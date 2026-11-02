ช็อก กยศ. ม.พะเยา หลุดโพสต์คำหยาบ ขอโทษ อ้าง ระบบผิดพลาด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
ช็อก กยศ. ม.พะเยา หลุดโพสต์คำหยาบ ขอโทษ อ้าง ระบบผิดพลาด

เพจ กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา แจงด่วน หลังโพสต์แจ้งเวลาเบิกเงินนิสิตแต่หลุดคำหยาบปริศนาท้ายประโยค รีบลบโพสต์ออกแถลงขออภัย ชี้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ

กลายเป็นไวรัลชวนอึ้งบนโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊กทางการของ “กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา” ได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนกำหนดการทำธุรกรรมสำหรับนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่กลับมีข้อความคำหยาบติดท้ายประโยค จนสร้างความตกใจและเรียกรอยยิ้มปนสงสัยให้แก่ผู้พบเห็น

โพสต์ต้นเรื่องระบุข้อความสั้น ๆ บนภาพพื้นหลังว่า “นิสิตทำแบบเบิกได้เวลาประมาณ 10.00 น. เป็นต้นไป” แต่ท้ายประโยคกลับปรากฏคำสบถหยาบคายหลุดออกมาอย่างไม่คาดคิด ทำให้นิสิตและชาวเน็ตต่างพากันกดแสดงความรู้สึก แชร์ส่งต่อกันอย่างรวดเร็ว

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หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นความพลั้งเผลอของแอดมิน ลืมสลับแป้นพิมพ์ พิมพ์ค้างไว้ หรือเกิดจากระบบข้อความอัตโนมัติ

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ทางเพจได้ลบโพสต์เดิมทิ้งทันที พร้อมออกประกาศชี้แจงขออภัยในความผิดพลาด โดยระบุว่า เนื่องจากข้อความก่อนหน้ามีความผิดพลาดทางระบบ ขณะนี้ทาง กยศ. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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