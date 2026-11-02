ศุภโชติ แฉบริษัทร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนกว่า 60 แห่ง จดที่อยู่ซ้ำกัน

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:06 น.
แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ประกอบข่าวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน
แฟ้มภาพ

นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดข้อสังเกตต่อโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 โดยระบุว่าจากการตรวจสอบรายชื่อบริษัทเอกชนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเข้าร่วมโครงการ พบความเชื่อมโยงที่ผิดปกติ

ศุภโชติระบุว่าในจำนวนบริษัทที่ผ่านเกณฑ์กว่า 60 แห่ง มีหลายบริษัทจดทะเบียนระบุที่อยู่สำนักงานซ้ำกัน และเมื่อตรวจรายชื่อคณะกรรมการบริษัทก็พบชื่อและนามสกุลเดียวกันซ้ำ ๆ ถือหุ้นไขว้กันไปมาในบริษัทเครือข่ายอีกกว่า 120 บริษัท

เขาเปรียบพฤติการณ์นี้ว่าเหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรีทางการค้า เพราะต่อให้ประชาชนเลือกบริษัทหนึ่งไม่ได้ ก็จะวนไปเลือกอีกบริษัทที่แท้จริงแล้วเป็นของกลุ่มทุนและเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ข้ออ้างว่าเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเสรีไม่เป็นความจริง

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ประเด็นนี้ขัดกับสิ่งที่รัฐบาลเคยประกาศต่อสาธารณชนว่าประชาชนจะมีเสรีภาพเลือกบริษัทผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างอิสระ โดยไม่มีมาตรการล็อกโควตาให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง

ศุภโชติยังอ้างข้อมูลจากสำนักข่าวที่ระบุว่าผู้ประกอบการ SME มากถึง 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ยื่นหนังสือถอนตัวออกจากโครงการ เหลือบริษัทที่ยังดำเนินงานอยู่เพียงราว 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในจำนวนที่เหลือยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันทางการค้า

เขาสรุปว่า สะท้อน 2 ความเป็นไปได้ คือความหละหลวมในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานรัฐ หรืออาจเป็นความตั้งใจวางเงื่อนไขกีดกันรายย่อยเพื่อเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ พร้อมเรียกพฤติการณ์จดบริษัทซ้อนกันว่าเป็นการใช้วิชาแยกร่างเพื่อปิดกั้นการแข่งขัน

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Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 11:06 น.
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sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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