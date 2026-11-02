สุดอาลัย “เอย่า” นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:58 น.
สุดอาลัย "เอย่า" นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : FB/Natcha Izy Samitintu

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2569) คุณแม่ของ น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ (Aeyavarin Pradubyart) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Natcha Izy Samitintu แจ้งข่าวการเสียชีวิตของลูกสาว หลังจากครอบครัวเฝ้าติดตามอาการและพยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ โดยระบุว่า

“ไม่มีพ่อแม่คนไหนยอมปล่อยลูกไปง่ายๆ หรอก แต่ถ้ามันสร้างความเจ็บปวดให้ลูกอันเป็นที่รัก พ่อกับแม่จะขอยอมปล่อยมือ ให้ลูกไปสบาย”

คุณแม่เปิดเผยว่า หลังถูกฟ้าผ่า เอย่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นเวลานานเกือบหนึ่งชั่วโมง ก่อนกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้ง และต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บอย่างหนักตลอดทั้งคืน โดยระบุว่า

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“หนูแกร่งที่สุดแล้วเอย่าลูกรัก หัวใจหยุดเต้นตั้งแต่โดนฟ้าผ่า เกือบชั่วโมง ฮึดสู้กลับมาได้อีก 10 รอบ อดทนข้ามคืน เพื่อรอพ่อบินกลับมาบอกลาครั้งสุดท้าย หลับให้สบายนะลูกรัก”

พร้อมเขียนชื่อลูกสาวเป็นภาษาอังกฤษว่า Aeyavarin Aeya Pradubyart และบรรยายความรู้สึกของตัวเองว่า “แหลก สลาย ไม่ มี ชิ้น ดี” ก่อนแจ้งว่า ยังไม่พร้อมรับโทรศัพท์หรือตอบข้อความจากใคร และครอบครัวจะพาเอย่ากลับบ้านในวันเดียวกัน

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ขณะมีการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าลงบริเวณสนาม ส่งผลให้เอย่าและแคดดี้หญิงวัย 31 ปี ซึ่งอยู่ใกล้กันได้รับบาดเจ็บ

ณแม่ของ น้องเอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ แจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : FB/Natcha Izy Samitintu

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟและหน่วยกู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือ พบว่าเอย่าหมดสติและไม่มีสัญญาณชีพ จึงเร่งช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธี CPR จนหัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้ง ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวอย่างเร่งด่วน

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ส่วนแคดดี้หญิงวัย 31 ปี ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฟ้าผ่าเช่นกัน โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงเท่าเอย่า และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

ในช่วงค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าเอย่ายังมีชีวิตอยู่ แต่อาการสาหัสและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ก่อนที่คุณแม่จะออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำหรับประวัติของ เอยาวรินทร์ ประดับญาติ มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟเยาวชนไทย (TSGU) และเคยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนหลายรายการ

ก่อนหน้านี้ เอย่าเคยเข้าร่วมการแข่งขัน Junior Asian Tour 2026 สนามแรก ที่สนามระยอง กรีนวัลเล่ คันทรีคลับ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยคว้าแชมป์ประเภทหญิง คลาสบี หลังจบการแข่งขัน 3 วัน ด้วยสกอร์รวม 31 โอเวอร์พาร์ 247 เท่ากับธีริน ตันติมุรธา ก่อนเอาชนะในการแข่งขันเพลย์ออฟ

แม่น้อง เอย่า แจ้งข่าวเศร้า ลูกนักกอล์ฟวัย 15 ปี โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก : FB/Natcha Izy Samitintu

นอกจากนี้ ยังมีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับประเทศอีกหลายรายการตลอดปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาฝีมือในฐานะนักกอล์ฟเยาวชน

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ก่อนเกิดเหตุฟ้าผ่า คุณแม่เคยโพสต์เล่าเรื่องราวของเอย่ากับแมวที่เลี้ยงมานานชื่อ จอม ซึ่งมีอายุ 15 ปี ใกล้เคียงกับอายุของลูกสาว โดยแมวป่วยมานานประมาณ 2 ถึง 3 เดือน และเอย่าเป็นคนคอยดูแลทั้งป้อนอาหาร ป้อนน้ำ ป้อนยา รวมถึงอุ้มให้นอนอยู่บนตัวเป็นประจำ

กระทั่งจอมเสียชีวิตในคืนวันเสาร์ ระหว่างที่เอย่าเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อแข่งขันกอล์ฟ ทำให้เธอไม่ได้อยู่บ้านในช่วงเวลาสุดท้ายของแมวที่รัก

คุณแม่เล่าว่า แม้เอย่าจะเป็นเด็กที่มีบุคลิกเข้มแข็ง แต่การสูญเสียจอมทำให้เธอร้องไห้จนตาบวม พร้อมพูดกับแม่ว่า “ทำไมจอมไม่รอหนูกลับบ้าน”

เหตุการณ์ครั้งนั้นยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของเอย่าระหว่างการแข่งขันกอล์ฟในวันอาทิตย์ ซึ่งคุณแม่เขียนให้กำลังใจลูกสาวว่า ความเสียใจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และเชื่อว่าวันหนึ่งเอย่าจะสามารถรับมือกับความสูญเสียได้ดีขึ้น

ในโพสต์เดียวกัน คุณแม่ยังกล่าวถึงตารางการแข่งขันกอล์ฟที่เอย่าต้องลงสนามต่อเนื่องอีก 3 สัปดาห์ ก่อนเกิดอุบัติเหตุฟ้าผ่าขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

ล่าสุด ครอบครัวได้แจ้งการเสียชีวิตผ่านเฟซบุ๊กแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดพิธีสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:58 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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