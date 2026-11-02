เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:14 น.
เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69

พ.ต.อ.มงคล โท้เป้า ผู้กำกับการ สภ.บ้านนา จังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ยังไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน หลังได้รับหมายเรียกในคดีบุกรุกที่ราชพัสดุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสนามวิ่งเทรลและที่พักในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จ.นครนายก โดยเจ้าตัวติดต่อแจ้งตำรวจว่าจะเข้ามาให้ปากคำภายในไม่กี่วัน เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสำหรับชี้แจงข้อเท็จจริง

คดีนี้ตำรวจออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 คน ขณะนี้เข้าให้ปากคำแล้ว 2 คน ได้แก่ กำนันหญิงตำบลศรีกะอาง ซึ่งเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลาประมาณ 21.00 น. และ นายหนุ่ม ผู้ดูแลสนามวิ่งเทรล ซึ่งเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าพบตำรวจ นอกจากก๊อตแล้ว ยังมี นายคณิต ผู้ขายที่ดินซึ่งมีชื่อปรากฏในเอกสารสัญญาซื้อขาย โดยทั้งสองคนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าให้ข้อมูล แต่ต้องการเวลาเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อน

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ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พร้อมทนายความ และนำเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินของสามี และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจตามกระบวนการกฎหมาย

พ.ต.อ.มงคล ระบุว่า สภ.บ้านนา จัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเดินทางเข้าพบของผู้ที่ได้รับหมายเรียก โดยกำหนดให้ทุกคนเข้าให้ปากคำ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569

หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่เดินทางมา ตำรวจจะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และหากยังไม่ปฏิบัติตามอีก จะพิจารณาขอออกหมายจับตามเงื่อนไขและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สำหรับที่มาของคดี เริ่มจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่กว่า 100 ไร่ ในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีการพัฒนาเป็นสถานที่พักและสนามวิ่งเทรล โดยมีชื่อก๊อตเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า พื้นที่ที่ถูกตรวจสอบเป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก ไม่ใช่พื้นที่ป่าสงวนตามข้อสงสัยในช่วงแรก โดยจากการตรวจสอบกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบ ยังไม่พบหลักฐานอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่หรือได้รับอนุมัติให้เช่าจากกรมธนารักษ์

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กองทัพบกจึงมอบหมายให้หน่วยทหารที่ดูแลพื้นที่เข้าแจ้งความต่อ สภ.บ้านนา เพื่อดำเนินการตรวจสอบการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย

อีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคือ เอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งมีชื่อก๊อตเป็นผู้ซื้อ โดยก่อนหน้านี้บุ๋มนำเอกสารมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน เพื่อแสดงว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกันจริง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ถูกระบุว่าเป็นที่ราชพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบว่าผู้ขายมีสิทธิครอบครองหรือโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ให้ผู้อื่นหรือไม่ รวมถึงผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ก๊อตได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีหรือเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษาทีมกฎหมายและรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนและหน่วยงานภาครัฐ

ก๊อตระบุว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้ เนื่องจากต้องการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้อง พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ก๊อตและนายคณิตยังมีเวลาถึงวันที่ 12 พฤศจิกายนในการเข้าพบพนักงานสอบสวน โดยตำรวจยังไม่ได้แจ้งผลสรุปการสอบสวนหรือยืนยันว่าบุคคลใดกระทำความผิดจากการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ขณะที่การออกหมายเรียกในขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบคดี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:14 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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