ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 13:36 น.
ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

หากเคยดู We Are คือเรารักกัน หลายคนน่าจะจำ “ข้าวฟ่าง” หนุ่มบุคลิกสุขุมที่เข้าคู่กับ “แทน” ได้ คนที่ถ่ายทอดบทนี้คือ บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ นักแสดงหนุ่มรูปร่างสูง ซึ่งค่อย ๆ สร้างชื่อผ่านซีรีส์หลายเรื่อง ทั้งแนวรักวัยมหาวิทยาลัยและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น

นอกเหนือจากงานแสดง บูมยังมีดีกรีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผลงานร้องเพลงประกอบซีรีส์ร่วมกับ อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ นักแสดงที่ร่วมงานกันจนแฟน ๆ รู้จักในชื่อ “อู๋–บูม”

บูม ธราธร อายุเท่าไร? ประวัติการศึกษา

บูม มีชื่อจริงว่า ธราธร จันทรวรกาญจน์ ชื่อภาษาอังกฤษ Tharatorn Jantharaworakarn เกิดวันที่ 28 กันยายน 2541 ปัจจุบันอายุ 28 ปี ส่วนสูง 187 เซนติเมตร ตามข้อมูลประวัติศิลปินที่ GMMTV เคยเผยแพร่

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บูมศึกษาระดับมัธยมที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายวิศวกรรมศาสตร์

บูมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เขาร่วมฉลองความสำเร็จกับครอบครัวและเพื่อนนักแสดงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ในช่วงที่เริ่มมีผลงานซีรีส์ออกสู่สายตาผู้ชม โดยมีทั้งฟอส จิรัชพงศ์ บุ๊ค กษิดิ์เดช และอู๋ ธนบูรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

เริ่มเป็นที่รู้จักจาก “ใครคืออองชองเต”

ผลงานช่วงแรกที่ทำให้ผู้ชมรู้จักบูมคือ ใครคืออองชองเต — Enchanté ซึ่งออกอากาศในปี 2565 เขารับบท “วาโย” รุ่นพี่ปี 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และกัปตันทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัย

วาโยเป็นหนึ่งในผู้ชาย 4 คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภารกิจตามหา “อองชองเต” ของทิว ตัวละครที่รับบทโดยบุ๊ค กษิดิ์เดช ทำให้บูมได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นเดียวกันหลายคน รวมถึงฟอส จิรัชพงศ์ และอู๋ ธนบูรณ์

ในปีเดียวกัน เขายังมีผลงาน รักสลับโลก Vice Versa เป็นอีกช่วงที่ผู้ชมเริ่มเห็นหน้าและจดจำชื่อของเขามากขึ้น

“ข้าวฟ่าง” ใน We Are กับผลงานร่วมกับอู๋ ธนบูรณ์

หนึ่งในบทบาทสำคัญของบูมคือ “ข้าวฟ่าง” ใน We Are คือเรารักกัน ซีรีส์ปี 2567 ซึ่งเล่าเรื่องมิตรภาพและความรักของกลุ่มเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย

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บูมแสดงคู่กับอู๋ ธนบูรณ์ ผู้รับบท “แทน” โดยความสัมพันธ์ของแทนกับข้าวฟ่างเป็นหนึ่งในคู่หลักของเรื่อง

นอกจากการแสดง ทั้งสองยังร้องเพลง “หมดมุก (Jokester)” เพลงประกอบซีรีส์ร่วมกันด้วย ทำให้ผู้ชมได้ติดตามบูมในบทบาทนักร้องเพิ่มเติมจากงานหน้ากล้อง

ผลงานอื่น ๆ ของบูมยังมีทั้ง วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda, สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners และ จาฤกรติจา Memoir of Rati

รับบท “ราฟฟี่” ใน Only Friends: Dream On

สำหรับผลงานปี 2569 บูมร่วมแสดงใน Only Friends: Dream On รับบท “ราฟฟี่” นักศึกษาที่แอบชอบแจ็ค ซึ่งรับบทโดยเอิร์ท พิรพัฒน์ มาตั้งแต่ปีหนึ่ง

เรื่องราวเกิดขึ้นท่ามกลางการทำละครเวที Romeo & Romeo ที่ดัดแปลงจาก Romeo & Juliet โดยมีทั้งเพื่อน แฟนเก่า และความรู้สึกที่ยังไม่คลี่คลายเข้ามาพัวพัน บูมร่วมงานกับเอิร์ท พิรพัฒน์ มิกซ์ สหภาพ จอส เวอาห์ กวิน แคสกี้ และอู๋ ธนบูรณ์

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ความเคลื่อนไหวล่าสุด ดราม่า บูม ธราธร

วันที่ 19 ตุลาคม 2569 GMMTV เผยแพร่ประกาศว่า อู๋ ธนบูรณ์ และบูม ธราธร ตกลงยุติการทำงานคู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ เป็นการตัดสินใจร่วมกันตามแนวทางการทำงานและเป้าหมายในอนาคตของแต่ละคน ส่วนกิจกรรมที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นยังดำเนินต่อไปตามกำหนดเดิม

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ต่อมาช่วงปลายเดือนตุลาคม บูมออกข้อความชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาและข่าวลือที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและกระทบจิตใจ พร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินหรือส่งต่อ และอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายหากยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ผู้ที่ต้องการติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของบูม สามารถติดตามอินสตาแกรม @besevboom

บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ สวมสูทสีดำ นั่งพิงโต๊ะไม้ข้างโคมไฟตั้งพื้น
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ นักแสดงสังกัด GMMTV ภาพจาก Instagram @besevboom
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ เซลฟี่หน้ากระจกระยะใกล้ สวมเสื้อยืดสีดำ
บูม ธราธร เซลฟี่หน้ากระจก ภาพจาก Instagram @besevboom
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ เซลฟี่ริมหน้าต่างตึกสูง สวมเสื้อแขนยาวสีขาว
บูม ธราธร เซลฟี่ริมหน้าต่างตึกสูง ภาพจาก Instagram @besevboom
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติบราซิล ถือเค้กวันเกิด
บูม ธราธร กับเค้กวันเกิด ภาพจาก Instagram @besevboom
บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์ เซลฟี่ริมถนน สวมหมวกแก๊ปสีม่วง
บูม ธราธร เซลฟี่ริมถนน ภาพจาก Instagram @besevboom

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 13:36 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 13:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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