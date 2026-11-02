ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:45 น.
ลดค่าธรรมเนียม GP ลาซาด้า ช้อปปี้ ติ๊กต็อก ช็อปร้านค้าออนไลน์ สมัครรอบแรกถึง 15 พ.ย.

โอกาสทองของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประสานความร่วมมือกับ 3 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ ได้แก่ Lazada, Shopee, TikTok Shop เปิดรับสมัครร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมโครงการลดค่าธรรมเนียม GP เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุน ขยายโอกาสทางการตลาด เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคนไทย

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

  • ต้องเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee หรือ TikTok Shop ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2569
  • จำหน่ายสินค้าไทยทุกประเภท ยกเว้นสินค้าในหมวดหมู่อิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีบุคคลธรรมดา ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้เรียบร้อย และมียอดขายรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต่อแพลตฟอร์ม (คิดฐานรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงกันยายน 2569)
  • กรณีนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักที่มีอยู่ได้ทันที ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซ้ำซ้อน และมียอดขายรายได้ไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อปีต่อแพลตฟอร์ม (คิดฐานรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึงกันยายน 2569)

การเปิดรับสิทธิ์แบ่งออกเป็น 2 รอบ

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  • รอบที่ 1: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม GP ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2570
  • รอบที่ 2: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 16 ธันวาคม 2569 เริ่มใช้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม GP ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึง 31 พฤษภาคม 2570

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถกดสมัครเข้าร่วมได้โดยตรงผ่านระบบ Seller Center ของแพลตฟอร์มที่เปิดร้านขายสินค้าอยู่ และสามารถเลือกใช้สิทธิ์รับประโยชน์ได้ครบทั้ง 3 แพลตฟอร์มที่เป็นสมาชิก

Lazada, Shopee, TikTok Shop ลดค่าธรรมเนียม GP

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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