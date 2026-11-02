รมช.เกษตรฯ ยืนยัน ไทยไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร เพราะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว
นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหารตามที่หลายประเทศออกประกาศให้ประชาชนสำรองอาหารไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
เหตุผลที่เขายกขึ้นมาคือประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งกลุ่มพืช ผัก ผลไม้ สัตว์บก และสัตว์น้ำ ตรงตามคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
วัชระพลระบุว่ายังไม่มีความน่ากังวลเรื่องการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานต้นน้ำ ในการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอย่างเต็มกำลัง เพื่อรักษาฐานการผลิตอาหารของประเทศ
คำชี้แจงนี้มีขึ้นหลังกระแสในต่างประเทศที่หลายรัฐบาลออกคำแนะนำให้ประชาชนสำรองเสบียงรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก จนเกิดการพูดถึงในไทยว่าควรทำตามหรือไม่
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