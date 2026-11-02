ดราม่าญี่ปุ่น หญิงสวมฮิญาบ ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลอันตราย ก่อนลือว่าเป็นภรรยาทูต
โซเชียลญี่ปุ่นเดือด หลังมีคนแอบถ่ายหญิงสวมฮิญาบเข็นรถเข็นเด็กเปล่าในกรุงโตเกียว ก่อนโพสต์เตือนชาวบ้านว่าอาจเป็นบุคคลอันตราย ภาพถูกแชร์หลายล้านครั้งจนเกิดกระแสกล่าวหาว่าอาจกำลังสำรวจบ้านเพื่อก่อเหตุลักทรัพย์ ก่อนมีชาวเน็ตออกมาโต้แย้งและอ้างว่าหญิงในภาพเป็นภรรยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศ แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตน
เหตุการณ์เริ่มได้รับความสนใจเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2569 หลังบัญชี X ชื่อ あおい みゆ (อาโออิ มิยุ) โพสต์ภาพหญิงสวมฮิญาบขณะเดินอยู่บนถนนในย่านอาซาบุได เขตมินาโตะ ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยและที่ตั้งสำนักงานขององค์กรต่างชาติหลายแห่งในกรุงโตเกียว
ทีมข่าว The Thaiger เข้าไปตรวจสอบบัญชี X ที่เป็นต้นทางของเรื่องราว แต่ไม่พบโพสต์ที่ถูกกล่าวถึงแล้ว จึงคาดว่าเจ้าของบัญชีอาจลบโพสต์ออกไปภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโพสต์ถูกลบจริง หรือถูกจำกัดการเข้าถึงด้วยเหตุผลอื่น
สำหรับเนื้อหาในโพสต์ที่ถูกนำมาเผยแพร่ต่อ เจ้าของบัญชีระบุว่า หญิงในภาพกำลังเข็นรถเข็นเด็กเปล่า พร้อมหันมองไปรอบบริเวณอยู่บ่อยครั้ง โดยอ้างคำบอกเล่าจากผู้ถ่ายภาพว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันธรรมดาวันหนึ่ง และพฤติกรรมของหญิงทำให้ผู้ถ่ายภาพรู้สึกว่าอาจกำลังสำรวจสถานที่บางแห่ง
ข้อความท้ายโพสต์ยังเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงระมัดระวังหญิงสวมฮิญาบ พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเหตุผลที่เธอเข็นรถเข็นเด็กโดยไม่มีเด็กอยู่ภายใน
เว็บไซต์ญี่ปุ่น Byobyo Sokuho รายงานเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมว่า โพสต์ต้นทางมียอดแสดงผลประมาณ 4.83 ล้านครั้ง และถูกนำไปแชร์ต่อบนแพลตฟอร์ม Threads จนกลายเป็นประเด็นที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชาวเน็ตบางส่วนเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ โดยตั้งข้อสงสัยว่าหญิงอาจกำลังสำรวจบ้านเรือนเพื่อเตรียมลักทรัพย์ ขณะที่บางความคิดเห็นเชื่อมโยงรถเข็นเด็กเปล่าเข้ากับความเป็นไปได้เรื่องการลักพาตัวเด็ก แม้ไม่มีหลักฐานว่าหญิงในภาพเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ้านหลังใด หรือมีพฤติกรรมพยายามก่ออาชญากรรม
ต่อมา กระแสเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกจำนวนมากออกมาโต้แย้ง โดยมองว่าการเดินเข็นรถเข็นเด็กเปล่าเป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เพิ่งไปส่งลูกไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือกำลังเดินทางไปรับลูกกลับบ้าน
หลายคนยังตั้งคำถามว่า เหตุใดการสวมฮิญาบจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความน่าสงสัย ทั้งที่หญิงไม่ได้แสดงพฤติกรรมคุกคามบุคคลอื่น และไม่มีหลักฐานว่ากำลังทำสิ่งผิดกฎหมาย
มีเสียงวิจารณ์การถ่ายภาพบุคคลทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำภาพไปเผยแพร่พร้อมข้อความกล่าวหา จนทำให้ผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักกับเจ้าของโพสต์ต้องถูกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากจับตามอง
เรื่องราวกลับได้รับความสนใจมากขึ้น เมื่อมีชาวเน็ตอ้างว่าหญิงในภาพอาจเป็นภรรยาของเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่ประจำอยู่ในญี่ปุ่น
ข้อกล่าวอ้างเริ่มปรากฏบน Threads เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม โดยผู้ใช้บัญชีหนึ่งระบุว่าหญิงในภาพเป็นภรรยาของเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่น และกล่าวว่าจะส่งภาพไปให้สถานทูตที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ขณะที่ผู้ใช้ X บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า ย่านอาซาบุไดและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศ รวมถึงเป็นย่านพักอาศัยของนักการทูตและชาวต่างชาติ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบหญิงสวมฮิญาบเดินอยู่บริเวณนี้
บางคนยังพิจารณารูปแบบการแต่งกายและรถเข็นเด็กของหญิง โดยคาดว่าเป็นสินค้าราคาสูง ก่อนตั้งสมมติฐานว่าเธออาจเป็นสมาชิกครอบครัวนักการทูตหรือชาวต่างชาติที่มีฐานะดี
กระแสเรื่องภรรยาเอกอัครราชทูตถูกนำไปเผยแพร่ต่อในชุมชนออนไลน์ต่างประเทศ โดยเฉพาะกระทู้ Reddit ชุมชน Japan News เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งนำเรื่องราวมาเล่าเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุว่าหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าน่าสงสัยแท้จริงแล้วเป็นภรรยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
กระทู้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก โดยหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติในญี่ปุ่น รวมถึงตั้งคำถามถึงการกล่าวหาบุคคลจากรูปลักษณ์ภายนอกและเครื่องแต่งกายทางศาสนา
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งซึ่งระบุว่าพักอาศัยอยู่ในย่านอาซาบุ แสดงความคิดเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีสถานทูตจำนวนมาก การพบชาวต่างชาติจึงเป็นเรื่องปกติสำหรับคนในพื้นที่
อีกคนเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า เคยเข็นรถเข็นเด็กเปล่ากลับบ้านหลังพาลูกไปส่ง ก่อนตั้งคำถามว่าเหตุใดการกระทำที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นหวาดระแวง
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังขยายไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากมาเลเซียและประเทศที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมาก โดยหลายคนไม่เห็นด้วยกับการนำภาพหญิงสวมฮิญาบมาเผยแพร่พร้อมข้อความเตือนภัย ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานว่าบุคคลในภาพทำผิดกฎหมาย
ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ญี่ปุ่นบางแห่งนำเรื่องราวไปเผยแพร่ในลักษณะที่ระบุว่าหญิงเป็นภรรยาเอกอัครราชทูตแล้ว แต่ข้อมูลที่พบยังมีที่มาจากคำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช่คำยืนยันจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าหญิงในภาพเป็นภรรยาของเอกอัครราชทูตประเทศใด และยังไม่พบคำชี้แจงจากสถานทูตหรือหญิงที่ถูกถ่ายภาพโดยตรง
นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนยันว่าหญิงในภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจบ้านเรือนเพื่อก่อเหตุลักทรัพย์หรือการลักพาตัวเด็กตามข้อสงสัยที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์
กรณีนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนหรือเหตุผลที่หญิงเข็นรถเข็นเด็กเปล่า แต่ภาพถ่ายเพียงภาพเดียวได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการกล่าวหาบุคคลโดยไม่มีหลักฐาน การเผยแพร่ภาพคนแปลกหน้าบนสื่อสังคมออนไลน์ และอคติที่เกิดจากความแตกต่างด้านศาสนาและการแต่งกาย
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