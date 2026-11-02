ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ
หากเคยดู We Are คือเรารักกัน หลายคนน่าจะจำ “ข้าวฟ่าง” หนุ่มบุคลิกสุขุมที่เข้าคู่กับ “แทน” ได้ คนที่ถ่ายทอดบทนี้คือ บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ นักแสดงหนุ่มรูปร่างสูง ซึ่งค่อย ๆ สร้างชื่อผ่านซีรีส์หลายเรื่อง ทั้งแนวรักวัยมหาวิทยาลัยและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น
นอกเหนือจากงานแสดง บูมยังมีดีกรีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานร้องเพลงประกอบซีรีส์ร่วมกับ อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ นักแสดงที่ร่วมงานกันจนแฟน ๆ รู้จักในชื่อ “อู๋–บูม”
บูม ธราธร อายุเท่าไร? ประวัติการศึกษา
บูม มีชื่อจริงว่า ธราธร จันทรวรกาญจน์ ชื่อภาษาอังกฤษ Tharatorn Jantharaworakarn เกิดวันที่ 28 กันยายน 2541 ปัจจุบันอายุ 28 ปี ส่วนสูง 187 เซนติเมตร ตามข้อมูลประวัติศิลปินที่ GMMTV เคยเผยแพร่
บูมศึกษาระดับมัธยมที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายวิศวกรรมศาสตร์
บูมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เขาร่วมฉลองความสำเร็จกับครอบครัวและเพื่อนนักแสดงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ในช่วงที่เริ่มมีผลงานซีรีส์ออกสู่สายตาผู้ชม โดยมีทั้งฟอส จิรัชพงศ์ บุ๊ค กษิดิ์เดช และอู๋ ธนบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดี
เริ่มเป็นที่รู้จักจาก “ใครคืออองชองเต”
ผลงานช่วงแรกที่ทำให้ผู้ชมรู้จักบูมคือ ใครคืออองชองเต — Enchanté ซึ่งออกอากาศในปี 2565 เขารับบท “วาโย” รุ่นพี่ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และกัปตันทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัย
วาโยเป็นหนึ่งในผู้ชาย 4 คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภารกิจตามหา “อองชองเต” ของทิว ตัวละครที่รับบทโดยบุ๊ค กษิดิ์เดช ทำให้บูมได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นเดียวกันหลายคน รวมถึงฟอส จิรัชพงศ์ และอู๋ ธนบูรณ์
ในปีเดียวกัน เขายังมีผลงาน รักสลับโลก Vice Versa เป็นอีกช่วงที่ผู้ชมเริ่มเห็นหน้าและจดจำชื่อของเขามากขึ้น
“ข้าวฟ่าง” ใน We Are กับผลงานร่วมกับอู๋ ธนบูรณ์
หนึ่งในบทบาทสำคัญของบูมคือ “ข้าวฟ่าง” ใน We Are คือเรารักกัน ซีรีส์ปี 2567 ซึ่งเล่าเรื่องมิตรภาพและความรักของกลุ่มเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
บูมแสดงคู่กับอู๋ ธนบูรณ์ ผู้รับบท “แทน” โดยความสัมพันธ์ของแทนกับข้าวฟ่างเป็นหนึ่งในคู่หลักของเรื่อง
นอกจากการแสดง ทั้งสองยังร้องเพลง “หมดมุก (Jokester)” เพลงประกอบซีรีส์ร่วมกันด้วย ทำให้ผู้ชมได้ติดตามบูมในบทบาทนักร้องเพิ่มเติมจากงานหน้ากล้อง
ผลงานอื่น ๆ ของบูมยังมีทั้ง วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda, สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners และ จาฤกรติจา Memoir of Rati
รับบท “ราฟฟี่” ใน Only Friends: Dream On
สำหรับผลงานปี 2569 บูมร่วมแสดงใน Only Friends: Dream On รับบท “ราฟฟี่” นักศึกษาที่แอบชอบแจ็ค ซึ่งรับบทโดยเอิร์ท พิรพัฒน์ มาตั้งแต่ปีหนึ่ง
เรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางการทำละครเวที Romeo & Romeo ที่ดัดแปลงจาก Romeo & Juliet โดยมีทั้งเพื่อน แฟนเก่า และความรู้สึกที่ยังไม่คลี่คลายเข้ามาพัวพัน บูมร่วมงานกับเอิร์ท พิรพัฒน์ มิกซ์ สหภาพ จอส เวอาห์ กวิน แคสกี้ และอู๋ ธนบูรณ์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ดราม่า บูม ธราธร
วันที่ 19 ตุลาคม 2569 GMMTV เผยแพร่ประกาศว่า อู๋ ธนบูรณ์ และบูม ธราธร ตกลงยุติการทำงานคู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นการตัดสินใจร่วมกันตามแนวทางการทำงานและเป้าหมายในอนาคตของแต่ละคน ส่วนกิจกรรมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นยังดำเนินต่อไปตามกำหนดเดิม
ต่อมาช่วงปลายเดือนตุลาคม บูมออกข้อความชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาและข่าวลือที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและกระทบจิตใจ พร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินหรือส่งต่อ และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ผู้ที่ต้องการติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของบูม สามารถติดตามอินสตาแกรม @besevboom
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ ฟอร์ด อรัญญ์ เด็กเรียนดี บอยกรุ๊ป WOLF & WANDER เส้นทาง 7 ปีของนักแสดงหนุ่ม GMMTV
- ประวัติ นนท์ ศดานนท์ นักแสดงหนุ่ม เจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์ แฟน ชาร์เลท วาศิตา
- GMMTV ยุติสัญญา “จัสติน มอยร์” เซ่นดรามาโพสต์เหยียดเพศ-ล้อความรุนแรง