กองทัพอากาศส่ง F-16 ทะยานเหนือแม่สอด ปกป้องชาติ ขออย่าตื่นตระหนก
กองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และบริเวณใกล้เคียง เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเป็นผู้แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนฝั่งชายแดนไทย โดยระบุว่าภารกิจนี้มีขึ้นเพื่อดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอากาศ
สิ่งที่กองทัพอากาศเน้นย้ำคือการแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงเครื่องบินดังกว่าปกติ จึงขอแจ้งให้รับทราบก่อนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก
กองทัพอากาศขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งระบุว่าดำเนินการตามหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย และรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลคุมเข้มชายแดนตาก สั่งพักผ่อนผันขนส่งสินค้าช่องทางธรรมชาติแม่สอด-พบพระ 7 วัน
ด้าน สถานการณ์การสู้รบฝั่งประเทศเมียนมาเริ่มส่งผลกระทบข้ามพรมแดน หลังมีกระสุนปืนพลัดตกข้ามมาฝั่งไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จนบ้านเรือนประชาชนเสียหาย และมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด 1 ราย ทำให้รัฐบาลต้องสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทันที
วันนี้ 2 พฤศจิกายน นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กองกำลังนเรศวรประสานงานร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอด ขอระงับการผ่อนผันนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ หรือช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ นับตั้งแต่ทิศใต้สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาแห่งที่ 1 ในอำเภอแม่สอด ลากยาวไปจนถึงพื้นที่อำเภอพบพระ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ความสงบ
เป้าหมายหลักของการตัดตอนเส้นทางธรรมชาติชั่วคราว คือการควบคุมพื้นที่ชายแดน ป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบขนส่งเสบียงหรือสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนการสู้รบของกองกำลังฝ่ายต่าง ๆ ในฝั่งเพื่อนบ้าน ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนไทยตกเป็นเป้าอันตราย
รัฐบาลชี้แจงชัดเจนว่า คำสั่งนี้ไม่ใช่การสั่งปิดด่านพรมแดนทั้งหมด และไม่ได้สั่งห้ามทำการค้าขายระหว่างสองประเทศ การขนส่งผ่านด่านศุลกากรหรือช่องทางทางการที่ได้รับอนุมัติถูกต้องตามกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปได้ตามปกติ ผู้ประกอบการเพียงแค่ต้องประสานตรวจสอบสถานะช่องทางและเงื่อนไขประเภทสินค้ากับด่านศุลกากรแม่สอดก่อนเริ่มการขนย้าย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ดูแลเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้เกาะติดประกาศจากทางการวันต่อวัน เนื่องจากกำหนดผ่อนผันเดิมถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน อาจต้องขยายเวลาออกไปตามสถานการณ์หน้างานจริง ไม่ควรรีบสรุปว่าช่องทางต่าง ๆ จะเปิดใช้งานตามปกติได้ทันทีเมื่อครบกำหนดเวลา
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