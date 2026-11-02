นักพากย์เสียงจากซีรีส์ Doctor Who เสียชีวิตวัย 83 ปี
จอห์น ลีสัน (John Leeson) นักแสดงและนักพากย์เสียงชาวอังกฤษ ผู้ให้เสียง K9 หุ่นยนต์สุนัขคู่หูของด็อกเตอร์ ในซีรีส์ไซไฟชื่อดัง Doctor Who เสียชีวิตแล้วในวัย 83 ปี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 หลังมีอาการป่วยต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยลูกชายเป็นผู้ประกาศข่าวการเสียชีวิตผ่านเฟซบุ๊ก ขณะที่เพื่อนร่วมวงการและผู้สร้าง Doctor Who ร่วมแสดงความอาลัยต่อผู้ให้เสียงตัวละครที่อยู่คู่ซีรีส์มานานเกือบ 50 ปี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 กาย ดักเกอร์ (Guy Ducker) ลูกชายของจอห์น ลีสัน ซึ่งทำงานในวงการภาพยนตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งข่าวการเสียชีวิตของพ่อ โดยระบุว่า ลีสันจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 15.03 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษ หลังมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องมาตลอดช่วงฤดูร้อน
กายระบุว่า รู้สึกเสียใจที่ต้องแจ้งข่าวการจากไปของพ่อ ซึ่งมีชื่อจริงว่า จอห์น ดักเกอร์ (John Ducker) และเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในชื่อจอห์น ลีสัน พร้อมยืนยันว่าช่วงเวลาสุดท้ายเป็นไปอย่างสงบ
เขาปิดท้ายข้อความด้วยประโยคจากบทละคร Hamlet ของวิลเลียม เชกสเปียร์ ซึ่งมีความหมายว่า ขอให้เจ้าชายผู้เป็นที่รักหลับใหลอย่างสงบ และมีเหล่าเทวดานำทางไปสู่ที่พักนิรันดร์
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดโรคที่ลีสันป่วย หรือสาเหตุการเสียชีวิตทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ
หลังทราบข่าว รัสเซลล์ ที. เดวีส์ (Russell T Davies) นักเขียนบทและผู้สร้าง Doctor Who ยุคใหม่ ออกมาแสดงความอาลัย โดยกล่าวถึงความสามารถของลีสันในการสร้างบุคลิกให้หุ่นยนต์ K9 ผ่านน้ำเสียงที่ทั้งหยิ่งทะนง ฉลาดหลักแหลม มีอารมณ์ขัน และมีความไร้เดียงสาในเวลาเดียวกัน
เดวีส์ระบุว่า เมื่อถึงเวลานำ K9 กลับมาใน Doctor Who ฉบับปี 2549 ทีมงานไม่เคยคิดจะเลือกนักพากย์คนอื่น เพราะลีสันเป็นผู้ที่ทำให้ตัวละครมีเอกลักษณ์มาตั้งแต่แรก พร้อมยกย่องว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีฝีมือยอดเยี่ยม
สำหรับ ประวัติ จอห์น ลีสัน เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2486 ที่เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ มีชื่อจริงว่า จอห์น ดักเกอร์ ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อจอห์น ลีสันในการทำงานด้านการแสดง
เขาเริ่มสนใจการแสดงตั้งแต่วัยเด็ก โดยเข้าร่วมสมาคมการละครในเมืองเลสเตอร์ ก่อนศึกษาต่อที่ Royal Academy of Dramatic Art (RADA) สถาบันฝึกอบรมนักแสดงชื่อดังในกรุงลอนดอน
หลังจบการศึกษา ลีสันเริ่มทำงานในวงการละครเวที โดยมีผลงานอย่าง Plaza Suite ในปี 2512 และ Flint ในปี 2513 ก่อนขยายงานเข้าสู่โทรทัศน์และการพากย์เสียง
ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก Rainbow ซึ่งออกอากาศในอังกฤษตั้งแต่ปี 2515 โดยลีสันเป็นนักแสดงคนแรกที่สวมชุดหมี Bungle หนึ่งในตัวละครหลักของรายการ
ต่อมาในปี 2520 ลีสันได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากสถานีโทรทัศน์ BBC ให้พากย์เสียงตัวละคร K9 ในซีรีส์ Doctor Who ตอน The Invisible Enemy ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของหุ่นยนต์สุนัขที่ต่อมากลายเป็นหนึ่งในตัวละครยอดนิยมของซีรีส์
K9 เป็นหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายสุนัข มีลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ที่สามารถพูดคุย วิเคราะห์ข้อมูล และใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวได้ โดยตัวละครถูกสร้างขึ้นในเรื่องให้เป็นหุ่นยนต์ของศาสตราจารย์มาริอุส ก่อนถูกมอบให้ด็อกเตอร์และลีลา (Leela) ร่วมเดินทางไปในยานทาร์ดิส (TARDIS)
ลีสันเริ่มพากย์เสียง K9 ในยุคที่ ทอม เบเกอร์ (Tom Baker) รับบทเป็นด็อกเตอร์คนที่ 4 โดยใช้วิธีปรับเสียงให้สูงขึ้นเล็กน้อย และออกเสียงสั้นกระชับคล้ายเครื่องจักร เพื่อให้เหมาะกับหุ่นยนต์ที่สามารถตอบคำถามได้แทบทุกเรื่อง
หนึ่งในคำพูดประจำตัวของ K9 คือ “Affirmative, Master!” ซึ่งมีความหมายว่า “รับทราบครับ เจ้านาย” โดยน้ำเสียงเฉพาะตัวของลีสันกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชมจดจำได้ทันทีเมื่อได้ยิน
เดิมที K9 ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรากฏตัวเพียงเรื่องเดียว แต่ได้รับความนิยมจากผู้ชมจนทีมงานตัดสินใจให้เป็นสมาชิกประจำของยานทาร์ดิส และมีบทบาทต่อเนื่องใน Doctor Who อีกหลายฤดูกาล
อย่างไรก็ตาม ในปี 2522 ลีสันตัดสินใจออกจากซีรีส์ เนื่องจากกังวลว่าการทำงานพากย์เสียงโดยไม่ปรากฏตัวบนหน้าจออาจจำกัดโอกาสในการรับบทแสดงอื่น ๆ
ช่วงที่เขาออกจากซีรีส์ นักพากย์ เดวิด ไบรเออร์ลีย์ (David Brierley) เข้ามารับหน้าที่ให้เสียง K9 แทน ก่อนที่ลีสันจะกลับมาพากย์อีกครั้งในปี 2523 และทำหน้าที่ต่อเนื่องจนตัวละครออกจากการเดินทางร่วมกับด็อกเตอร์ในตอน Warriors’ Gate เมื่อปี 2524
หลังจากนั้น ลีสันยังกลับมารับบท K9 อีกหลายครั้ง ทั้งในรายการภาคแยก K9 and Company เมื่อปี 2524 และตอนพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปีของ Doctor Who เรื่อง The Five Doctors ในปี 2526
เมื่อ Doctor Who กลับมาสร้างใหม่ในปี 2548 ทีมงานได้นำตัวละคร K9 กลับมาในตอน School Reunion ซึ่งออกอากาศปี 2549 โดยลีสันกลับมารับหน้าที่ให้เสียงอีกครั้ง ร่วมกับการกลับมาของ เอลิซาเบธ สลาเดน (Elisabeth Sladen) ผู้รับบทซาราห์ เจน สมิธ (Sarah Jane Smith)
ความนิยมของ K9 ทำให้ตัวละครมีบทบาทต่อเนื่องในซีรีส์ภาคแยก The Sarah Jane Adventures และ K9 รวมถึงละครเสียงของบริษัท Big Finish Productions และวิดีโอเกม LEGO Dimensions
นอกจาก Doctor Who แล้ว ลีสันยังฝากผลงานการแสดงไว้ในซีรีส์โทรทัศน์อังกฤษหลายเรื่อง ได้แก่ Dad’s Army, Blake’s 7, Crown Court, Sorry!, The Bill และ Doctors รวมถึงทำงานเป็นผู้ประกาศเสียงให้สถานีโทรทัศน์ Channel 4
เขายังทำงานอ่านหนังสือเสียงให้ Calibre Audio Library ซึ่งผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และมีผลงานพากย์เสียงสำหรับรายการวิทยุเด็กอีกหลายโครงการ
แม้อายุมากกว่า 80 ปีแล้ว ลีสันยังคงทำงานด้านการแสดงเสียงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2568 เขากลับมาให้เสียง K9 ในละครเสียง Smith and Sullivan: Reunited ของ Big Finish Productions
ต่อมาในปี 2569 ลีสันได้กลับมาร่วมงานกับทอม เบเกอร์อีกครั้งในละครเสียงชุด Sir Sherlock โดยเบเกอร์รับบทเป็นเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ส่วนลีสันรับบทเป็น ดร.จอห์น วัตสัน ซึ่งเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันเกือบ 50 ปี หลังทั้งคู่พบกันครั้งแรกใน Doctor Who
เมื่อเดือนตุลาคม 2569 ทอม เบเกอร์ยังให้สัมภาษณ์กับ Radio Times ถึงความยินดีที่ได้กลับมาร่วมงานกับลีสัน โดยกล่าวว่าเขาเป็นนักแสดงที่คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและทำงานด้วยได้อย่างราบรื่น แม้ทั้งคู่จะรู้จักกันมานานหลายสิบปีแล้วก็ตาม
ก่อนเสียชีวิต ลีสันเคยให้สัมภาษณ์กับ BANG Showbiz เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ว่า ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าตัวละคร K9 คงอยู่ใน Doctor Who ได้ไม่นาน เพราะหุ่นยนต์ประกอบฉากมีปัญหาในการเคลื่อนที่และควบคุมระหว่างถ่ายทำ
เขายอมรับว่าไม่เคยคาดคิดว่าตัวละครที่ได้รับมอบหมายให้พากย์เสียงเพียงครั้งเดียวในปี 2520 จะยังได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงเกือบครึ่งศตวรรษ และกล่าวขอบคุณแฟนซีรีส์ที่สนับสนุน K9 มาตลอด
จอห์น ลีสัน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะมีอายุ 83 ปี โดยมี จูดี กริฟฟิธส์ (Judy Griffiths) ภรรยาที่แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2512 และกาย ดักเกอร์ ลูกชาย เป็นสมาชิกครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่
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