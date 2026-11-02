อึ้ง! พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หากทำผิดจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 13:04 น.
พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน หลังเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคและธุรกรรมโอนเงินไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง

พลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2562 พบเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้านบาท และเกือบ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาและการใช้เงินอย่างละเอียด
เบื้องต้น ตำรวจจะตรวจสอบว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากพบการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หรือหากมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สิน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน

ส่วนกระแสข่าวว่าอาจมีการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดเพียงคนเดียว ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะตำรวจรับเรื่องตรวจสอบไว้ทั้งหมด และจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนตามพยานหลักฐาน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายเรียกหรือหมายจับ

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วันก่อนหน้า (1 พฤศจิกายน 2569) เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนและสอบปากคำผู้ร้องทุกข์กรณีมูลนิธิองค์กรทำดีเรียบร้อยแล้ว
ผู้ร้องเรียนคือ นางสาวบุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก พร้อมด้วย นายภูวกร ศรีเนียน ตัวแทนผู้เสียหาย ประเด็นสำคัญคือการใช้บัญชีธนาคารรับเงินบริจาค ทั้งบัญชีในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีและบัญชีที่มีชื่อบุ๋ม ปนัดดา รวมถึงการโอนเงินให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ ปอศ. ระบุว่า จากข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนนำมาแจ้ง เบื้องต้นมีประเด็นที่อาจเข้าข่ายความผิดทั้งสองฐาน แต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะนี้ชุดพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนกำลังหารือเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบ ก่อนพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม

พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ
FB/Drama-addict

ก่อนหน้านั้น วันที่ 29 ตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นรักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

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ย้อนกลับไปช่วงแรก ประเด็นการตรวจสอบมูลนิธิองค์กรทำดีมุ่งไปที่เงินประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งปรากฏรายการโอนจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังบัญชีผู้รับเหมาก่อสร้าง ก่อนมีการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม

บุ๋มเคยชี้แจงว่า เข้าใจว่าเงินที่โอนไปให้ผู้รับเหมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานี และยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของสามี

นอกจากข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงิน มูลนิธิยังถูกตรวจสอบการก่อสร้างอาคารบริเวณคลอง 8 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังเจ้าหน้าที่เทศบาลพบว่าอาคารบางส่วนก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขออนุญาต เทศบาลตำบลธัญบุรีจึงออกคำสั่งระงับการก่อสร้าง ห้ามใช้อาคาร และให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขเอกสารการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ยังเปิดเผยภาพเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งระบุเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว พื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัย ขณะที่สถานที่จริงมีอาคารหลายหลัง จนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารก่อสร้าง

การรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนยังไม่ใช่ข้อสรุปว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดจากข้อร้องเรียนครั้งนี้

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ข้อมูลจาก : Drama-addict

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 13:04 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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