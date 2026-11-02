แม่ “น้องเอย่า” เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. วอนสนามกอล์ฟอย่าให้เกิดเหตุซ้ำ
คุณแม่ของ น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนหญิงวัย 15 ปี ที่เสียชีวิตหลังประสบเหตุฟ้าผ่าระหว่างการแข่งขันกอล์ฟในจังหวัดฉะเชิงเทรา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เรียกร้องให้สนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขันทุกแห่งให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและรับมือเหตุฉุกเฉิน พร้อมแจ้งกำหนดพิธีฝังศพลูกสาวในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายนนี้
คุณแม่ระบุว่า “ขอให้เคสเอย่า เป็นเคสแรก และเคสสุดท้าย ที่เกิดกับนักกีฬาเยาวชนกอล์ฟ” โดยเรียกร้องให้สนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขันทุกรายการเตรียมมาตรการความปลอดภัย ทั้งการป้องกันเหตุและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที ก่อนทิ้งท้ายข้อความว่า “อย่าให้ใครต้องตกอยู่ในความสูญเสียแบบนี้อีกเลย”
นอกจากนี้ ครอบครัวยังแจ้งกำหนดการประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจากครอบครัวนับถือศาสนาอิสลาม โดยเปิดให้ญาติ เพื่อน และผู้ที่ประสงค์จะร่วมอาลัย เดินทางมาร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
กำหนดพิธีฝังศพ น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ
- วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569
- เวลา 09.00 ถึง 10.00 น.
- สถานที่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ บริเวณถนนสุขุมวิท พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะน้องเอย่าเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่สนามแห่งหนึ่งในตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าลงบริเวณสนาม ส่งผลให้น้องเอย่าและแคดดี้หญิงวัย 31 ปี ซึ่งอยู่ใกล้กันได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่สนามและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือ หลังพบว่าน้องเอย่าหมดสติและไม่มีสัญญาณชีพ จึงช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR จนหัวใจกลับมาเต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
แม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ในวันที่ 2 พฤศจิกายน คุณแม่ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของลูกสาว โดยระบุว่า ครอบครัวพยายามดูแลและประคับประคองอาการของเอย่าตลอดทั้งคืน ก่อนตัดสินใจยอมปล่อยมือเพื่อให้ลูกไม่ต้องเจ็บปวดอีก
น้องเอย่าเป็นนักกอล์ฟเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ มีผลงานคว้าแชมป์ประเภทหญิง คลาสบี ในการแข่งขัน Junior Asian Tour 2026 สนามแรก ที่สนามระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และยังคงลงแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง
สำหรับข้อความล่าสุดของคุณแม่ นอกจากการแจ้งกำหนดพิธีฝังศพแล้ว ยังเป็นการเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบสนามกอล์ฟและผู้จัดการแข่งขันตระหนักถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเยาวชน โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเป็นอันตราย และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้รวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะเดียวกันอีก
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