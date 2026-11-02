ก๊อต อธิป ลั่น “ผมลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบ” ปมเงินมูลนิธิบุ๋ม
ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประกาศกลางรายการโหนกระแสวันนี้ (2 พ.ย. 69) เป็นลูกผู้ชายพอ พร้อมรับผิดชอบปัญหาเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังโทรศัพท์ชี้แจงกับ หนุ่ม กรรชัย ยอมรับเป็นคนดูแลการก่อสร้างมูลนิธิคลอง 8 และแจ้งภรรยาทุกครั้งว่าเงินที่เบิกไปใช้สร้างมูลนิธิ ไม่ใช่โครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ต
“ผมลูกผู้ชายพอ มีอะไรผมพร้อมรับผิดชอบ” ก๊อตกล่าวระหว่างการสนทนากับหนุ่ม กรรชัย หลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของตนในการดูแลโครงการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิ
ก๊อตยอมรับว่าเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดีบริเวณคลอง 8 จังหวัดปทุมธานี โดยอาสาเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของบุ๋ม ซึ่งขณะนั้นมีภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
เมื่อหนุ่ม กรรชัย ถามถึงการเบิกเงินไปใช้ในโครงการก่อสร้าง ก๊อตยืนยันว่า ทุกครั้งที่แจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้บุ๋มรับทราบ จะบอกว่าเป็นค่าก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ไม่ได้แจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต
“เงินทุกบาท ผมบอกคุณบุ๋มว่าเอาไปสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ครับ”
หนุ่ม กรรชัย จึงถามย้ำว่า หมายความว่าก๊อตเป็นผู้แจ้งบุ๋มทุกครั้งว่าเงินที่เบิกไปใช้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานีใช่หรือไม่ ซึ่งก๊อตยืนยันว่าแจ้งในลักษณะนี้มาโดยตลอด
คำชี้แจงของก๊อตมีความสำคัญต่อข้อสงสัยเรื่องเงินบริจาค เนื่องจากก่อนหน้านี้บุ๋มยืนยันว่า ตนเป็นผู้อนุมัติและโอนเงินบางรายการจริง แต่เข้าใจว่าเงินทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมูลนิธิที่คลอง 8 ไม่ทราบว่ามีเงินบางส่วนถูกนำไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าของสามีที่จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ยังถามถึงเหตุผลที่ก๊อตเพิ่งออกมาชี้แจง หลังจากพยายามติดต่อทางโทรศัพท์มาหลายวัน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
ก๊อตยอมรับว่าที่ผ่านมาเผชิญความเครียดอย่างหนักจากกระแสข่าวและข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือพูดคุยกับใครได้ ก่อนตัดสินใจใช้พื้นที่รายการโหนกระแสเพื่ออธิบายเรื่องที่ตนเกี่ยวข้อง
สำหรับจุดเริ่มต้นของข้อพิพาท ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หลัง ช่างเอ๋ อภิชาติ ผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต เข้าให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงกับมูลนิธิองค์กรทำดี
ช่างเอ๋เปิดเผยว่า ตนรับงานก่อสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ตจากก๊อต โดยเริ่มต้นจากการสร้างบ้านพักส่วนตัว ก่อนเปลี่ยนเป็นโครงการพูลวิลล่าจำนวน 8 หลัง แต่ระหว่างดำเนินงานกลับได้รับเงินโอนจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี
ผู้รับเหมาอ้างว่า เงินที่ได้รับแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าก่อสร้างพูลวิลล่าตามงานจริง ส่วนอีกส่วนเป็นเงินที่ก๊อตแจ้งว่าจะโอนเข้ามา ก่อนสั่งให้โอนกลับไปยังบัญชีส่วนตัวของตนเอง
ช่างเอ๋ยอมรับว่า ในช่วงแรกไม่ได้สอบถามว่าเงินส่วนที่ให้โอนกลับมีที่มาจากอะไร เนื่องจากรู้จักและไว้วางใจก๊อตมานาน แต่ภายหลังเริ่มตั้งข้อสงสัยเมื่อมีการขอให้บริษัทออกใบเสนอราคาในนามมูลนิธิองค์กรทำดี ทั้งที่งานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
จากข้อมูลรายการเดินบัญชีที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ พบธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังบัญชีบริษัทผู้รับเหมา 6 รายการ รวมประมาณ 45 ล้านบาท ก่อนมีการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของก๊อต
ขณะที่บุ๋มเคยชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า เมื่อได้รับยอดเงินค่าใช้จ่ายจากสามี ตนจะโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งมา โดยรายการที่ได้รับมีทั้งค่าเหล็ก ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่ไม่ได้มีรายละเอียดครบทุกครั้งว่าเงินแต่ละส่วนถูกนำไปจ่ายให้ใครหรือใช้ที่ใด
บุ๋มยืนยันว่าเข้าใจว่าเป็นการจ่ายค่าก่อสร้างอาคารมูลนิธิที่คลอง 8 ทั้งหมด และไม่เคยรับทราบว่ามีการนำเงินไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต
นอกจากประเด็นเงินบริจาคแล้ว ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารขออนุญาตก่อสร้างพูลวิลล่าที่ปรากฏชื่อบุ๋มเป็นเจ้าของอาคาร โดยบุ๋มเคยปฏิเสธว่าไม่ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารบางฉบับ และตั้งข้อสงสัยว่ามีการปลอมลายเซ็นของตน
สำหรับประเด็นเอกสารดังกล่าว ก๊อตยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วน โดยระบุว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงต่อไป
ก่อนหน้านี้ ก๊อตยังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีหรือเพิกเฉยต่อข้อกล่าวหา แต่กำลังปรึกษาทีมกฎหมายและรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนและหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม การประกาศว่า “ผมลูกผู้ชายพอ มีอะไรผมพร้อมรับผิดชอบ” เป็นคำชี้แจงของก๊อตต่อสาธารณะ ยังไม่ใช่การรับสารภาพว่ากระทำความผิดทางอาญา ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค เส้นทางเงินที่โอนผ่านบริษัทผู้รับเหมา และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ต่อไป
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