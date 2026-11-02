กองทัพอากาศส่ง F-16 ทะยานเหนือแม่สอด ปกป้องชาติ ขออย่าตื่นตระหนก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:34 น.
กองทัพอากาศส่ง F-16 ลาดตระเวนเหนือแม่สอด ขออย่าตื่นตระหนก
ภาพจาก: กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริเวณใกล้เคียง เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเป็นผู้แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนฝั่งชายแดนไทย โดยระบุว่าภารกิจนี้มีขึ้นเพื่อดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอากาศ

สิ่งที่กองทัพอากาศเน้นย้ำคือการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงเครื่องบินดังกว่าปกติ จึงขอแจ้งให้รับทราบก่อนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก

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กองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งระบุว่าดำเนินการตามหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย และรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง

กองทัพอากาศส่ง F-16 สองลำลาดตระเวนเหนือแม่สอด ขออย่าตื่นตระหนก

รัฐบาลคุมเข้มชายแดนตาก สั่งพักผ่อนผันขนส่งสินค้าช่องทางธรรมชาติแม่สอด-พบพระ 7 วัน

ด้าน สถานการณ์การสู้รบฝั่งประเทศเมียนมาเริ่มส่งผลกระทบข้ามพรมแดน หลังมีกระสุนปืนพลัดตกข้ามมาฝั่งไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จนบ้านเรือนประชาชนเสียหาย และมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด 1 ราย ทำให้รัฐบาลต้องสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทันที

วันนี้ 2 พฤศจิกายน นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กองกำลังนเรศวรประสานงานร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอด ขอระงับการผ่อนผันนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ หรือช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ นับตั้งแต่ทิศใต้สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาแห่งที่ 1 ในอำเภอแม่สอด ลากยาวไปจนถึงพื้นที่อำเภอพบพระ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ความสงบ

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เป้าหมายหลักของการตัดตอนเส้นทางธรรมชาติชั่วคราว คือการควบคุมพื้นที่ชายแดน ป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบขนส่งเสบียงหรือสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนการสู้รบของกองกำลังฝ่ายต่าง ๆ ในฝั่งเพื่อนบ้าน ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนไทยตกเป็นเป้าอันตราย

รัฐบาลชี้แจงชัดเจนว่า คำสั่งนี้ไม่ใช่การสั่งปิดด่านพรมแดนทั้งหมด และไม่ได้สั่งห้ามทำการค้าขายระหว่างสองประเทศ การขนส่งผ่านด่านศุลกากรหรือช่องทางทางการที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตามกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปได้ตามปกติ ผู้ประกอบการเพียงแค่ต้องประสานตรวจสอบสถานะช่องทางและเงื่อนไขประเภทสินค้ากับด่านศุลกากรแม่สอดก่อนเริ่มการขนย้าย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ดูแลเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้เกาะติดประกาศจากทางการวันต่อวัน เนื่องจากกำหนดผ่อนผันเดิมถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน อาจต้องขยายเวลาออกไปตามสถานการณ์หน้างานจริง ไม่ควรรีบสรุปว่าช่องทางต่าง ๆ จะเปิดใช้งานตามปกติได้ทันทีเมื่อครบกำหนดเวลา

ภาพจาก: กองทัพอากาศไทย
ภาพจาก: กองทัพอากาศไทย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:34 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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