที่ชุมชนในพื้นที่อื่นกำลังเผชิญปัญหาและรอคำตอบเรื่องมลพิษ จึงต้องการเห็นการตรวจสอบแหล่งน้ำ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการแก้ไขที่ชัดเจน มากกว่าการจัดกิจกรรมกินปลาเพียงอย่างเดียว
ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายขอให้ใช้ปลาที่จับขึ้นมาจากแหล่งน้ำจริงในพื้นที่ที่มีข้อร้องเรียน ขณะที่อีกส่วนเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะชาวบ้านริมคลองยังต้องใช้น้ำและประกอบอาชีพอยู่กับแหล่งน้ำเหล่านี้
สำหรับข้อความในภาพมีมที่ระบุว่าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นภาพคำตอบจาก AI Overview ส่วนข้อสังเกตที่ปรากฏในเสียงวิจารณ์ระบุเจาะจงถึง โรงงานประเภท 105 และ 106 จึงเป็นคนละขอบเขตกับการกล่าวว่าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
กรมประมงเผยผลตรวจตัวอย่างต่ำกว่าเกณฑ์ ยังติดตามต่อเนื่อง
ด้าน นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมประมง เปิดเผยวันที่ 2 พฤศจิกายนว่า กรมประมงเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำตรวจสารโลหะหนักแล้ว พบค่าต่ำกว่ามาตรฐาน พร้อมระบุว่าจะติดตามอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนหากพบความเสี่ยง
อธิบดีกรมประมงยังแนะนำให้บริโภคในปริมาณเหมาะสมและหลีกเลี่ยงเครื่องใน พร้อมมองว่าฝ่ายจังหวัดมีเจตนาช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่
ส่วนประชาชนที่ออกมาเรียกร้องยังต้องการคำตอบเรื่องคุณภาพน้ำและการจัดการต้นตอมลพิษ เพื่อให้ความมั่นใจครอบคลุมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย
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