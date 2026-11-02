ส่อแววรักร้าว? “กัปตันช้าง” แฟนหนุ่ม “ลำไย ไหทองคำ” ประกาศโสดกลางโซเชียล
ส่อแววรักร้าว? “กัปตันช้าง” แฟนหนุ่ม “ลำไย ไหทองคำ” ประกาศโสดกลางโซเชียล ทั้งที่เพิ่งลงรูปคู่ ก่อนเจ้าตัวลบโพสต์
กลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนคลับกำลังจับตาความสัมพันธ์ เมื่อ “กัปตันช้าง-กฤษดา วงษ์แก้ว” แฟนหนุ่มของนักร้องลูกทุ่งสาว “ลำไย ไหทองคำ” ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “สถานะตอนนี้ผมโสดนะครับ”
ทันทีที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างแห่เข้าไปคอมเมนต์ถามหาข้อเท็จจริงกันอย่างล้นหลาม เนื่องจากหลายคนสังเกตเห็นว่าทั้งคู่เพิ่งจะลงรูปคู่อวดโมเมนต์สวีตหวานไปเมื่อไม่นานมานี้
ล่าสุดมีรายงานว่า กัปตันช้างได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปจากหน้าเฟซบุ๊กแล้ว ซึ่งข้อความปริศนานี้จะเป็นเพียงการงอนกันตามประสาคนรัก หรือสถานะหัวใจของทั้งคู่มีปัญหาจริงๆ คงต้องรอฟังคำชี้แจงที่ชัดเจนจากปากของทั้งสองคนอีกครั้ง
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