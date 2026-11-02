ใจหาย! เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสุดท้ายในกัมพูชา ปิดตัวแล้ว เซ่นกระแสแบนสินค้าไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:53 น.
ปิดตำนาน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสุดท้าย ในกัมพูชา เซ่นกระแสแบนสินค้าไทย

ใจหาย! “เซเว่นอีเลฟเว่น” สาขาสุดท้ายในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา ได้ปิดตัวลงแล้ว เซ่นกระแสชาตินิยม-แบนสินค้าไทย

ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) ชื่อ Jacob in Cambodia ได้โพสต์ภาพร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชาที่ต้องปิดกิจการลง พร้อมระบุข้อความว่า “เป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับกำปอต ร้าน 7-Eleven แห่งสุดท้ายได้ปิดตัวลงแล้ว”

X/ @jacobincambodia

สาเหตุหลักที่ทำให้ร้านสะดวกซื้อชื่อดังต้องปิดตัว มาจากกระแสชาตินิยมที่กำลังร้อนแรงในกัมพูชา ซึ่งมีการรณรงค์บอยคอตสินค้าไทยอย่างหนักนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนเมื่อปีที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายของกัมพูชาที่พยายามผลักดันการผลิตและกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคสินค้าภายในประเทศทดแทนการนำเข้า

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อย่างไรก็ตาม ผู้โพสต์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบจากการแบนสินค้าไทยว่า จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาได้จริงหรือไม่ เนื่องจากสินค้าท้องถิ่นที่นำมาวางจำหน่ายทดแทนหลายรายการยังมีคุณภาพแย่กว่ามาก หรือบางชนิดก็ไม่มีสินค้าใดมาทดแทนได้เลย

เซเว่นในกัมพูชาที่ปิดตัวลงเป็นสาขาสุดท้าย
X/ @jacobincambodia

ในทางกลับกัน มีชาวกัมพูชารายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “บริษัทนี้และบริษัทไทยแห่งอื่นๆ ทุกแห่งที่กอบโกยผลกำไรจากกัมพูชา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้เข้าประเทศให้ไทย รายได้เหล่านั้นกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ผู้นำ นักการเมือง และนายทหารของไทย ที่กำลังวางแผนรุกรานอธิปไตยเหนือดินแดนของกัมพูชา

เงินส่วนนี้ช่วยสมทบทุนซื้ออาวุธ เครื่องบินรบ ขีปนาวุธ และปืนใหญ่ที่ผู้รุกรานฝั่งไทยใช้โจมตีและยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงใช้ทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือน วัด และโรงเรียนของชาวกัมพูชา ผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ชาวกัมพูชาลุกขึ้นมาต่อต้านการรุกรานของไทย ชาวกัมพูชาต้องไม่เอาเงินไปประเคนให้ผู้รุกรานมีอำนาจกลับมาทิ้งระเบิดใส่หัวประชาชนชาวกัมพูชาอีกต่อไป”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 10:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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