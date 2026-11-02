“ดีเจมาโอะ” อดีตเอวีดัง ถูกหามเข้าไอซียู หลังโดนลูกค้าวางยา อึ้งพบยาเสพติดเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:42 น.
“ดีเจมาโอะ” อดีตเอวีดัง ถูกหามเข้าไอซียู หลังโดนลูกค้าวางยา อึ้งพบยาเสพติดเพียบ

“ดีเจมาโอะ” อดีตเอวีดัง ถูกหามเข้าไอซียู หลังดื่มเครื่องดื่มจากลูกค้าในคลับ อึ้งพบยาเสพติดถึง 4 ชนิด ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย

“มาโอะ ฮามาซากิ” (Mao Hamasaki) หรือ DJ Mao อดีตดาราเอวีชื่อดังชาวญี่ปุ่น ถูกหามส่งห้องไอซียู (ICU) เป็นการด่วน หลังถูกวางยาในคลับส่วนตัวย่านจิมซาจุ่ย ฮ่องกง โดยแพทย์ตรวจพบสารเสพติดร้ายแรงถึง 4 ชนิดเจือปนอยู่ในร่างกาย ขณะนี้ตำรวจฮ่องกงเร่งสืบสวนล่าตัวคนร้ายแล้ว

ผู้จัดการส่วนตัวของ DJ Mao เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่น HK01 ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากมาโอะเสร็จสิ้นงานเปิดแผ่นที่ร้านในย่านหว่านไจ๋ เธอได้รับคำเชิญจากลูกค้ารายใหญ่ให้ไปโชว์ต่อที่คลับส่วนตัวย่านจิมซาจุ่ย ระหว่างนั้นเธอเล่นเกมทายลูกเต๋าแพ้และถูกทำโทษให้ดื่มเครื่องดื่มแก้วหนึ่ง ซึ่งทีมงานเข้าใจว่าเป็นเพียงค็อกเทลทั่วไป

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ทว่าหลังจากดื่มแก้วดังกล่าว มาโอะยังคงโชว์สปิริตขึ้นเปิดแผ่นจนจบ แต่ทันทีที่ลงจากเวทีเธอกลับหมดสติล้มพับไปทันที พร้อมมีอาการชักเกร็งและขยับตัวไม่ได้ ผู้จัดการจึงรีบแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลด่วน ผลการตรวจเลือดระบุชัดเจนว่าพบสารเสพติด 4 ชนิด ได้แก่ โคเคน, ยาอี, ไฟว์ไฟว์ (Erimin 5) และแฮปปี้วอเตอร์

อดีตเอวีญี่ปุ่นถูกลูกค้าวางยาในคลับฮ่องกง
hk01

หลังเกิดเหตุ ผู้จัดการส่วนตัวออกอาการเดือดดาลอย่างหนักจนมีปากเสียงกับผู้จัดการร้านกลางถนน ล่าสุดช่วงเย็นวันเดียวกัน มาโอะได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการและขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า

“เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วง ฉันรู้สึกขอโทษจริงๆ ค่ะ ตอนนี้ฉันได้สติแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัย แพทย์จึงแนะนำให้รอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อน หวังว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานบันเทิงในย่านจิมซาจุ่ย ฉันเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้จัดการหรือทางร้าน

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ส่วนผู้จัดการส่วนตัวของฉันที่ต่อว่าผู้จัดการร้านไปตอนนั้นเพราะความร้อนใจ ก็ต้องขออภัยอย่างสูงด้วยค่ะ เนื่องจากตอนนี้ตำรวจรับเรื่องไปจัดการแล้ว ฉันจึงขอไม่ออกความเห็นใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์ในครั้งนี้อีก”

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hk01

ล่าสุด ตำรวจฮ่องกงรับทำคดีนี้ในข้อหาเจตนาให้สารพิษเพื่อทำร้ายร่างกาย พร้อมส่งเรื่องให้ทีมสืบสวนอาชญากรรมเร่งหาตัวผู้กระทำผิด ขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสถานบันเทิงดังกล่าวพบว่าปิดให้บริการ โดยพนักงานปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆ ทั้งนี้ กฎหมายฮ่องกงระบุว่า การเจตนาจัดหาสารอันตรายให้ผู้อื่นรับประทานจนได้รับอันตราย มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

IG/ @maohamasaki_official
IG/ @maohamasaki_official

ที่มา: hk01

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:42 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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