“แพรรี่” ให้กำลังใจ “สมปอง” โอนเงินครึ่งแสนช่วยเหลือ เผยยังไงก็ซัปพอร์ตเสมอ
“แพรรี่” ให้กำลังใจ “สมปอง” โอนเงินครึ่งแสนช่วยเหลือ หลังรู้ว่ามีเงินติดตัวเพียงหลักหมื่น เผยยังไงก็เป็นห่วงและซัปพอร์ตเสมอ
นับเป็นเรื่องราวที่สร้างความซาบซึ้งใจ หลังจากที่ “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” โพสต์ข้อความพร้อมภาพสลิปโอนเงินจำนวน 59,999 บาท ให้กับ “สมปอง นครไธสง” พี่ชายคนสนิท ภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าอีกฝ่ายเหลือเงินติดตัวเพียง 25,000 บาท และนำเงิน 20,000 บาทไปลงทุนทำธุรกิจน้ำพริก โดยระบุว่า
“ซัพพอร์ตเสมอนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือช่วงเวลาไหนๆ ก็ตาม เราสองคนผ่านอะไรกันมาเยอะมาก เราสร้างเสียงหัวเราะและส่งต่อความสุขให้กับใครหลายๆคน มาด้วยกัน
ถึงช่วงหลัง จะด้วยหน้าที่การงานหรือเหตุปัจจัยหลายอย่าง ที่ทำให้เราต้องห่างเหินกันไปบ้าง แต่น้องสาวคนนี้ก็ยังรักและเป็นห่วงพี่ชายเสมอนะคะ ขอให้พี่ชายของน้องมีกำลังใจที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งเพื่อภรรยาและเพื่อลูกน้อยที่กำลังจะลืมตามาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนนี้
ขอให้พี่สมปองเป็นเหมือนพระมหาสมปอง เป็นผู้ที่มีแต่ความสดใสร่าเริง มีรอยยิ้มและมีความสุข มีธรรมะและมีความรู้ ซึ่งพร้อมส่งต่อให้กับผู้คนรอบข้างเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา อยู่ข้างๆ ในทุกเรื่องนะคะ ขอให้ธุรกิจที่พี่อยากทำเป็นไปได้ด้วยดี น้องขอมอบทุนก้อนเล็กๆนี้ แทนอ้อมกอดและกำลังใจที่อยากส่งไปให้นะคะ
ปล. ฝากทุกคนช่วยติดตามเพจ และซัพพอร์ตหรืออุดหนุนสินค้าต่างๆ ของพี่ชายดิฉันด้วยค่ะ”
ต่อมา สมปอง ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า “ขอเป็นจ้างพี่ไลฟ์ขายปลาสลิดแพรรี่ดีมั้ยน้อง พี่จะได้นำไปเป็นทุนทำน้ำพริก “ส้มปอง” ขายเพื่อมาดูแลพี่ส้มและเจ้าตัวเล็กต่อไป (ไม่รับฟรีนะน้องรัก)” ด้านแพรรี่ได้ตอบกลับว่า “ได้เลยค่ะพี่ชาย”
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