หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ
เสียงสะท้อนจากบุคลากรด่านหน้า แพทย์เจ้าของบัญชีติ๊กต็อก หมอพจน์รักหนอน justcallme_poj_ โพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ตรงในระบบสาธารณสุข วอนขอความร่วมมือจากบรรดาญาติให้หยุดพฤติกรรมนำพ่อแม่หรือผู้สูงอายุมาปล่อยทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลโดยไม่มีใครมาเหลียวแล หลังพบเคสลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2569
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีสภาพร่างกายหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืม เลอะเลือน ตลอดจนกลุ่มที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งคือ ผู้ป่วยที่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พูดคุยรู้เรื่องทุกประการ แต่ต้องนอนเหงาอยู่เพียงลำพังบนเตียงคนไข้
สิ่งที่คุณหมอกังวลสูงสุดไม่ใช่เรื่องภาระงาน แต่เป็นความปลอดภัยของตัวผู้สูงอายุเอง เพราะโรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคนานาชนิด การนอนพักค้างคืนเป็นเวลานานเกินความจำเป็นทางการแพทย์ ยิ่งเปิดช่องให้ร่างกายรับเชื้อโรคได้ง่าย ผลลัพธ์ที่พบบ่อยและอันตรายที่สุดคือ ภาวะปอดติดเชื้อ ทำให้คนไข้ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการหอบเหนื่อยรุนแรง และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้
เหตุการณ์ผู้ป่วยถูกทิ้งสร้างความลำบากใจอย่างหนักให้แก่แพทย์ พยาบาล ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพทำให้ไม่สามารถเข็นเตียงคนไข้ออกไปปล่อยทิ้งไว้หน้าประตูโรงพยาบาลได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องจำใจแบกรับภาระดูแลต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาเตียงเต็ม ขาดแคลนพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตรายอื่นที่จำเป็นต้องใช้เตียงจริง ๆ
ช่วงท้ายคลิป คุณหมอจึงโยนคำถามปลายเปิดไปยังสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาทางออกอย่างจริงจังว่า หากญาติปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิง โรงพยาบาลควรมีแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายและสวัสดิการสังคมอย่างไร เพื่อปลดล็อกวิกฤตเตียงล้น โดยยังคงรักษาหลักมนุษยธรรมต่อผู้ป่วยไปพร้อมกัน