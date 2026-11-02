จอห์น บาจโจ้ ยันโดนเหยียดผิวจริง ฝรั่งเรียก “ลิง” กลางสนามพัทยา สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:48 น.
สมาคมฟุตบอลฯ สั่งสอบปมเหยียดผิว จอห์น บาจโจ้ โดนแฟนบอลเรียก "ลิง" กลางสนามพัทยา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 จอห์น บาจโจ้ (John Baggio) นักฟุตบอลชาวมาดากัสการ์ของสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @johnbaggio10 หลังถูกชายชาวต่างชาติใช้ถ้อยคำเหยียดผิว เรียกว่า “ลิง” (Monkey) ต่อหน้าที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 ที่พลังกาญจน์บุกเสมอพัทยา ยูไนเต็ด 2-2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

บาจโจ้เล่าว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ค้าแข้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเดินทางไปแข่งขันในฐานะทีมเหย้าหรือทีมเยือน เขาได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติจากคนไทยมาโดยตลอด และตนก็ให้ความเคารพแฟนฟุตบอลชาวไทยเช่นเดียวกัน จึงรู้สึกไม่พอใจที่ต้องเผชิญกับคำพูดเหยียดผิวจากชายชาวต่างชาติในครั้งนี้

นักเตะชาวมาดากัสการ์ยืนยันว่า เขาต้องการเพียงลงสนามแข่งขันอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยทีม และแสดงความเคารพต่อแฟนฟุตบอล พร้อมประกาศว่า ภูมิใจในสีผิวของตัวเอง และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมัน โดยย้ำว่ายังคงรักประเทศไทยเช่นเดิม

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ก่อนที่บาจโจ้จะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์โต้เถียงหลังจบการแข่งขันเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยปรากฏภาพ พัค ฮัง ซอ (Park Hang-seo) หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ของพลังกาญจน์ เอฟซี ถูกผู้ชมบนอัฒจันทร์ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย รวมถึงเรียกว่า “กิมจิ” ซึ่งเป็นการนำชื่ออาหารประจำชาติเกาหลีมาใช้ล้อเลียนเชื้อชาติ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่แถลงการณ์เรื่องการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ
FA Thailand
พัค ฮัง ซอ พยายามส่งสัญญาณให้ชายคนดังกล่าวหยุดพูดด้วยการยกนิ้วแตะริมฝีปาก แต่เมื่อยังถูกตะโกนยั่วยุอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการโต้เถียงกัน ก่อนเจ้าหน้าที่สนามและบุคลากรของสโมสรเข้าห้ามปรามเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย

ด้าน นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ประธานสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงการใช้คำว่า “Monkey” และ “Kimchi” ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติของผู้ชมการแข่งขัน

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ต่อมาสโมสรพลังกาญจน์ เอฟซี ออกแถลงการณ์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ สีผิว รูปร่าง และความแตกต่างทุกรูปแบบ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม หรือผู้ชมการแข่งขัน

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ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ประกาศจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติทั้งภายในสนามแข่งขัน บริเวณรอบสนาม และบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าพฤติกรรมเหยียดหยามทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในวงการฟุตบอล

มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้กำชับฝ่ายจัดการแข่งขันให้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบวินัยโดยทันที

จอห์น บาจโจ้ โพสต์น้อยใจ
IG/johnbaggio10

สมาคมยังเปิดเผยบทลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัย มารยาท พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 13 พ.ศ. 2569 โดยกำหนดโทษสำหรับนักฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และกองเชียร์ที่แสดงพฤติกรรมเหยียดผิวหรือเหยียดเชื้อชาติ

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สำหรับ กองเชียร์ที่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดเชื้อชาติบุคคลอื่น ตามระเบียบข้อ 4.1 มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาท หากกระทำพร้อมกันหลายคนจะถูกปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 40,000 บาท

หากใช้อุปกรณ์ขยายเสียงหรือถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ในการกระทำผิด จะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 บาท และห้ามนำอุปกรณ์ที่ใช้กระทำผิดเข้าสถานที่แข่งขันเป็นเวลา 1 ถึง 4 นัด

ส่วนกรณีนักฟุตบอลใช้ถ้อยคำหรือแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติ ระเบียบข้อ 1.9 กำหนดโทษพักการแข่งขัน 1 ถึง 3 นัด พร้อมปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 60,000 บาท ขณะที่เจ้าหน้าที่ทีมที่กระทำผิดจะถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 40,000 บาท

นอกจากนี้ ระเบียบข้อ 4.5 ยังมีบทลงโทษสำหรับกองเชียร์ที่นำป้ายข้อความยั่วยุ ข่มขู่ หรือดูหมิ่นบุคคลอื่นเข้าไปในสนามแข่งขัน โดยสโมสรต้นสังกัดของกองเชียร์และทีมเหย้าที่ปล่อยให้เกิดเหตุอาจถูกปรับไม่เกิน 50,000 บาท และห้ามใช้สนามเหย้า 1 นัดในการกระทำผิดครั้งแรก

หากกระทำผิดซ้ำ มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาท และอาจถูกห้ามใช้สนามเหย้า 3 นัด พร้อมตัดคะแนน 3 คะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับความคืบหน้ากรณีของจอห์น บาจโจ้ และพัค ฮัง ซอ สมาคมฟุตบอลฯ ยังไม่ได้ประกาศผลการพิจารณาทางวินัยหรือบทลงโทษต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ ส่วนชายชาวต่างชาติที่บาจโจ้ระบุว่าเป็นผู้ใช้ถ้อยคำเหยียดผิว ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:48 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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