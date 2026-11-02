ปิดตำนาน ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู เชียงใหม่ เปิดวันสุดท้าย หลังอยู่คู่ลูกค้ากว่า 10 ปี
ปิดตำนานร้านสุกี้ชาบูเชียงใหม่ ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู ร้านอาหารเก่าแก่ย่านสันติธรรม ประกาศปิดกิจการหลังเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี พร้อมเผยภาพบรรยากาศวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก เพจ ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู Tonglim SukiShabu เผยแพร่ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการวันสุดท้าย ก่อนยุติกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังเปิดร้านขายสุกี้และชาบูในจังหวัดเชียงใหม่มายาวนานกว่า 10 ปี
ต้องลิ้มเป็นร้านสุกี้ชาบูเก่าแก่ในย่านสันติธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการมานานจนกลายเป็นร้านประจำของครอบครัวและคนในพื้นที่หลายรุ่น จุดเด่นของร้านคือการขายสุกี้และชาบูแบบเลือกสั่งเป็นจาน ไม่ใช่บุฟเฟต์ โดยมีทั้งเมนูเนื้อสัตว์ ผักสด ลูกชิ้น และอาหารประเภทหม้อไฟ
ร้านยังเป็นที่รู้จักจากน้ำซุปที่ปรุงโดยไม่ใส่ผงชูรส ตามข้อมูลที่เคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์รีวิวอาหาร Wongnai เมื่อปี 2565 ซึ่งระบุว่า ขณะนั้นต้องลิ้มเปิดกิจการมานานกว่า 15 ปีแล้ว โดยมีเมนูให้เลือกทั้งน้ำซุปหม่าล่า น้ำซุปชาบูน้ำดำ และหม้อไฟต้มยำ
นอกจากอาหารแล้ว อีกสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงอยู่เสมอคือเจ้าของร้าน ซึ่งมีคุณลุงและคุณป้าคอยต้อนรับและให้บริการลูกค้าด้วยตัวเอง จนหลายคนคุ้นเคยกับการแวะมารับประทานอาหารกับครอบครัวเป็นประจำ
หลังเพจร้านประกาศปิดกิจการ มีลูกค้าเก่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยลูกค้าคนหนึ่งระบุว่า รับประทานอาหารที่ร้านมานานกว่า 10 ปี รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิม พร้อมอวยพรให้คุณลุงและคุณป้ามีสุขภาพแข็งแรง
อีกคนเล่าว่า พาลูกสาวมารับประทานอาหารตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ขณะที่ลูกค้าบางครอบครัวเผยว่า อุดหนุนร้านมาตลอด 15 ปี และยังจำบรรยากาศของร้านแรกในย่านวัดสันติธรรมได้
ความคิดเห็นส่วนใหญ่กล่าวขอบคุณเจ้าของร้านที่ทำอาหารให้รับประทานมาตลอดหลายปี พร้อมแสดงความเสียดายที่จะไม่มีโอกาสกลับไปนั่งรับประทานสุกี้ชาบูร้านเดิมอีก
สำหรับภาพที่ร้านเผยแพร่ในวันสุดท้าย ได้รับความสนใจจากลูกค้าเก่าที่เข้ามาร่วมบอกลาร้าน หลังจากต้องลิ้มเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่อยู่คู่ย่านสันติธรรมมาอย่างยาวนาน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่เผยแพร่จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีรายละเอียดที่ยืนยันได้ว่าร้านต้องลิ้ม สุกี้ชาบู ตัดสินใจปิดกิจการด้วยเหตุผลใด หรือมีแผนกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในอนาคตหรือไม่
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