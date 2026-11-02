ภาพสลด ตำรวจยิ้มร่า คุกเข่ากดหลังหญิงชราดับ ครอบครัวฟ้องยับ ใช้กำลังเกินเหตุ
ตำรวจแคลิฟอร์เนียฉีกยิ้มขณะคุกเข่ากดหลังหญิงวัย 66 ปีจนหมดสติ ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ครอบครัวยื่นฟ้องเมืองซาคราเมนโต 17 ข้อหา ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ
ภาพจากกล้องติดตัวตำรวจกลายเป็นหลักฐานสำคัญในคดีสะเทือนขวัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะฉีกยิ้มกว้างระหว่างใช้เข่ากดหลังหญิงชราวัย 66 ปีที่นอนหมดสติอยู่บนพื้นถนน ก่อนที่เธอจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุเกิดขึ้นที่ลานจอดรถสนามกอล์ฟแฮกกิ้น โอ๊คส์ ในเมืองซาคราเมนโต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจ แมทธิว สเตอร์ลิง เดินทางไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุบุกรุก พบนางเนียวตา โคยา วัย 66 ปี ติดอยู่ในรถยนต์เนื่องจากรถเสียและโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ สเตอร์ลิงเสนอจะพาเธอไปศูนย์พักพิงและลากรถออกไป แต่หลังจากผ่านไปนานกว่าสองชั่วโมง เธอยังคงอยู่ในลานจอดรถ
คลิปวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจเผยให้เห็นช่วงเวลาโต้เถียงกัน สเตอร์ลิงเร่งให้เธอลงจากรถ ขณะที่หญิงชราบอกว่าเธออายุ 66 ปีแล้ว ข้อเท้าบวมจนแทบใส่รองเท้าไม่ไหว รถก็สตาร์ทไม่ติด ตำรวจหนุ่มจึงขู่ว่าหากไม่ออกมาภายใน 5 นาทีจะจับกุมดำเนินคดี เมื่อโคยาปิดประตูรถ สเตอร์ลิงจึงเปิดประตู กระชากร่างของเธออกมาบนพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรง
ภาพหลักฐานแสดงให้เห็นสเตอร์ลิงจับเธอนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นถนน ใช้หัวเข่ากดลงบนแผ่นหลังของเธอเพื่อใส่กุญแจมือ จากนั้นนำตัวเธอไปไว้ที่รถตำรวจ ก่อนที่เธอจะหมดสติไป เมื่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงพบว่าเธอไม่มีชีพจร จึงเร่งนำตัวส่งศูนย์การแพทย์เมอร์ซี ซาน ฮวน และเสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ต่อมา
ภาพนิ่งสองภาพจากกล้องบอดี้แคมที่ถูกแนบในสำนวนฟ้อง เผยให้เห็นสเตอร์ลิงมีสีหน้ายิ้มแย้มอย่างเห็นได้ชัดขณะคุกเข่าอยู่เหนือร่างของโคยา
ผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ซึ่งเป็นลิ่มเลือดที่เคลื่อนตัวจากขาไปยังหัวใจ โดยลงความเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ ทว่าลูกสาวของผู้ตายได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีแพ่งต่อเทศบาลเมืองซาคราเมนโต กรมตำรวจซาคราเมนโต แคทเธอรีน เลสเตอร์ หัวหน้าตำรวจ และสเตอร์ลิง รวม 17 ข้อหา รวมถึงข้อหาใช้กำลังเกินกว่าเหตุและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมิชอบ
ลูกสาวเปิดเผยว่า แม่คือโลกทั้งใบของเธอ หลังเกิดเหตุเพียงวันเดียวแพทย์แจ้งว่าแม่มีโอกาสรอดชีวิตเพียง 0.001 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ปัจจุบันสเตอร์ลิงยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรมตำรวจซาคราเมนโตตามปกติ ขณะที่สื่อท้องถิ่นกำลังเร่งประสานขอคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด