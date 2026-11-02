เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:46 น.
เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม
ขสมก. พร้อมบวก

ขสมก. เปิดทดลองรถเมล์ด่วนพิเศษ 24 สายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล จอดเฉพาะป้ายสำคัญ ลดเวลาเดินทางช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น ค่าโดยสารราคาเดิม เช็กหมายเลขสาย ต้นทาง ปลายทาง และเวลาออกรถครบทุกเส้นทาง พร้อมวิธีสังเกตรถด่วนพิเศษก่อนขึ้นใช้บริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบุว่า การทดลองครั้งนี้ครอบคลุมทั้งรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา โดยเลือกเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนขนาดใหญ่ สถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ท่าเรือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ประชาชนที่ต้องเดินทางระยะกลางถึงระยะไกล

รถที่เข้าร่วมโครงการจะติดป้ายข้อความ “รถด่วนพิเศษ” บริเวณกระจกด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อให้ผู้โดยสารแยกออกจากรถเมล์ปกติในสายเดียวกันได้ โดยรถด่วนพิเศษจะจอดเฉพาะป้ายที่ ขสมก. กำหนดไว้เท่านั้น ผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบจุดขึ้นลงก่อนเดินทาง เพราะรถจะไม่จอดรับส่งทุกป้ายเหมือนบริการตามปกติ

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สำหรับการทดลองวันที่ 2 พฤศจิกายน แบ่งเวลาให้บริการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเร่งด่วนเช้าและช่วงเร่งด่วนเย็น โดยรถจะออกจากท่าต้นทางและปลายทางตามรอบเวลาที่กำหนด

รถด่วนพิเศษ ขสมก พิกัดรถ
ขสมก. พร้อมบวก

เช็ก 24 เส้นทางรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. ต้นทางและปลายทาง

รายชื่อรถเมล์ด่วนพิเศษทั้ง 24 เส้นทาง พร้อมหมายเลขสายเดิมและรหัสเส้นทางใหม่ ตามภาพประชาสัมพันธ์ของ ขสมก. มีดังนี้

  1. สาย 2-2 : ท่าเรือปากเกร็ด ถึง ท่าเรือสี่พระยา
  2. สาย 3 (2-37) : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถึง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
  3. สาย 7ก (4-48) : พุทธมณฑลสาย 2 ถึง พาหุรัด
  4. สาย 20 (4-4) : ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถึง ท่าดินแดง
  5. สาย 23 (3-5) : ปู่เจ้าสมิงพราย ถึง เทเวศร์
  6. สาย 26 (1-36) : มีนบุรี ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
  7. สาย 54 (2-44) : วงกลมพระราม 9 ถึง สุทธิสาร
  8. สาย 60 (1-38) : สวนสยาม ถึง สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
  9. สาย 62 (3-42) : ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  10. สาย 70 (2-14) : ประชานิเวศน์ 3 ถึง สนามหลวง
  11. สาย 76 (4-14) : แสมดำ ถึง ประตูน้ำ
  12. สาย 93 (1-40) : หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถึง ท่าเรือสี่พระยา
  13. สาย 95ก (1-11) : รังสิต ถึง แฮปปี้แลนด์
  14. สาย 111 (4-20) : วงกลมเจริญนคร ถึง ตลาดพลู
  15. สาย 136 (3-47) : คลองเตย ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
  16. สาย 142 (3-17E) : ปากน้ำ ถึง แสมดำ (ทางด่วน)
  17. สาย 145 (3-18) : แพรกษา ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
  18. สาย 156 (2-49) : วงกลมตลาดสุคนธสวัสดิ์ ถึง นวมินทร์
  19. สาย 191 (2-51) : เคหะคลองจั่น ถึง กระทรวงพาณิชย์
  20. สาย 509 (4-60) : ตลาดวงศ์เจริญ ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
  21. สาย 510 (1-19) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  22. สาย 516 (2-25) : หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถึง เทเวศร์
  23. สาย 543 (1-25) : บางเขน ถึง ลำลูกกา (อำเภอลำลูกกา)
  24. สาย 556 (4-64) : วัดไร่ขิง ถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ทั้งนี้ รายชื่อข้างต้นแสดงต้นทางและปลายทางตามภาพประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่รายชื่อป้ายจอดระหว่างทางทั้งหมด ผู้โดยสารต้องตรวจสอบป้ายจอดด่วนพิเศษที่กำหนดของแต่ละสายเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ

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ตารางเวลารถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

ขสมก. กำหนดรอบเดินรถช่วงเช้าและเย็น โดยแบ่งตามท่าต้นทางและท่าปลายทาง ดังนี้

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า

  • รถออกจากท่าต้นทาง เวลา 06.00 น. 07.00 น. และ 08.00 น.
  • รถออกจากท่าปลายทาง เวลา 07.00 น. 08.00 น. และ 09.00 น.

ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น

  • รถออกจากท่าต้นทาง เวลา 16.00 น. 17.00 น. และ 18.00 น.
  • รถออกจากท่าปลายทาง เวลา 17.00 น. 18.00 น. และ 19.00 น.

ตารางเวลานี้เป็นกำหนดการออกรถจากท่าต้นทางและปลายทาง ไม่ใช่เวลาที่รถจะเดินทางถึงป้ายต่าง ๆ ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากสภาพการจราจรอาจส่งผลให้รถมาถึงจุดจอดช้าหรือเร็วกว่าที่คาดการณ์

สำหรับการให้บริการในวันถัดไป ขสมก. ยังไม่ได้ยืนยันตารางทดลองเพิ่มเติมในประกาศฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยจะนำข้อมูลการเดินรถและความคิดเห็นของผู้โดยสารไปประเมินผลก่อนพิจารณาปรับปรุงบริการ

แผนที่รถด่วนพิเศษ ขสมก
ขสมก. พร้อมบวก

วิธีสังเกตรถเมล์ด่วนพิเศษ และตรวจสอบจุดจอด

รถเมล์ด่วนพิเศษยังคงใช้หมายเลขสายเดียวกับรถโดยสารปกติ แต่จะมีป้าย “รถด่วนพิเศษ” ติดอยู่บริเวณกระจกหน้ารถและด้านข้างอย่างชัดเจน ส่วนป้ายรถเมล์ที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลจุดจอดสำหรับรถด่วนพิเศษ

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ผู้โดยสารควรสังเกตป้ายบนตัวรถก่อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงป้ายระหว่างทาง เพราะแม้รถจะวิ่งผ่านป้ายรถเมล์ตามเส้นทางปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลงได้ทุกป้าย

ขสมก. ยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน แบบสำรวจความต้องการรถด่วนพิเศษ เพื่อประเมินว่าการจอดเฉพาะป้ายสำคัญช่วยลดเวลาเดินทางได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับป้ายที่ควรเพิ่มหรือลด และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการให้บริการ

ประชาชนสามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ t.ly/6aLlc หรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพประชาสัมพันธ์ของ ขสมก.

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเส้นทางและจุดจอดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ BMTA Contact Center โทร. 1348 ผ่าน LINE Official @BMTA เฟซบุ๊ก ขสมก. พร้อมบวก หรือเว็บไซต์ทางการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การทดลองรถเมล์ด่วนพิเศษทั้ง 24 เส้นทางในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นการนำรูปแบบเดินรถที่จอดเฉพาะป้ายสำคัญมาทดสอบในชั่วโมงเร่งด่วน ก่อนประเมินความเหมาะสมในการให้บริการระยะต่อไป โดยยังคงค่าโดยสารตามอัตราปกติ

ดูตารางเดินรถสายอื่น ๆ ที่เฟซบุ๊ก เพจ ขสมก. พร้อมบวก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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