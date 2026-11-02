ไปแน่! “ทนายเพชร” จ่อควง “บุ๋ม ปนัดดา” บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น.
ไปแน่! “ทนายเพชร” จ่อควง “บุ๋ม ปนัดดา” บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น. ทั้ง “ก๊อต อธิป” และคนที่เกี่ยวข้อง ลั่นหากผิดจริงพร้อมขายบ้านชดใช้
เกาะติดมหากาพย์ดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” หลังมีประเด็น “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โอนเงินให้ผู้รับเหมาเพื่อสร้างพูลวิลล่าที่ จ.ภูเก็ต ก่อนเงินก้อนดังกล่าวจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของ “ก๊อต อธิป” ผู้เป็นสามี ล่าสุด ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ทนายความส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา ได้โฟนอินผ่านรายการโหนกระแส พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่แจ้งความก่อนหน้านี้ว่า
ในฐานะนักกฎหมายจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้าน ไม่ใช่ดำเนินการตามกระแสสังคม ที่ผ่านมาได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจากก๊อตมาโดยตลอด แต่เจ้าตัวไม่เคยยอมรับ จนกระทั่งได้เห็นคำชี้แจงของก๊อตผ่านรายการในวันนี้ จึงมองว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
นอกจากนี้ ทนายเพชรเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับบุ๋มแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดระเบียบจนมูลนิธิเกิดความเสียหาย บุ๋มก็พร้อมรับผิดชอบชดใช้ให้แก่มูลนิธิ แม้จำเป็นถึงขั้นต้องขายบ้านหรือทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องดำเนินการ ส่วนความรับผิดทางอาญาต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่ามีเจตนากระทำความผิดหรือไม่ หากพบว่าผิดจริงก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา
สำหรับการเข้าแจ้งความ ทนายเพชรเปิดเผยว่า เดิมทีต้องการเวลาอีก 3-4 วันในการรวบรวมหลักฐาน แต่เมื่อก๊อตได้ชี้แจงผ่านรายการแล้ว จึงตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทันที โดยได้นัดหมาย เวลา 09.30 น. ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) ที่กองบังคับการปราบปราม ซึ่งบุ๋ม ปนัดดา จะเดินทางไปด้วยอย่างแน่นอน การแจ้งความครั้งนี้จะกระทำในนามมูลนิธิ โดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลอย่างน้อย 2 ราย คือ “ก๊อต อธิป” และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อ
ส่วนความกังวลว่าการไปกองปราบฯ อาจทำให้บุ๋มถูกแจ้งข้อกล่าวหาเสียเอง ทนายเพชรทิ้งท้ายว่า “ยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยหลบหนี ไม่เคยปฏิเสธความรับผิด และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม” หากเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุให้ดำเนินการตามกฎหมาย ก็พร้อมเคารพกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความชัดเจนมากที่สุด
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