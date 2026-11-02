ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 12:05 น.
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ "บุุ๋ม ปนัดดา"

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง ศิลปิน-ดารา-อินฟลูฯ โอนบริจาค “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ “บุ๋ม ปนัดดา” ยอดเงินพุ่งหลักล้าน

นอกเหนือจากประเด็นเรื่องที่ดินและความสัมพันธ์ระหว่าง “ก๊อต อธิป” กับ “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอย่างหนักคือ ความโปร่งใสของเงินบริจาคใน “มูลนิธิองค์กรทำดี” โดยมีข้อสงสัยว่าเงินที่ประชาชนร่วมสมทบทุนนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

จากการตรวจสอบข้อมูลการรับบริจาคผ่านเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิองค์กรทำดี และการโพสต์แจ้งข่าวของบุคคลมีชื่อเสียง พบว่ามีศิลปิน ดารา และซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยจำนวนมาก ร่วมโอนเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมและช่วยเหลือชาวบ้านในศูนย์อพยพ โดยสามารถรวบรวมรายชื่อผู้บริจาคตามยอดเงินได้ดังนี้

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ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

  • กาละแมร์ พัชรศรี บริจาค 2,000,000 บาท
  • หนุ่ม กรรชัย บริจาค 1,000,000 บาท
  • ชมพู่ อารยา บริจาค 1,000,000 บาท
  • เบลล่า ราณี บริจาค 1,000,000 บาท
  • เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น บริจาค 1,000,000 บาท

ยอดบริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

  • โจอี้บอย บริจาค 200,000 บาท
  • กันต์พิมุกต์ ภูวกุล (แบมแบม) บริจาค 164,378.96 บาท
  • Ji Gamin (ครีเอเตอร์ชาวเกาหลี) บริจาค 150,000 บาท
  • ใหม่ เจริญปุระ บริจาค 130,000 บาท
  • ลำไย ไหทองคำ บริจาค 100,000 บาท
  • ทราย มาดามฟิน บริจาค 100,000 บาท
  • ปุ้ย L.กฮ. บริจาค 100,000 บาท
  • เอ จักรพรรดิ บริจาค 100,000 บาท
  • ฮาย Paper Planes บริจาค 100,000 บาท
  • หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ บริจาค 100,000 บาท
  • พุทธชาติ พงศ์สุชาติ บริจาค 100,000 บาท
  • เจมส์ จิรายุ บริจาค 100,000 บาท
  • ญาญ่า อุรัสยา บริจาค 100,000 บาท
  • เป๊กกี้ ศรีธัญญา บริจาค 100,000 บาท

ยอดบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

  • แพท พาวเวอร์แพท บริจาค 35,000 บาท
  • มิเชล เบอร์หนูน บริจาค 25,000 บาท
  • กลุ่มแฟนคลับเชอรี่ เข็มอัปสร บริจาค 20,000 บาท
  • เปิ้ล นาคร และครอบครัว บริจาค 20,000 บาท

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 12:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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