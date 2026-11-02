ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 2/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 2 พ.ย. 69 (2/11/69)

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ผลหวยลาววันนี้ 2 พ.ย. 69 (2/11/69)

  • เลข 6 ตัว: XXXXXX
  • เลข 5 ตัว: XXXXX
  • เลข 4 ตัว: XXXX
  • เลข 3 ตัว: XXX
  • เลข 2 ตัว: XX
  • เลข 1 ตัว: X

ผลหวยลาวพัฒนา 5/45: XX / XX / XX / XX / XX

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
26/10/69 0042 042 42 2
19/10/69 6331 331 31 1
12/10/69 7592 592 92 2
5/10/69 2607 607 07 7
28/9/69 4277 277 77 7
21/9/69 9225 225 25 5
14/9/69 3344 344 44 4
7/9/69 6735 735 35 5
31/8/69 4389 389 89 9
24/8/69 5552 552 52 2
17/8/69 6707 707 07 7
10/8/69 3030 030 30 0
3/8/69 1680 680 80 0
27/7/69 4970 970 70 0
20/7/69 9073 073 73 3
13/7/69 2866 866 66 6
6/7/69 2227 227 27 7
29/6/69 6782 782 82 2
22/6/69 3818 818 18 8
15/6/69 2113 113 13 3
8/6/69 8526 526 26 6
1/6/69 7788 788 88 8
25/5/69 1489 489 89 9
18/5/69 3369 369 69 9
11/5/69 7509 509 09 9
4/5/69 9193 193 93 3

ส่องหวยลาวประจำวันจันทร์ และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้

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  • เลขเด่นประจำงวด: 2 – 7
  • เลขรองน่าลุ้น: 5 – 0

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 42 – 27 – 72 – 92 – 07
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 042 – 592 – 277 – 702

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ม้า (52), ช้าง (13)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: หอย (42), นกพิราบ (62)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 52 – 13 – 42 – 62
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 142 – 352 – 613 – 262

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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