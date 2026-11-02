โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:55 น.
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

1 พฤศจิกายน 2569 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญทองช้างเผือก ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ร้อยโท ปรีชา ปิ่นตามูล เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:55 น.
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Thaiger

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ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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