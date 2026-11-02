ประวัติ “กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แฟนลำไย ดีกรีกัปตันฟุตซอลทีมชาติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:33 น.
ประวัติ “กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แฟนลำไย ดีกรีกัปตันฟุตซอลทีมชาติ

“กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แฟนบันเทิง รู้จักจากความสัมพันธ์กับ ลำไย ไหทองคำ แต่สำหรับแฟนกีฬา เขาคือหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของฟุตซอลไทย เจ้าของเสื้อหมายเลข 7 ที่ผ่านทั้งแชมป์ระดับสโมสรและการแข่งขันฟุตซอลโลกมาแล้วหลายสมัย

เริ่มจากเด็กราชบุรีที่ต้องเรียนรู้การเล่นเป็นทีม จดสิ่งที่โค้ชสอนลงสมุด ฝึกจนก้าวขึ้นมารับหน้าที่กัปตันทีมชาติ ส่วนเรื่องหัวใจ เจ้าตัวเคยเล่าว่าเริ่มจากการทักไปถามลำไยเรื่องรถถูกล็อกล้อ ก่อนคุยกันทุกวันจนกลายเป็นความรัก

กัปตันช้าง มีชื่อจริงว่า กฤษดา วงษ์แก้ว เกิดวันที่ 29 เมษายน 2531 ปัจจุบันอายุ 38 ปี เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ส่วนสูง 170 เซนติเมตร โดยบัญชีรายชื่อนักกีฬาของฟีฟ่าในการแข่งขันฟุตซอลโลก 2024 ระบุว่าเขาเล่นตำแหน่งตัวรับ สวมเสื้อหมายเลข 7

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คำว่า “กัปตัน” ที่ติดปากแฟนกีฬา มาจากบทบาทผู้นำทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ซึ่งเขารับช่วงหลังการแข่งขันฟุตซอลโลกปี 2012 ขณะอายุเพียง 24 ปี

เด็กราชบุรีที่ใช้สมุดจด ช่วยให้เล่นทันรุ่นพี่

กฤษดาเคยเล่นฟุตซอลให้โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี และมีโอกาสร่วมทีมกับ “อาร์ม” ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง อีกหนึ่งนักฟุตซอลที่ต่อมากลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติ

หลังจบมัธยม เขาเคยไปเตะฟุตบอลเดินสายที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนมีโอกาสเข้าคัดตัวกับชลบุรี การซ้อมร่วมกับผู้เล่นระดับทีมชาติทำให้รู้ทันทีว่า ฟุตซอลอาชีพต้องอาศัยมากกว่าความสามารถเฉพาะตัว

สิ่งที่เขาใช้ช่วยตัวเองคือการจดคำแนะนำของโค้ชและรุ่นพี่ลงสมุด ทั้งการยืนตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และลูกสูตร เพื่อนำกลับไปทบทวนให้เข้าใจระบบการเล่น จนค่อย ๆ พัฒนาฝีเท้าขึ้นมา

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ผลงานฟุตซอล ทั้งแชมป์สโมสรเอเชียและเวทีโลก

ชื่อของกัปตันช้างผูกพันกับ บลูเวฟ ชลบุรี มาอย่างยาวนาน เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกหลายสมัย และแชมป์สโมสรเอเชีย AFC Futsal Club Championship ปี 2013 และ 2017

ในระดับทีมชาติ กฤษดาเริ่มรับใช้ทีมชาติไทยตั้งแต่ปี 2009 และอยู่ในทีมชุดลุยฟุตซอลโลก 4 สมัยติดต่อกัน ได้แก่

  • ปี 2012 ประเทศไทย
  • ปี 2016 ประเทศโคลอมเบีย
  • ปี 2021 ประเทศลิทัวเนีย
  • ปี 2024 ประเทศอุซเบกิสถาน

หลังจบฟุตซอลโลก 2024 เขาประกาศอำลาทีมชาติ พร้อมขอบคุณครอบครัว สโมสร โค้ช เพื่อนร่วมทีม และแฟนกีฬาที่สนับสนุนตลอดเส้นทาง

อีกช่วงที่น่าสนใจในอาชีพคือการย้ายไปเล่นฟุตบอลสนามใหญ่กับ นครปฐม ยูไนเต็ด ด้วยสัญญายืมตัวจากบลูเวฟ ชลบุรี

เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ไทยลีก 2 และเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก ก่อนเล่นต่อในฤดูกาล 2023/24 จากนั้นจึงกลับเข้าสู่เส้นทางฟุตซอลอีกครั้งเมื่อจบสัญญา

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รู้จักลำไยได้อย่างไร? เริ่มจากรถถูกล็อกล้อ

กัปตันช้างเคยเล่าในรายการ ซุปตาร์พาตะลุย ว่า เขากับลำไยมีอินสตาแกรมของกันและกันอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้จีบกัน กระทั่งช่วงที่เดินทางไปเตะบอลโชว์ที่สิงคโปร์ เขาเห็นข่าวฝ่ายหญิงรถถูกล็อกล้อแถวบรรทัดทอง จึงส่งข้อความไปถาม

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จากเรื่องรถ ทั้งคู่คุยกันต่อและเริ่มนัดกินข้าว ครั้งหนึ่งเขาแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดดึก แต่เมื่อไปถึงร้านกลับปิด จึงต้องเปลี่ยนไปหาของกินที่อื่น ก่อนจะได้คุยและพบกันบ่อยขึ้น

ส่วนจังหวะขอเป็นแฟน กัปตันช้างเล่าว่า หลังไปกินข้าวด้วยกัน เขาถามลำไยว่ามีแฟนหรือยัง เมื่อฝ่ายหญิงตอบว่ายังไม่มี จึงถามตรง ๆ ว่า “เป็นแฟนกันไหม” ซึ่งลำไยถามกลับว่า “พี่จีบหนูเหรอ” และเขาตอบรับว่าใช่

เจ้าตัวเคยอธิบายว่า ชอบความตลก เฮฮา และพูดเก่งของลำไย ส่วนเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ต มักไปรอรับและขับรถให้หลังเลิกงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่ายหญิง

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ความสัมพันธ์ล่าสุด ถูกจับตาหลังโพสต์สถานะโสด

อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาเป็นประเด็น หลังมีการเผยแพร่ข้อความจากเฟซบุ๊กของกัปตันช้างว่า “สถานะตอนนี้ผมโสดนะครับ” ก่อนโพสต์ดังกล่าวถูกลบในเวลาต่อมา

ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ จึงยังไม่อาจสรุปจากโพสต์เพียงข้อความเดียวว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันแล้วหรือไม่

ผู้ที่ต้องการติดตามกัปตันช้าง สามารถติดตามอินสตาแกรม @kritsada_7 ซึ่งเจ้าตัวใช้เผยแพร่ภาพชีวิตประจำวันและเรื่องราวนอกสนาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:33 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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