อภิสิทธิ์ ชี้ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม เพื่อไทยโต้ข่าวแลกโหวตซักฟอก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ทักษิณ ชินวัตร ประกอบข่าวปมนิรโทษกรรมแลกเสียงโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ภาพจากคลังภาพ The Thaiger

กระแสข่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กดดันคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้รับคำร้องนิรโทษกรรม แลกกับเสียงโหวตในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำให้นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านออกมาแสดงท่าทีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านสภาไปมีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าตั้งใจนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อนำมาสู่ความสงบสุข จึงยังมองไม่เห็นว่ากรณีของนายทักษิณเข้าข่ายเกณฑ์นี้อย่างไร

อภิสิทธิ์ กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข แต่คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และจะวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องมีคำตอบในเชิงกฎหมาย พร้อมเตือนว่าหากกรรมการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กรรมการก็จะมีปัญหาเอง

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เขายังมองว่าข่าวที่ออกมาไม่กระทบน้ำหนักการอภิปรายของฝ่ายค้าน เพราะตามข่าวเป็นเรื่องการต่อรองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้าน และหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกตรวจสอบ

ด้านนายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นเฟกนิวส์ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีคนพูดหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยหรือคนในคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข

สุทินระบุว่าพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องต่อรอง เพราะขณะนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนทิศทางการโหวตต้องฟังการอภิปรายก่อน พูดล่วงหน้าไม่ได้

ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยอาจดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล สุทินมองว่าแกนนำรัฐบาลต้องคิดถึงคุณภาพการบริหารงานและการยอมรับของประชาชนก่อนเกมการเมือง พร้อมย้ำว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่แตะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:57 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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