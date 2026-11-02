ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด
สลดบนทางด่วนเวียดนาม ชายวิ่งตัดหน้ารถเลนขวาสุดความเร็ว 100 กม./ชม. ถูกชนดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด
นาทีชีวิตบนทางหลวงความเร็วสูงเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 บนทางด่วนสายฟาปเวิน–เกิ่วแย้ (Pháp Vân – Cầu Giẽ) ช่วงตำบลห่งเวิน กรุงฮานอย มุ่งหน้าจากนิญบิ่ญเข้าสู่เมืองหลวง รถเก๋งคันหนึ่งกำลังแล่นอยู่ในเลนขวาสุดชิดเกาะกลางถนน ซึ่งเป็นเลนที่อนุญาตให้ใช้ความเร็วสูงสุดถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จู่ ๆ มีชายคนหนึ่งวิ่งพรวดพราดตัดข้ามถนนขวางหน้าอย่างไม่กลัวตาย
จังหวะนั้นมีรถบรรทุกวิ่งขนาบข้างอยู่ในเลนถัดไป บังทัศนวิสัยของคนขับรถเก๋งจนมองไม่เห็นคนเดินเท้าล่วงหน้า เมื่อพ้นเงารถใหญ่มาเจอคนวิ่งตัดหน้าในระยะประชิด คนขับจึงไม่อาจหักหลบหรือเหยียบเบรกได้ทัน พุ่งชนชายคนดังกล่าวเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็น เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทางหลวงทีมที่ 3 รีบเดินทางเข้าควบคุมพื้นที่ จัดการจราจรไม่ให้ติดขัด พร้อมเตรียมส่งหนังสือเรียกผู้บริหารทางด่วนและทีมลาดตระเวนเข้าชี้แจง เพื่อตรวจสอบรอยรั่วและยกระดับการป้องกันไม่ให้ชาวบ้านแอบลักลอบเดินข้ามทางด่วนอีก
เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในเวียดนาม ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายน เคยมีคลิปจากกล้องหน้ารถเผยภาพหญิงสวมงอบวิ่งตัดหน้ารถยนต์บนทางด่วนสายฮานอย–ท้ายเงวียน จนถูกชนกระเด็นต่อหน้าต่อตามาแล้ว กลายเป็นประเด็นเตือนสติเรื่องความมักง่ายบนถนนสายความเร็วสูง
ในมุมของกฎหมาย ทนายความฮหว่าง ฮา จากเนติบัณฑิตยสภานครโฮจิมินห์ ให้ความเห็นว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตบนทางด่วน สังคมจะด่วนสรุปเพื่อเอาผิดคนขับรถทันทีไม่ได้ กฎหมายจราจรทางบกฉบับปี 2024 ระบุชัดเจนว่า ห้ามคนเดินเท้าขึ้นไปบนทางด่วนเด็ดขาด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง การที่ผู้ตายวิ่งข้ามทางด่วนจึงถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรก
เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียด ทั้งความเร็วรถจริง สภาพแสง ระยะสายตา และเวลาที่คนขับมองเห็นคนเดินเท้า กฎหมายไม่ได้บังคับให้คนขับรถบนทางด่วนต้องคอยระแวงตลอดเวลาว่าจะมีใครวิ่งตัดหน้า เพราะตามกฎหมายแล้วไม่ควรมีมนุษย์คนไหนลงไปเดินบนนั้น หากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วตามกฎหมาย อยู่ในจุดอับสายตา และเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มนุษย์ทั่วไปจะหยุดรถได้ทัน คนขับก็ไม่สมควรต้องตกเป็นจำเลยรับโทษทางอาญาจากการกระทำที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อ
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