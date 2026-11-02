ก๊อต อธิป ลั่น “ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ” ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:22 น.
ก๊อต อธิป ลั่น "ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ" ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส 2 พ.ย. 69

ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประกาศกลางรายการโหนกระแสวันนี้ (2 พ.ย. 69) เป็นลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบปัญหาเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังโทรศัพท์ชี้แจงกับ หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเป็นคนดูแลการก่อสร้างมูลนิธิคลอง 8 และแจ้งภรรยาทุกครั้งว่าเงินที่เบิกไปใช้สร้างมูลนิธิ ไม่ใช่โครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

“ผมลูกผู้ชายพอ มีอะไรผมพร้อมรับผิดชอบ” ก๊อตกล่าวระหว่างการสนทนากับหนุ่ม กรรชัย หลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของตนในการดูแลโครงการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิ

ก๊อตยอมรับว่าเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีบริเวณคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี โดยอาสาเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของบุ๋ม ซึ่งขณะนั้นมีภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา

เมื่อหนุ่ม กรรชัย ถามถึงการเบิกเงินไปใช้ในโครงการก่อสร้าง ก๊อตยืนยันว่า ทุกครั้งที่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้บุ๋มรับทราบ จะบอกว่าเป็นค่าก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ไม่ได้แจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต

บุ๋มให้สัมภาษณ์โหนกระแสวันนี้
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส 2 พ.ย. 69

“เงินทุกบาท ผมบอกคุณบุ๋มว่าเอาไปสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ครับ”

หนุ่ม กรรชัย จึงถามย้ำว่า หมายความว่าก๊อตเป็นผู้แจ้งบุ๋มทุกครั้งว่าเงินที่เบิกไปใช้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานีใช่หรือไม่ ซึ่งก๊อตยืนยันว่าแจ้งในลักษณะนี้มาโดยตลอด

คำชี้แจงของก๊อตมีความสำคัญต่อข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค เนื่องจากก่อนหน้านี้บุ๋มยืนยันว่า ตนเป็นผู้อนุมัติและโอนเงินบางรายการจริง แต่เข้าใจว่าเงินทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ไม่ทราบว่ามีเงินบางส่วนถูกนำไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าของสามีที่จังหวัดภูเก็ต

โฆษณา

ระหว่างการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ยังถามถึงเหตุผลที่ก๊อตเพิ่งออกมาชี้แจง หลังจากพยายามติดต่อทางโทรศัพท์มาหลายวัน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

โฆษณา

ก๊อตยอมรับว่าที่ผ่านมาเผชิญความเครียดอย่างหนักจากกระแสข่าวและข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือพูดคุยกับใครได้ ก่อนตัดสินใจใช้พื้นที่รายการโหนกระแสเพื่ออธิบายเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง

สำหรับจุดเริ่มต้นของข้อพิพาท ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หลัง ช่างเอ๋ อภิชาติ ผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต เข้าให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิองค์กรทำดี

ช่างเอ๋เปิดเผยว่า ตนรับงานก่อสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ตจากก๊อต โดยเริ่มต้นจากการสร้างบ้านพักส่วนตัว ก่อนเปลี่ยนเป็นโครงการพูลวิลล่าจำนวน 8 หลัง แต่ระหว่างดำเนินงานกลับได้รับเงินโอนจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี

ก๊อต โฟนอินรายการโหนกระแส 2 พ.ย. 69
ภาพจาก : รายการ โหนกระแส 2 พ.ย. 69

ผู้รับเหมาอ้างว่า เงินที่ได้รับแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าก่อสร้างพูลวิลล่าตามงานจริง ส่วนอีกส่วนเป็นเงินที่ก๊อตแจ้งว่าจะโอนเข้ามา ก่อนสั่งให้โอนกลับไปยังบัญชีส่วนตัวของตนเอง

โฆษณา

ช่างเอ๋ยอมรับว่า ในช่วงแรกไม่ได้สอบถามว่าเงินส่วนที่ให้โอนกลับมีที่มาจากอะไร เนื่องจากรู้จักและไว้วางใจก๊อตมานาน แต่ภายหลังเริ่มตั้งข้อสงสัยเมื่อมีการขอให้บริษัทออกใบเสนอราคาในนามมูลนิธิองค์กรทำดี ทั้งที่งานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

โฆษณา

จากข้อมูลรายการเดินบัญชีที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ พบธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังบัญชีบริษัทผู้รับเหมา 6 รายการ รวมประมาณ 45 ล้านบาท ก่อนมีการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของก๊อต

ขณะที่บุ๋มเคยชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า เมื่อได้รับยอดเงินค่าใช้จ่ายจากสามี ตนจะโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งมา โดยรายการที่ได้รับมีทั้งค่าเหล็ก ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่ไม่ได้มีรายละเอียดครบทุกครั้งว่าเงินแต่ละส่วนถูกนำไปจ่ายให้ใครหรือใช้ที่ใด

บุ๋มยืนยันว่าเข้าใจว่าเป็นการจ่ายค่าก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่คลอง 8 ทั้งหมด และไม่เคยรับทราบว่ามีการนำเงินไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

นอกจากประเด็นเงินบริจาคแล้ว ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตก่อสร้างพูลวิลล่าที่ปรากฏชื่อบุ๋มเป็นเจ้าของอาคาร โดยบุ๋มเคยปฏิเสธว่าไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารบางฉบับ และตั้งข้อสงสัยว่ามีการปลอมลายเซ็นของตน

โฆษณา

สำหรับประเด็นเอกสารดังกล่าว ก๊อตยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วน โดยระบุว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงต่อไป

ก่อนหน้านี้ ก๊อตยังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีหรือเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา แต่กำลังปรึกษาทีมกฎหมายและรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนและหน่วยงานภาครัฐ

อย่างไรก็ตาม การประกาศว่า “ผมลูกผู้ชายพอ มีอะไรผมพร้อมรับผิดชอบ” เป็นคำชี้แจงของก๊อตต่อสาธารณะ ยังไม่ใช่การรับสารภาพว่ากระทำความผิดทางอาญา ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค เส้นทางเงินที่โอนผ่านบริษัทผู้รับเหมา และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:22 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ยันไม่ได้หนีไปไหน

“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4 บันเทิง

อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

3 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 2/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลัง หนุ่มเกาหลีที่ใบหน้าเปลี่ยนไปโดยไม่ได้ศัลยกรรม จากรายการ Kim Chang Ok Show 4 ข่าวดารา

ดราม่าเกาหลี หนุ่มวิศวะหน้าเปลี่ยนจนพี่จำไม่ได้ ยันไม่ได้ศัลยกรรม แฉเอาเงินไปเที่ยวบาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ &quot;ก๊อต อธิป&quot; ยันไม่ได้หนีไปไหน บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” พูดแล้ว! สาเหตุยังไม่แจ้งความ “ก๊อต อธิป” ยันไม่ได้หนีไปไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่ ข่าว

ถกสนั่น พนง.ลาป่วย ตกเย็นโผล่นั่งกินชาบู HR เรียกคุย อ้างนอกเวลางานแล้ว ใครผิดกันแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ &#8220;น้องเอย่า&#8221; ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง ข่าว

แม่ “น้องเอย่า” ถามผู้จัด ฟ้าผ่าเตือนแล้วหลายครั้ง ทำไมไม่สั่งหยุดแข่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องทะเบียนรถป้ายแดง &quot;แอนโทเนีย&quot; หลังถอยคันใหม่ให้คุณแม่ เป็นของขวัญวันเกิด เลขเด็ด

ส่องทะเบียน รถป้ายแดง “แอนโทเนีย” ถอยคันใหม่ให้คุณแม่ เป็นของขวัญวันเกิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว ข่าว

อ้วกแทบพุ่ง! สาวซื้อชาเขียว ให้แฟนดูดจนหมดแก้ว ช็อกเจอจิ้งจกนอนตายทั้งตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปเสียง คำพูดสุดท้ายนักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ คาดสาเหตุ มีสิ่งผิดปกติเกาะปีก ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปเสียงสุดท้าย นักบินเจ็ตตกดับ 9 ศพ หวาดกลัวสุดขีด คาดสาเหตุมีสิ่งผิดปกติเกาะปีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายเพชร ทนายคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี ข่าว

ประวัติ ทนายเพชร ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา การันตีฝีมือ ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ &quot;น้องเอย่า&quot; เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. ข่าวกีฬา

แม่ “น้องเอย่า” เผยกำหนดพิธีฝังศพ 3 พ.ย. วอนสนามกอล์ฟอย่าให้เกิดเหตุซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย ข่าว

แห่แซว “ชวนกินปลา” ปราจีนบุรี แต่เลือกจัดประจันตคาม ถามทำไมไม่ไปพื้นที่น้ำเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไปแน่! &#8220;ทนายเพชร&#8221; จ่อควง &#8220;บุ๋ม ปนัดดา&#8221; บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น. ข่าว

ไปแน่! “ทนายเพชร” จ่อควง “บุ๋ม ปนัดดา” บุกแจ้งความ กองปราบฯ พรุ่งนี้เวลา 9.30 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม ข่าว

เช็กพิกัดรถเมล์ด่วนพิเศษ ขสมก. 24 เส้นทาง เปิด 2 พ.ย. 69 ค่าโดยสารเท่าเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่ บันเทิง

“บุ๋ม ปนัดดา” โฮหนัก! ปัดสร้างพูลวิลล่า ยันใช้เงินส่วนตัวสร้างบ้าน ลั่นแจ้งความแน่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69 ข่าว

เทนัด! ก๊อต อธิป ยังไม่พบตำรวจคดีรุกที่ราชพัสดุ ขีดเส้น 12 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย. เศรษฐกิจ

ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ก๊อต อธิป&quot; แจงปม เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยืนยัน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต บันเทิง

“ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ ข่าว

หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ บันเทิง

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ ข่าว

อึ้ง! พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หากทำผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด ข่าวต่างประเทศ

ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม. ข่าว

มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ &quot;บุุ๋ม ปนัดดา&quot; บันเทิง

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร &#8216;ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล&#8217; ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ