กลุ่มปกป้องสถาบัน รุมทำร้ายแกนนำแรงงานพม่า ขณะชุมนุมหน้า UN

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก สถานที่เกิดเหตุชุมนุม

ม็อบชนม็อบหน้ายูเอ็น กลุ่มปกป้องสถาบัน ศปปส.-ปภส. บุกประชิดตัวรุมทำร้ายแกนนำแรงงานพม่า Bright Future ขณะชุมนุมร้องยกเลิกศูนย์ CI ไม่พอใจเคลื่อนไหวในไทย จี้รัฐเนรเทศพ้นประเทศ

บรรยากาศหน้าสำนักงานสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก ปะทุความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วงสายเวลาประมาณ 11.28 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เกิดเหตุการณ์กลุ่มประชาชนฝ่ายปกป้องสถาบันฯ ได้แก่ ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) นำโดย นายอานนท์ กลิ่นแก้ว กับกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน (ปภส.) นำโดย นายทรงชัย เนียมหอม บุกเข้าประชิดตัวและรุมทำร้าย วีระ แสงทอง แกนนำกลุ่มแรงงานข้ามชาติ Bright Future ขณะกำลังจัดกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องให้ทางการไทยยกเลิกศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า (ศูนย์ CI)

ข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติมองว่า ขั้นตอนของศูนย์ CI สร้างภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม จึงเสนอขอใช้เพียงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรสีชมพู เป็นเอกสารยืนยันตัวตนเพียงใบเดียว

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ภาพบันทึกเหตุการณ์เผยให้เห็นความชุลมุน ขณะที่ผู้ชุมนุมชาวไทยกลุ่มหนึ่งกรูเข้าไปล้อมกรอบ รุมประเคนหมัด ตบศีรษะ เอาหมวกกันน็อกฟาด และใช้เท้าถีบวีระหลายครั้ง ท่ามกลางเสียงตะโกนด่าทอว่าเข้ามาสร้างความวุ่นวายบนแผ่นดินไทยและไม่สำนึกบุญคุณ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบเข้าห้ามปราม แยกย้ายทั้งสองฝ่ายออกจากกัน ก่อนจะพาตัววีระขึ้นรถออกจากพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

นายอานนท์ กลิ่นแก้ว ให้สัมภาษณ์ชี้แจงจุดยืนว่า ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเรียกร้องของฝ่ายแรงงาน เพราะการยกเลิกศูนย์ CI จะเปิดช่องให้ชาวพม่าลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย อาชญากรอาจแฝงตัวเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ ทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่า วีระเคยถูกเพิกถอนบัตรหมายเลข 0 ไปแล้ว เหตุใดจึงยังสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยได้ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบและเนรเทศออกนอกประเทศ รวมถึงเอาผิดกับนายจ้างด้วย

ส่วนเหตุการณ์ชุลมุนลงไม้ลงมือ นายอานนท์อ้างว่าตนลงมาจากรถกระบะไม่ทัน จึงไม่เห็นจังหวะที่มีการทำร้ายร่างกายกัน พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรง ด้านนายทรงชัย เนียมหอม แกนนำ ปภส. กล่าวเตือนวีระว่าอย่ากลับมาจัดการประท้วงในไทยอีก หากยังกลับมาเคลื่อนไหวอีกก็พร้อมจะออกมาเผชิญหน้า ขณะที่ทางกลุ่ม ศปปส. ระบุว่าจะไม่ตามไปเอาเรื่องต่อหลังจากนี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
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Aindravudh

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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