กรมอุตุ เตือนด่วน อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักมาก 5-7 พฤศจิกายน 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
กรมอุตุ เตือนด่วน อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักมาก 5-7 พฤศจิกายน 69

วันที่ 2 พ.ย.69 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2569) ฉบับที่ 2 (285/2569)

ในช่วงวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2569 บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

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ส่วนในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบรายวัน

5 พฤศจิกายน

ฝนตกหนัก

• ภาคเหนือ: น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

• ภาคกลาง: นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี

• ภาคตะวันออก: นครนายก และปราจีนบุรี

• ภาคใต้: ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

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6 พฤศจิกายน

ฝนตกหนัก

• ภาคเหนือ: เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร

• ภาคกลาง: นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

• ภาคใต้: เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7 พฤศจิกายน

ฝนตกหนัก

• ภาคใต้: ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล

8 พฤศจิกายน

ฝนตกหนักมาก: นครศรีธรรมราช และสงขลา

ฝนตกหนัก

• ภาคตะวันออก: ชลบุรี และระยอง

• ภาคใต้: เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

9 พฤศจิกายน

ฝนตกหนักมาก: สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ฝนตกหนัก: เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ยะลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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