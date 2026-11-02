ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4

กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในวงกว้างของสังคมเกาหลีใต้ หลังรายการทอล์กโชว์ Kim Chang Ok Show 4 ทางช่อง tvN ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงรายหนึ่งที่มาปรึกษาปัญหาน้องชายซึ่งหมกมุ่นกับการดูแลรูปลักษณ์จนครอบครัวกังวล

ผู้ร้องเรียนซึ่งรายการเรียกว่า นางสาวเอ เล่าว่าน้องชายคนเล็กของเธอเคยเป็นเด็กเรียนดีระดับท็อป 1 ถึง 2 ของโรงเรียน เป็นความหวังของบ้าน และได้รับการเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม กระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงโซลได้ แต่หลังจากนั้นกลับทุ่มเวลาไปกับการดูแลรูปลักษณ์แทนการเตรียมตัวหางาน

จุดที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือวันที่บังเอิญเห็นบัญชีโซเชียลมีเดียของน้องชายโผล่ขึ้นมาในหน้าฟีด โดยเธอเล่าว่า “ตอนแรกคิดว่าคนที่เรารู้จักมาโผล่ในฟีดเหรอ แล้วก็ตกใจมาก แต่พอเห็นหน้าน้องที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ฉันคิดว่ามีคนแฮกบัญชีเขาไปแล้ว มันช็อกมาก เพราะเป็นคนละหน้ากับสมัยเรียนเลย”

โฆษณา

เมื่อรายการเปิดภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง ผู้ร่วมรายการต่างประหลาดใจที่การเปลี่ยนแปลงระดับนี้เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการศัลยกรรม โดยน้องชายอธิบายว่าเป็นผลจากการแต่งหน้า การเปลี่ยนทรงผม และการจัดฟัน พร้อมเล่าวิธีของตัวเองว่าเขาเลี่ยงการกินโซเดียมเพื่อลดอาการบวมบริเวณจมูก ใช้การเขียนใต้ตาและเติมริมฝีปากบนเพื่อแก้สัดส่วนใบหน้าช่วงกลางที่ยาว ไว้ผมหน้าม้ายาวลงมาถึงกลางใบหน้าเพื่อให้ปีกจมูกดูเล็กลง และเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นกว่า 20 กิโลกรัมเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง พร้อมระบุว่ายึดวอนบิน สมาชิกวง RIIZE เป็นต้นแบบ

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความงาม คือเหตุผลเบื้องหลัง โดยเจ้าตัวเปิดใจว่าจุดเริ่มต้นมาจากตอนที่กินข้าวกับรุ่นพี่ผู้หญิงที่เขาแอบชอบ แล้วถูกทักว่า “ป่วยหรือเปล่า” เพราะตอนนั้นเขาผอมมากและสภาพผิวไม่ดี “พอคิดว่าคนที่เราชอบมองเราเป็นแบบนี้ ผมช็อกมาก” เขากล่าว

จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเตรียมตัวหางานแล้วสอบไม่ผ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขายอมรับว่าเริ่มมองหาสาเหตุของความล้มเหลวจากรูปลักษณ์ของตัวเอง และตกอยู่ในความคิดที่ว่าสมัยนี้ภาพลักษณ์สำคัญกว่าคุณสมบัติในเรซูเม

โฆษณา

ด้านพี่สาวมองต่างออกไป โดยระบุว่า “น้องเลื่อนเรื่องที่เป็นสาระสำคัญจริงๆ อย่างการเขียนใบสมัครหรือการอ่านหนังสือออกไป แล้วเอาการดูแลรูปลักษณ์มาเป็นเครื่องมือหนีความจริง” พร้อมเล่าว่าเคยให้เงินหลายแสนวอนเพื่อให้ไปซื้อสูทสำหรับสัมภาษณ์งาน แต่น้องชายกลับใส่สูทชุดนั้นไปเที่ยวบาร์หาคู่

ขณะที่คิมชางอก พิธีกรของรายการ ให้มุมมองที่ทำให้หลายคนต้องคิดตาม โดยระบุว่า “การดูแลรูปลักษณ์ไม่ใช่ปัญหาในตัวมันเอง แต่เบื้องหลังมันคือความภาคภูมิใจในตัวเองที่พังลงจากความล้มเหลวในการหางาน และความกลัวที่อยากได้รับการยอมรับ” พร้อมแนะนำว่า “บทบาทที่ครอบครัวควรทำไม่ใช่การบ่น แต่คือการอยู่เคียงข้างเพื่อไม่ให้เขารับความล้มเหลวเป็นเพียงความล้มเหลว”

เรื่องราวนี้สะท้อนภาพใหญ่ของสังคมเกาหลีใต้ ที่คนหนุ่มสาวเผชิญทั้งการแข่งขันในตลาดแรงงานที่รุนแรงและมาตรฐานความงามที่กดดัน จนรูปลักษณ์กลายเป็นสิ่งเดียวที่หลายคนรู้สึกว่าควบคุมผลลัพธ์ได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ วิธีการที่เจ้าตัวเล่าในรายการเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ โดยเฉพาะการงดหรือจำกัดโซเดียมอย่างเข้มงวด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการไม่แนะนำให้ทำเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะโซเดียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

News1 เกาหลี และ Sports Hankook

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 19:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ยันไม่ได้หนีไปไหน

“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่

ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่ ข่าว

ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ &#8220;น้องเอย่า&#8221; ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง ข่าว

แม่ “น้องเอย่า” ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องทะเบียนรถป้ายแดง &quot;แอนโทเนีย&quot; หลังถอยคันใหม่ให้คุณแม่ เป็นของขวัญวันเกิด เลขเด็ด

ส่องทะเบียน รถป้ายแดง “แอนโทเนีย” ถอยคันใหม่ให้คุณแม่ เป็นของขวัญวันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว ข่าว

อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปเสียง คำพูดสุดท้ายนักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ คาดสาเหตุ มีสิ่งผิดปกติเกาะปีก ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปเสียงสุดท้าย นักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ หวาดกลัวสุดขีด คาดสาเหตุมีสิ่งผิดปกติเกาะปีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายเพชร ทนายคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี ข่าว

ประวัติ ทนายเพชร ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา การันตีฝีมือ ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ &quot;น้องเอย่า&quot; เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. ข่าวกีฬา

แม่ “น้องเอย่า” เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. วอนสนามกอล์ฟอย่าให้เกิดเหตุซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย ข่าว

แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปแน่! &#8220;ทนายเพชร&#8221; จ่อควง &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น. ข่าว

ไปแน่! “ทนายเพชร” จ่อควง “บุ๋ม ปนัดดา” บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม ข่าว

เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่ บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69 ข่าว

เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย. เศรษฐกิจ

ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบปมเหยียดผิว จอห์น บาจโจ้ โดนแฟนบอลเรียก &quot;ลิง&quot; กลางสนามพัทยา ข่าวกีฬา

จอห์น บาจโจ้ ยันโดนเหยียดผิวจริง ฝรั่งเรียก “ลิง” กลางสนามพัทยา สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก๊อต อธิป ลั่น &quot;ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ&quot; ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม ข่าว

ก๊อต อธิป ลั่น “ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ” ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? &quot;กัปตันช้าง&quot; แฟนหนุ่ม &quot;ลำไย ไหทองคำ&quot; ประกาศโสดกลางโซเชียล บันเทิง

ส่อแววรักร้าว? “กัปตันช้าง” แฟนหนุ่ม “ลำไย ไหทองคำ” ประกาศโสดกลางโซเชียล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ก๊อต อธิป&quot; แจงปม เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต บันเทิง

“ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ ข่าว

หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ บันเทิง

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ ข่าว

อึ้ง! พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หากทำผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด ข่าวต่างประเทศ

ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม. ข่าว

มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ &quot;บุุ๋ม ปนัดดา&quot; บันเทิง

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร &#8216;ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล&#8217; ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย &quot;เอย่า&quot; นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว ข่าวกีฬา

สุดอาลัย “เอย่า” นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ