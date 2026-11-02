มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 12:35 น.
มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำเสนอความคืบหน้าการตรวจสอบอาคารของมูลนิธิองค์กรทำดี บริเวณรังสิตคลอง 8 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดภาพเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างจากอาคารที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จริง

จากภาพเอกสารที่นำเสนอ ในหัวข้อที่ 2 เกี่ยวกับรายละเอียดอาคาร ระบุว่าเป็นอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ค.ส.ล. จำนวน 1 ชั้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็น บ้านพักอาศัย โดยช่องพื้นที่อาคารระบุขนาด 10.00 ตารางเมตร เท่านั้น

ตัวเลขดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ชมและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากอาคารที่ปรากฏในภาพข่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบพื้นที่ และมีอาคารหลายหลังภายในบริเวณเดียวกัน

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ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามถึงขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร โดยเปรียบเทียบว่าเล็กใกล้เคียงกับห้องน้ำขนาดใหญ่ หรืออาจเล็กกว่าห้องน้ำของบ้านบางหลังด้วยซ้ำ พร้อมสงสัยว่าเหตุใดเอกสารที่ยื่นขออนุญาตจึงระบุพื้นที่เพียงเท่านี้ ทั้งที่การก่อสร้างจริงมีขนาดแตกต่างออกไปมาก

ก่อนหน้านี้ นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอธัญบุรี เปิดเผยว่า หลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของมูลนิธิองค์กรทำดี ได้ประสานเทศบาลตำบลธัญบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบว่ามีอาคารอยู่ประมาณ 4 หลัง โดยลักษณะการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบที่เคยยื่นขออนุญาตไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568

คำขอเดิมระบุเป็นอาคารสำหรับพักอาศัยขนาด 10 ตารางเมตร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่จริงกลับพบว่ามีอาคารหลายหลังและมีการก่อสร้างเพิ่มเติม จึงต้องตรวจสอบว่าอาคารแต่ละหลังได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไว้หรือเปล่า

เที่ยงวันทันเหตุการณ์ สั่งระงับก่อสร้างอาคารมูลนิธิของ บุ๋ม ปนัดดาแล้ว
ภาพจาก : เที่ยงวันทันเหตุการณ์

เทศบาลตำบลธัญบุรีจึงนำคำสั่งจำนวน 3 ฉบับ ไปติดประกาศบริเวณประตูทางเข้ามูลนิธิองค์กรทำดี ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2569 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

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คำสั่งฉบับแรกเป็นการระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 (1) เนื่องจากพบการก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามแบบแปลนและเงื่อนไขที่กำหนด

ส่วนคำสั่งฉบับที่สองเป็นการห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนของอาคารและบริเวณที่มีการก่อสร้าง ตามมาตรา 40 (2) เพื่อป้องกันการใช้อาคารที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับคำสั่งฉบับที่สาม ออกตามมาตรา 41 โดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำขออนุญาตหรือแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คำสั่งทั้งสามฉบับลงนามโดย นายชัยวัฒน์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

ด้านสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรีให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้มูลนิธิองค์กรทำดีเคยยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยแจ้งว่าจะใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่อาคารสำนักงานหรือสถานที่ดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิทั้งหมดตามลักษณะการใช้งานที่ปรากฏในปัจจุบัน

สำหรับพื้นที่ก่อสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี บริเวณคลอง 8 มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 300 ตารางวา โดยก่อนหน้านี้มีการวางแผนก่อสร้างอาคารหลัก 4 หลัง พร้อมพื้นที่สำหรับรองรับการดำเนินงานของมูลนิธิ

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ตามข้อมูลที่มูลนิธิองค์กรทำดีเคยเปิดเผย โครงการประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารเก็บสิ่งของบริจาคและโลงศพ สถานที่จอดรถ รวมถึงพื้นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่และทีมอาสาสมัคร โดยมีเป้าหมายใช้เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและรองรับผู้ประสบภัยพิบัติ

มูลนิธิยังระบุว่า ต้องการใช้สถานที่เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัวและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการก่อสร้างบางส่วนเสร็จสิ้นและเริ่มใช้งานไปแล้วก่อนเกิดข้อร้องเรียน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า บุ๋ม ปนัดดา มีความตั้งใจสร้างอาคารทั้งหมดไว้เป็นทรัพย์สินสำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมในระยะยาว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด และยังอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ระงับการก่อสร้างอาคารมูลนิธิของบุ๋ม
ภาพจาก : เที่ยงวันทันเหตุการณ์

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า มีบุคคลใกล้ชิดบุ๋มเสนอตัวเข้ามาดูแลโครงการก่อสร้าง โดยบุ๋มอนุมัติจ่ายเงินตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประสานงาน และโอนเงินให้ผู้รับเหมาโดยตรง แต่เอกสารก่อสร้างบางส่วนยังอยู่กับผู้ประสานงานที่มูลนิธิไม่สามารถติดต่อเพื่อนำเอกสารกลับมาตรวจสอบได้ครบถ้วน

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ภายหลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคและโครงการก่อสร้าง คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดีมีมติให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นรักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทางระหว่างการตรวจสอบ

สำหรับประเด็นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างที่ระบุพื้นที่เพียง 10 ตารางเมตร ยังต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบการขออนุญาตอาคารหลังใด และมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับอาคารหลังอื่นหรือไม่

ขณะที่คำสั่งระงับการก่อสร้างของเทศบาลธัญบุรียังคงมีผลบังคับใช้ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารและขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนจะสามารถดำเนินการก่อสร้างหรือใช้อาคารในส่วนที่ถูกสั่งห้ามได้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 12:35 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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