“ก๊อต อธิป” สารภาพแล้ว เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:16 น.
"ก๊อต อธิป" แจงปม เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยืนยัน "บุ๋ม ปนัดดา" ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต

“ก๊อต อธิป” สารภาพ แจงปม เงินบริจาคมูลนิธิฯ ยืนยัน “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่รู้สร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต ปัดตอบปมลายเซ็นปลอม ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

กรณีดราม่าเงินบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่อง หลังมีการเผยว่า “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” โอนเงินให้ผู้รับเหมาเพื่อสร้างพูลวิลล่าที่ จ.ภูเก็ต ก่อนที่เงินก้อนดังกล่าวจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของ “ก๊อต อธิป” ผู้เป็นสามี จนเกิดข้อสงสัยว่าเป็นการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

ล่าสุด “ก๊อต อธิป” ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสว่า “ในช่วงนั้นคุณบุ๋มงานยุ่งมากกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือ และเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณบุ๋มในการก่อสร้าง ผมก็เลยได้ดูแลการก่อสร้างมูลนิธิฯ ที่คลองแปดเองทั้งหมดตามที่คุณบุ๋มได้รับมอบหมายมา และทุกครั้งที่ผมแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกับคุณบุ๋ม ผมจะแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมูลนิธิฯ คลองแปดทุกครั้ง”

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หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดภาพสลิปการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวของ “บุ๋ม ปนัดดา” ไปยัง “นายอภิชาติ” (ช่างเอ๋) พร้อมถามว่าก๊อตหลอกบุ๋มว่าเป็นเงินที่จะไปใช้สร้างมูลนิธิฯ ที่ปทุมธานีหรือไม่ ก๊อต อธิป ระบุว่า เป็นการโอนเงินเพื่อสร้างมูลนิธิฯ ที่คลองแปดทุกครั้ง

ในช่วงของการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ได้ตั้งข้อสงสัยว่าการที่ชี้แจงแบบนี้ถือเป็นการยอมรับเพียงคนเดียวหรือไม่ ซึ่งทางก๊อตไม่ได้ตอบพร้อมกับเงียบต่อข้อคำถามดังกล่าวโดยระบุว่าขณะนี้ตนมีอาการเครียด ก่อนที่จะกล่าวต่อว่า “เอาตรง ๆ ค่าใช้จ่ายที่ผมแจ้งคุณบุ๋มไปว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทุกครั้งเป็นของมูลนิธิฯ ที่คลองแปดทุกครั้ง”

ก๊อต อธิป ชี้แจงในรายการ โหนกระแส
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ส่วนกรณีที่มีการโอนเงินออกไปนั้น ก๊อต อธิป กล่าวว่า “อันนี้ผมต้องขออภัยด้วยเพราะข้อมูลดังกล่าว ผมไม่สามารถที่จะตอบพี่หนุ่มได้จริง ๆ มันจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นและรูปคดีด้วย”

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หนุ่ม กรรชัย ได้เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พร้อมตั้งคำถามว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน บุ๋ม ปนัดดา ได้ติดต่อมาโดยบอกว่าก๊อตขอเงินบุ๋มเป็นจำนวน 10 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง แล้วบุ๋มไม่ได้โอนให้ ก๊อตได้อุ้มลูกออกจากบ้าน ขณะที่ตัวเองต้องหาคนไปตามให้จริงหรือไม่

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ก๊อต อธิป กล่าวว่า “อันนั้นผมขอไม่ให้ข้อมูลกับพี่หนุ่มดีกว่าครับ เพราะจะมีผลกระทบหลาย ๆ เรื่อง ผมขอพื้นที่ชี้แจงเพียงเท่านี้ และขอให้สังคมรับรู้ว่าสุดท้ายอะไรที่ผิดผมก็พร้อมรับผิดชอบ” ส่วนประเด็นลายเซ็นปลอมและการตกแต่งบัญชีทางก๊อตก็ขอไม่ให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน พร้อมยืนยันว่า บุ๋ม ปนัดดา ไม่ทราบถึงการก่อสร้างพูลวิลล่าที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ตนยังเป็นห่วงและส่งให้กำลังใจบุ๋ม และไม่ได้หนีไปไหน ยังเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 13:47 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 14:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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