อภิสิทธิ์ ชี้ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม เพื่อไทยโต้ข่าวแลกโหวตซักฟอก
กระแสข่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กดดันคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้รับคำร้องนิรโทษกรรม แลกกับเสียงโหวตในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำให้นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านออกมาแสดงท่าทีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านสภาไปมีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าตั้งใจนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองเพื่อนำมาสู่ความสงบสุข จึงยังมองไม่เห็นว่ากรณีของนายทักษิณเข้าข่ายเกณฑ์นี้อย่างไร
อภิสิทธิ์ กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข แต่คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และจะวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องมีคำตอบในเชิงกฎหมาย พร้อมเตือนว่าหากกรรมการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กรรมการก็จะมีปัญหาเอง
เขายังมองว่าข่าวที่ออกมาไม่กระทบน้ำหนักการอภิปรายของฝ่ายค้าน เพราะตามข่าวเป็นเรื่องการต่อรองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้าน และหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องถูกตรวจสอบ
ด้านนายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ปฏิเสธว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นเฟกนิวส์ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีคนพูดหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยหรือคนในคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข
สุทินระบุว่าพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องต่อรอง เพราะขณะนี้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนทิศทางการโหวตต้องฟังการอภิปรายก่อน พูดล่วงหน้าไม่ได้
ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยอาจดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล สุทินมองว่าแกนนำรัฐบาลต้องคิดถึงคุณภาพการบริหารงานและการยอมรับของประชาชนก่อนเกมการเมือง พร้อมย้ำว่าหากไม่จำเป็นก็จะไม่แตะเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
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