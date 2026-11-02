ช็อก กยศ. ม.พะเยา หลุดโพสต์คำหยาบ ขอโทษ อ้าง ระบบผิดพลาด
เพจ กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา แจงด่วน หลังโพสต์แจ้งเวลาเบิกเงินนิสิตแต่หลุดคำหยาบปริศนาท้ายประโยค รีบลบโพสต์ออกแถลงขออภัย ชี้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ
กลายเป็นไวรัลชวนอึ้งบนโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊กทางการของ “กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนกำหนดการทำธุรกรรมสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่กลับมีข้อความคำหยาบติดท้ายประโยค จนสร้างความตกใจและเรียกรอยยิ้มปนสงสัยให้แก่ผู้พบเห็น
โพสต์ต้นเรื่องระบุข้อความสั้น ๆ บนภาพพื้นหลังว่า “นิสิตทำแบบเบิกได้เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป” แต่ท้ายประโยคกลับปรากฏคำสบถหยาบคายหลุดออกมาอย่างไม่คาดคิด ทำให้นิสิตและชาวเน็ตต่างพากันกดแสดงความรู้สึก แชร์ส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว
หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นความพลั้งเผลอของแอดมิน ลืมสลับแป้นพิมพ์ พิมพ์ค้างไว้ หรือเกิดจากระบบข้อความอัตโนมัติ
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ทางเพจได้ลบโพสต์เดิมทิ้งทันที พร้อมออกประกาศชี้แจงขออภัยในความผิดพลาด โดยระบุว่า เนื่องจากข้อความก่อนหน้ามีความผิดพลาดทางระบบ ขณะนี้ทาง กยศ. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้
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