“บุ๋ม ปนัดดา” โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:16 น.
"บุ๋ม ปนัดดา" โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่

“บุ๋ม ปนัดดา” โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวทำบ้านที่ภูเก็ต ก่อนช็อกเจอแฉ “ก๊อต อธิป” สั่งช่างเบิกเงินสด 12 ล้าน ลั่นแจ้งความแน่

เกาะติดประเด็นร้อนเรื่องเส้นทางการเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ล่าสุด (2 พ.ย. 2569) รายการโหนกระแสเจาะลึกเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดย “หนุ่ม กรรชัย” ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ถึงประเด็นการก่อสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต หลังจาก “ก๊อต อธิป” โฟนอินชี้แจงไปก่อนหน้านี้

เมื่อถูกถามถึงปมพูลวิลล่า บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงว่าเป็นการโอนเงินส่วนตัวไปสร้างบ้าน ไม่ใช่พูลวิลล่าหรูอย่างที่เข้าใจ โดยระบุว่า “ไม่ทราบค่ะ เพราะว่าไม่งั้นหนูจะโอน 900,000 ส่วนตัวไปสร้างบ้านได้ยังไง หนูไม่รู้ ถ้ารู้มันจะขายได้ยังไง แล้วที่ก็ชื่อหนู หนูก็โอนตังค์ส่วนตัวไปสร้างบ้านหนูเอง 900,000 มันจะกลายเป็นพูลวิลล่าได้ยังไง มันเป็นบ้านส่วนตัวที่สร้างกันอยู่ที่ภูเก็ตเท่านั้นเอง เพราะ 900,000 มันจะไปเป็นพูลวิลล่าขนาดนั้นได้ยังไงถูกไหม”

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บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินรายการ โหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ส่วนประเด็นการโอนเงินค่างวดงานมูลนิธินั้น บุ๋มระบุว่าตนโอนตามเอกสาร BOQ ที่ฝ่ายชายส่งมาให้ และเห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารสำนักงานจริงที่คลอง 8 จ.ปทุมธานี สำหรับเรื่อง “ช่างเอ็ม” ผู้รับเหมาคนแรก บุ๋มเผยว่าคุ้นชื่อแต่ไม่เคยคุยโดยตรง เพราะสามีเป็นคนดูแลทั้งหมด ซึ่งฝ่ายชายบอกตลอดว่าช่างเอ็มทิ้งงาน ทำคานบิด และเป็นหนี้มูลนิธิ หากรู้เรื่องคงเข้าไปเจรจาดีๆ เพราะตนรักมูลนิธิมากและไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

บรรยากาศในรายการมาถึงจุดตึงเครียด เมื่อหนุ่ม กรรชัย เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกย้อนไปในปี 2567 ว่า ก๊อต อธิป เคยอ้างว่าขายที่ดินได้และนำเงินเข้ามูลนิธิ ก่อนจะโอนเข้าบัญชีช่างเอ็มครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 6 ครั้ง เป็นเงิน 12 ล้านบาท แล้วให้ช่างเอ็มไปถอนเป็นเงินสดออกมา ข้อมูลนี้ทำเอาบุ๋มถึงกับช็อกกลางสายและตอบด้วยความตกใจอย่างหนักว่า “ไม่รู้เลย ไม่มียอดโอนมาเลยนะ… จริงเหรอ เอาแล้ว หนูต้องรู้อะไรเพิ่มอีกไหม”

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ทั้งนี้ บุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่า จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับก๊อตอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ทนายเพชรกำลังรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการดำเนินคดีไม่ใช่เพียงการเดินทางไปแจ้งความทันที แต่จำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

บุ๋ม ปนัดดา กล่าวว่า “ยังไงก็ต้องแจ้งความแน่นอน อยากให้ทุกคน ประชาชนทุกคนสบายใจได้ และยินดีเข้าสู่กระบวนการของตำรวจ ตอนนี้ขอคุยกับทนายก่อน”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 15:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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