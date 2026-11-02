ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่
กระทู้พันทิปถกสนั่น พนักงานใช้สิทธิ์ลาป่วย แต่ตกค่ำโผล่นั่งกินชาบูโต๊ะข้างทีมงาน HR เรียกตักเตือน เจ้าตัวตอกกลับมั่นใจ กินตอน 1 ทุ่มหมดเวลางานแล้ว ชาวเน็ตเสียงแตกไม่ผิดกฎแต่ส่อหมดอนาคต
เป็นข้อถกเถียงเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ สมาชิกเว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งตั้งกระทู้บอกเล่าสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในออฟฟิศ หลังพนักงานคนหนึ่งใช้สิทธิ์ลาป่วยตามปกติ แต่ตกค่ำดันโป๊ะแตกอย่างจัง เมื่อเพื่อนร่วมงานและฝ่ายบุคคล (HR) นัดกันไปกินเลี้ยงร้านชาบูหลังเลิกงาน แล้วพบพนักงานคนดังกล่าวมานั่งกินชาบูอยู่โต๊ะข้าง ๆ
ที่ทำให้ออฟฟิศเดือด เพราะพนักงานรายนี้มีประวัติใช้สิทธิ์ลาป่วยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง ด้วยอาการสารพัด เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดประจำเดือน จนภาระงานตกไปอยู่กับเพื่อนร่วมทีมที่ต้องคอยทำงานแทนหรืออยู่ดึกเพื่อเคลียร์งาน
เมื่อเพื่อนร่วมงานสะกิดให้ HR ดู วันรุ่งขึ้นฝ่ายบุคคลจึงเรียกพนักงานคนดังกล่าวเข้าไปสอบถามถึงอาการป่วย ทว่าเจ้าตัวกลับตอบกลับมาด้วยความมั่นใจว่า เวลาที่ไปกินชาบูคือช่วง 1 ทุ่ม ซึ่งพ้นเวลาเลิกงาน 17.30 น. ไปแล้ว การลาป่วยจึงสิ้นสุดลงตามเวลาทำงาน หลังจากนั้นถือเป็นเวลาส่วนตัว จะไปทำอะไรก็ได้
คำตอบดังกล่าวจุดชนวนให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยเสียงส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 มุมมองชัดเจน
ฝั่งหนึ่งมองในแง่ของกฎหมายและหลักวิทยาศาสตร์ ว่าในทางระเบียบไม่ได้มีความผิด การลาป่วยยังอยู่ในกรอบสิทธิ์ 30 วันตามกฎหมายแรงงาน บางอาการเช่น ปวดประจำเดือนหรือท้องร่วง เมื่อนอนพัก กินยา อาการอาจดีขึ้นช่วงบ่ายหรือเย็น การออกมากินอาหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลก และเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนอกเวลางาน
ทว่าชาวเน็ตอีกฟากมองเรื่องมารยาท ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ หลายคนชี้ตรงกันว่า คำตอบของพนักงานสะท้อนตรรกะที่เป็นปัญหา แทนที่จะอธิบายว่าอาการดีขึ้นแล้วหลังได้ยา กลับตอบเชิงหัวหมอว่าพ้นเวลางานไปแล้ว
หลายความคิดเห็นเตือนว่า แม้ทางกฎหมายจะเอาผิดไม่ได้ตรง ๆ แต่พฤติกรรมทิ้งงานให้เพื่อนร่วมทีมแบกรับบ่อยครั้ง ย่อมส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือ หากมีการประเมินผลงาน โบนัส การปรับตำแหน่ง หรือมีมาตรการคัดคนออก พนักงานที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มักถูกกาหัวเป็นกลุ่มแรกอย่างแน่นอน