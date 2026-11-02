อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 20:01 น.
อาลัย Ate Gay ดาวตลกฟิลิปปินส์ เสียชีวิตวัย 55 ปี หลังต่อสู้มะเร็งระยะ 4

วงการบันเทิงฟิลิปปินส์สูญเสีย Ate Gay นักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดัง วัย 55 ปี หลังป่วยมะเร็งระยะ 4 ก่อนเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงและโรคหลอดเลือดสมอง ครอบครัวประกาศเสียชีวิตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่า ครอบครัวของ กิล อาดูกัล โมราเลส (Gil Aducal Morales) หรือที่แฟนคลับรู้จักในชื่อ Ate Gay เผยแพร่แถลงการณ์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊กทางการของนักแสดงตลกเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้วในวัย 55 ปี หลังเผชิญปัญหาสุขภาพต่อเนื่องจากการรักษาโรคมะเร็ง

ครอบครัวเปิดเผยว่า Ate Gay เสียชีวิตอย่างสงบ โดยมีสมาชิกครอบครัวและคนใกล้ชิดอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสุดท้าย พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน กำลังใจ และการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่เขาป่วย

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ในแถลงการณ์ ครอบครัวระบุว่า Ate Gay จะอยู่ในความทรงจำของคนที่รักเขาตลอดไป พร้อมขอให้แฟนคลับร่วมอธิษฐานและส่งกำลังใจถึงสมาชิกครอบครัว ส่วนกำหนดพิธีศพและสถานที่จัดงานจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังครอบครัวต้องออกมาปฏิเสธข่าวลือการเสียชีวิตของ Ate Gay ที่แพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ครอบครัวเผยแพร่ข้อความชี้แจงว่า Ate Gay ยังมีชีวิตอยู่และกำลังต่อสู้กับอาการป่วย หลังพบว่ามีผู้ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและเผยแพร่ข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ทั้งที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ครอบครัวระบุว่า การได้รับข้อความแสดงความเสียใจทั้งที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่สร้างความทุกข์ใจให้คนใกล้ชิด พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการยืนยัน และติดตามความคืบหน้าผ่านบัญชีเฟซบุ๊กทางการของ Ate Gay เท่านั้น

ขณะนั้น ครอบครัวยังยืนยันว่าจะดำเนินการตามความเหมาะสมกับบุคคลหรือเพจที่จงใจเผยแพร่ข่าวเท็จเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักแสดงตลก

กระทั่งวันที่ 1 พฤศจิกายน ครอบครัวจึงออกมายืนยันการเสียชีวิตจริง หลังอาการของ Ate Gay ทรุดลงจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา

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สำหรับประวัติการรักษา Ate Gay เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อเดือนกันยายน 2568 ว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิด Mucoepidermoid Carcinoma ระยะที่ 4 ซึ่งเป็นมะเร็งที่มักเกิดขึ้นบริเวณต่อมน้ำลาย โดยเข้ารับการรักษาทั้งเคมีบำบัดและรังสีรักษา

ระหว่างการรักษา Ate Gay เคยเปิดเผยถึงความยากลำบากทั้งด้านสุขภาพและค่าใช้จ่าย โดยมีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากช่วยเหลือ รวมถึงผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามซึ่งสนับสนุนค่ารังสีรักษา ขณะที่แฟนคลับอีกคนให้ยืมที่พักใกล้โรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

หลังผ่านการรักษามาระยะหนึ่ง Ate Gay เคยแจ้งข่าวดีเมื่อเดือนกันยายน 2569 ว่า ผลตรวจล่าสุดไม่พบสัญญาณของมะเร็ง หลังเข้ารับการรักษาด้วยรังสีเฉพาะจุด CyberKnife จำนวน 6 ครั้ง และภูมิคุ้มกันบำบัดอีก 9 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม สุขภาพของเขากลับทรุดลงอีกครั้งในเดือนตุลาคม

วงการบันเทิงฟิลิปปินส์สูญเสีย Ate Gay
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วันที่ 17 ตุลาคม 2569 ครอบครัวนำตัว Ate Gay ส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล Asian Hospital and Medical Center ในเมืองมุนตินลูปา หลังมีอาการหายใจลำบาก แพทย์ตรวจพบภาวะช็อกจากการติดเชื้อและระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันจากโรคปอดอักเสบ จึงต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียู

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แม้อาการติดเชื้อในระยะแรกจะดีขึ้น แต่วันที่ 29 ตุลาคม แพทย์แจ้งครอบครัวว่า Ate Gay เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้สมองซีกขวาได้รับความเสียหาย และต้องใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของอวัยวะสำคัญ โดยอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต

ก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงสองวัน Ate Gay เพิ่งจัดงานที่เรียกว่า Living Funeral หรือพิธีแสดงความรักและกล่าวคำอำลาขณะที่เจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ที่ Forest Lake Memorial Parks เมืองบีญาน จังหวัดลากูนา

ภายในงานมีครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมแบ่งปันความทรงจำ พร้อมบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อ Ate Gay ต่อหน้าเขาโดยตรง แทนการรอแสดงความอาลัยหลังเสียชีวิต

สำหรับ ประวัติ Ate Gay เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 ในย่านตอนโด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงเคยทำงานหลายอาชีพ ทั้งพนักงานทำความสะอาด พนักงานล้างจาน และพนักงานเสิร์ฟที่ร้องเพลงให้ลูกค้าฟัง เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ

Ate Gay เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงตลกตามสถานบันเทิง โดยเฉพาะการเลียนแบบ โนรา อูนอร์ (Nora Aunor) นักร้องและนักแสดงระดับตำนานของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีฉายาว่า Ate Guy

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นอกจากการเลียนแบบศิลปินแล้ว เขายังมีความสามารถด้านการร้องเพลง และเป็นที่รู้จักจากการนำเพลงยอดนิยมหลายเพลงมาเรียบเรียงรวมกันเป็นการแสดงตลก สร้างชื่อในวงการ Comedy Bar หรือสถานบันเทิงที่มีการแสดงตลกสดของฟิลิปปินส์

ในปี 2555 Ate Gay จัดคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อ Ako Naman… Ate Gay sa Arena โดยมีศิลปินชื่อดังหลายคนเข้าร่วมแสดง รวมถึงโนรา อูนอร์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เขานำมาเลียนแบบจนมีชื่อเสียง

ต่อมาได้ขยายงานเข้าสู่รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยมีผลงานในรายการ Comedy Bar, Wowowillie รวมถึงซีรีส์ FPJ’s Batang Quiapo และภาพยนตร์ Bekikang: Ang Nanay Kong Beki

หลังครอบครัวประกาศข่าวการเสียชีวิต คนดังในฟิลิปปินส์หลายคนออกมาแสดงความอาลัย โดยเฉพาะ ฮาร์ต อีวานเจลิสตา (Heart Evangelista) นักแสดงและแฟชั่นไอคอนชื่อดัง ซึ่งโพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านอินสตาแกรมสตอรีว่า “Rest na angel” หรือขอให้พักผ่อนอย่างสงบ

ก่อนหน้านี้ Ate Gay เคยเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ Fast Talk With Boy Abunda ว่า ฮาร์ตเป็นหนึ่งในคนที่คอยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง โดยส่งเงินสนับสนุนให้เขาทุกเดือน

ด้าน อัลลัน เค (Allan K) นักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดัง แชร์ประกาศการเสียชีวิตของครอบครัวผ่านอินสตาแกรม ขณะที่ ทิวส์เดย์ วาร์กัส (Tuesday Vargas) นักแสดงตลกรุ่นน้อง โพสต์ข้อความรำลึกถึงช่วงเวลาที่เคยร่วมงานกันตามสถานบันเทิง

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ทิวส์เดย์กล่าวถึง Ate Gay ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงตลกรุ่นพี่ที่เป็นมิตรและให้คำแนะนำกับนักแสดงหน้าใหม่อยู่เสมอ แม้ต้องเผชิญกับโรคร้ายมานานกว่าหนึ่งปี แต่ยังคงมีน้ำใจต่อคนรอบข้าง

ส่วน แวกกี คิราย (Wacky Kiray) นักแสดงตลกอีกคน กล่าวถึงความใจกว้างของ Ate Gay ที่มักแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำแก่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานในวงการตลก

GMA News รายงานเพิ่มเติมว่า หลังข่าวการเสียชีวิตได้รับการยืนยัน ชื่อของ Ate Gay กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจบนแพลตฟอร์ม X ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัย

ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดพิธีศพอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีคำชี้แจงทางการแพทย์ที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตโดยตรง นอกเหนือจากประวัติการรักษาโรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้าย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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