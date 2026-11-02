เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม
ขสมก. เปิดทดลองรถเมล์ด่วนพิเศษ 24 สายทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล จอดเฉพาะป้ายสำคัญ ลดเวลาเดินทางช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น ค่าโดยสารราคาเดิม เช็กหมายเลขสาย ต้นทาง ปลายทาง และเวลาออกรถครบทุกเส้นทาง พร้อมวิธีสังเกตรถด่วนพิเศษก่อนขึ้นใช้บริการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบุว่า การทดลองครั้งนี้ครอบคลุมทั้งรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา โดยเลือกเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนขนาดใหญ่ สถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ท่าเรือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ประชาชนที่ต้องเดินทางระยะกลางถึงระยะไกล
รถที่เข้าร่วมโครงการจะติดป้ายข้อความ “รถด่วนพิเศษ” บริเวณกระจกด้านหน้าและด้านข้าง เพื่อให้ผู้โดยสารแยกออกจากรถเมล์ปกติในสายเดียวกันได้ โดยรถด่วนพิเศษจะจอดเฉพาะป้ายที่ ขสมก. กำหนดไว้เท่านั้น ผู้โดยสารจึงควรตรวจสอบจุดขึ้นลงก่อนเดินทาง เพราะรถจะไม่จอดรับส่งทุกป้ายเหมือนบริการตามปกติ
สำหรับการทดลองวันที่ 2 พฤศจิกายน แบ่งเวลาให้บริการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเร่งด่วนเช้าและช่วงเร่งด่วนเย็น โดยรถจะออกจากท่าต้นทางและปลายทางตามรอบเวลาที่กำหนด
เช็ก 24 เส้นทางรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. ต้นทางและปลายทาง
รายชื่อรถเมล์ด่วนพิเศษทั้ง 24 เส้นทาง พร้อมหมายเลขสายเดิมและรหัสเส้นทางใหม่ ตามภาพประชาสัมพันธ์ของ ขสมก. มีดังนี้
- สาย 2-2 : ท่าเรือปากเกร็ด ถึง ท่าเรือสี่พระยา
- สาย 3 (2-37) : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถึง สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
- สาย 7ก (4-48) : พุทธมณฑลสาย 2 ถึง พาหุรัด
- สาย 20 (4-4) : ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถึง ท่าดินแดง
- สาย 23 (3-5) : ปู่เจ้าสมิงพราย ถึง เทเวศร์
- สาย 26 (1-36) : มีนบุรี ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- สาย 54 (2-44) : วงกลมพระราม 9 ถึง สุทธิสาร
- สาย 60 (1-38) : สวนสยาม ถึง สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
- สาย 62 (3-42) : ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- สาย 70 (2-14) : ประชานิเวศน์ 3 ถึง สนามหลวง
- สาย 76 (4-14) : แสมดำ ถึง ประตูน้ำ
- สาย 93 (1-40) : หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถึง ท่าเรือสี่พระยา
- สาย 95ก (1-11) : รังสิต ถึง แฮปปี้แลนด์
- สาย 111 (4-20) : วงกลมเจริญนคร ถึง ตลาดพลู
- สาย 136 (3-47) : คลองเตย ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- สาย 142 (3-17E) : ปากน้ำ ถึง แสมดำ (ทางด่วน)
- สาย 145 (3-18) : แพรกษา ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- สาย 156 (2-49) : วงกลมตลาดสุคนธสวัสดิ์ ถึง นวมินทร์
- สาย 191 (2-51) : เคหะคลองจั่น ถึง กระทรวงพาณิชย์
- สาย 509 (4-60) : ตลาดวงศ์เจริญ ถึง สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- สาย 510 (1-19) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- สาย 516 (2-25) : หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถึง เทเวศร์
- สาย 543 (1-25) : บางเขน ถึง ลำลูกกา (อำเภอลำลูกกา)
- สาย 556 (4-64) : วัดไร่ขิง ถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ทั้งนี้ รายชื่อข้างต้นแสดงต้นทางและปลายทางตามภาพประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่รายชื่อป้ายจอดระหว่างทางทั้งหมด ผู้โดยสารต้องตรวจสอบป้ายจอดด่วนพิเศษที่กำหนดของแต่ละสายเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ
ตารางเวลารถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569
ขสมก. กำหนดรอบเดินรถช่วงเช้าและเย็น โดยแบ่งตามท่าต้นทางและท่าปลายทาง ดังนี้
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
- รถออกจากท่าต้นทาง เวลา 06.00 น. 07.00 น. และ 08.00 น.
- รถออกจากท่าปลายทาง เวลา 07.00 น. 08.00 น. และ 09.00 น.
ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น
- รถออกจากท่าต้นทาง เวลา 16.00 น. 17.00 น. และ 18.00 น.
- รถออกจากท่าปลายทาง เวลา 17.00 น. 18.00 น. และ 19.00 น.
ตารางเวลานี้เป็นกำหนดการออกรถจากท่าต้นทางและปลายทาง ไม่ใช่เวลาที่รถจะเดินทางถึงป้ายต่าง ๆ ผู้โดยสารควรเผื่อเวลาเดินทาง เนื่องจากสภาพการจราจรอาจส่งผลให้รถมาถึงจุดจอดช้าหรือเร็วกว่าที่คาดการณ์
สำหรับการให้บริการในวันถัดไป ขสมก. ยังไม่ได้ยืนยันตารางทดลองเพิ่มเติมในประกาศฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยจะนำข้อมูลการเดินรถและความคิดเห็นของผู้โดยสารไปประเมินผลก่อนพิจารณาปรับปรุงบริการ
วิธีสังเกตรถเมล์ด่วนพิเศษ และตรวจสอบจุดจอด
รถเมล์ด่วนพิเศษยังคงใช้หมายเลขสายเดียวกับรถโดยสารปกติ แต่จะมีป้าย “รถด่วนพิเศษ” ติดอยู่บริเวณกระจกหน้ารถและด้านข้างอย่างชัดเจน ส่วนป้ายรถเมล์ที่เข้าร่วมโครงการจะมีป้ายประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลจุดจอดสำหรับรถด่วนพิเศษ
ผู้โดยสารควรสังเกตป้ายบนตัวรถก่อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงป้ายระหว่างทาง เพราะแม้รถจะวิ่งผ่านป้ายรถเมล์ตามเส้นทางปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลงได้ทุกป้าย
ขสมก. ยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน แบบสำรวจความต้องการรถด่วนพิเศษ เพื่อประเมินว่าการจอดเฉพาะป้ายสำคัญช่วยลดเวลาเดินทางได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับป้ายที่ควรเพิ่มหรือลด และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ประชาชนสามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ t.ly/6aLlc หรือสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพประชาสัมพันธ์ของ ขสมก.
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามเส้นทางและจุดจอดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ BMTA Contact Center โทร. 1348 ผ่าน LINE Official @BMTA เฟซบุ๊ก ขสมก. พร้อมบวก หรือเว็บไซต์ทางการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การทดลองรถเมล์ด่วนพิเศษทั้ง 24 เส้นทางในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เป็นการนำรูปแบบเดินรถที่จอดเฉพาะป้ายสำคัญมาทดสอบในชั่วโมงเร่งด่วน ก่อนประเมินความเหมาะสมในการให้บริการระยะต่อไป โดยยังคงค่าโดยสารตามอัตราปกติ
ดูตารางเดินรถสายอื่น ๆ ที่เฟซบุ๊ก เพจ ขสมก. พร้อมบวก
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