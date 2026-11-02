เปิดรายได้บริษัทช่างเอ๋ งบล่าสุดปี 60 พบแค่ 1.4 ล้าน เพจดังขุดปมพูลวิลล่า 180 ล้าน
เปิดรายได้บริษัทช่างเอ๋ อภิชาติ หลังเพจ CSI LA ขุดข้อมูลธุรกิจ พบงบการเงินล่าสุดปี 2560 มีรายได้เพียง 1.4 ล้านบาท ไม่ปรากฏงบใหม่เกือบ 9 ปี แม้บริษัทยังดำเนินกิจการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เพจ CSI LA โพสต์ข้อมูลของ บริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835557001258 ซึ่งมีชื่อช่างเอ๋เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยระบุว่า บริษัทมีประวัติประกอบธุรกิจมายาวนาน แต่ข้อมูลรายได้และทรัพย์สินในงบการเงินกลับอยู่ในระดับที่เพจตั้งข้อสงสัยว่าจะรองรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างไร
สำหรับประวัติบริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลจากฐานทะเบียนธุรกิจระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ขณะที่ประเภทธุรกิจในงบการเงินล่าสุดเป็นการผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
ข้อมูลการถือหุ้นที่มีการเผยแพร่ระบุว่า ช่างเอ๋ถือหุ้นจำนวน 18,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 90% ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ประเด็นที่ CSI LA หยิบยกมาตั้งคำถามคือ บริษัทมีการนำส่งงบการเงินครั้งล่าสุดในปี 2560 โดยไม่ปรากฏรายการนำส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา แม้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลยังแสดงสถานะว่า ดำเนินกิจการอยู่
สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง บริษัทมีรายได้ในปี 2559 จำนวน 1,663,860 บาท และมีกำไรสุทธิ 140,451 บาท ก่อนที่ปี 2560 รายได้ลดลงเหลือ 1,429,308 บาท แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 163,211 บาท
งบการเงินปี 2560 ยังระบุสินทรัพย์รวม 2,357,375 บาท และหนี้สินรวม 26,000 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่นำมาเผยแพร่
นอกจากรายได้แล้ว CSI LA ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท โดยระบุว่าไม่พบรายการที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงบการเงินที่ตรวจสอบ ทั้งที่บริษัทระบุประเภทธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
เพจจึงตั้งคำถามว่า บริษัทมีสถานประกอบการ เครื่องมือ และทรัพยากรในการทำงานอยู่ในรูปแบบใด รวมถึงเหตุใดจึงไม่ปรากฏงบการเงินใหม่มาเกือบ 9 ปี ทั้งที่ยังมีสถานะดำเนินกิจการอยู่
CSI LA ยังนำประเด็นนี้ไปเชื่อมโยงกับการที่ช่างเอ๋เคยให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสว่า มีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างมาประมาณ 20 ปี และเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างพูลวิลล่าหรูในจังหวัดภูเก็ต
เพจตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมว่า ระหว่างออกรายการเพื่อชี้แจงข้อพิพาทกับก๊อต เหตุใดช่างเอ๋จึงไม่ได้นำเอกสารสำคัญมาแสดงประกอบ ทั้งสัญญาจ้าง แบบแปลน รายการประมาณราคาก่อสร้าง หรือ BOQ และหลักฐานการรับจ่ายเงิน ซึ่งอาจช่วยอธิบายรายละเอียดข้อตกลงและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
สำหรับโครงการที่ถูกกล่าวถึง ช่างเอ๋เคยเปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ว่า รู้จักกับก๊อตมานานประมาณ 10 ปี ก่อนที่ก๊อตจะติดต่อให้ช่วยก่อสร้างบ้านพักตากอากาศบนที่ดินประมาณ 2 ไร่ ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีชื่อบุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เดิมทั้งสองฝ่ายตกลงก่อสร้างบ้านพักส่วนตัวเพียง 1 หลัง มูลค่าก่อสร้างประมาณ 2 ล้านบาท ก่อนเริ่มงานในเดือนเมษายน 2568 แต่ภายหลังก๊อตเปลี่ยนแผนพัฒนาที่ดินเป็นโครงการพูลวิลล่าหรูจำนวน 8 หลัง เพื่อขายให้ลูกค้า โดยใช้วัสดุก่อสร้างระดับพรีเมียม
ช่างเอ๋ระบุว่า ต้นทุนก่อสร้างพูลวิลล่าทั้ง 8 หลังอยู่ที่ประมาณ 64 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหลังละ 8 ล้านบาท ส่วนราคาขายรวมของโครงการประเมินไว้ประมาณ 180 ล้านบาท
ตัวเลข 180 ล้านบาทจึงเป็นมูลค่าขายรวมของอสังหาริมทรัพย์เมื่อพัฒนาแล้ว ไม่ใช่เงินค่าจ้างก่อสร้างทั้งหมดที่ช่างเอ๋ได้รับ
ช่างเอ๋อธิบายว่า เมื่อเปลี่ยนจากบ้านพักส่วนตัวเป็นโครงการพูลวิลล่า ได้มีการปรับแบบก่อสร้างและจัดทำรายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายให้ก๊อตพิจารณา โดยตกลงแบ่งการชำระค่าก่อสร้างเป็นงวดตามความคืบหน้าของงาน ก่อนเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินและข้อตกลงร่วมลงทุนในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ CSI LA นำมาเปิดเผยเป็นงบการเงินของบริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด เพียงแห่งเดียว ขณะที่ช่างเอ๋ยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นอีกหลายแห่ง
หนึ่งในนั้นคือ บริษัท วสุวัณ อลูเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งงานกระจกและอะลูมิเนียม โดยมีช่างเอ๋เป็นกรรมการและถือหุ้น 80%
ข้อมูลผลประกอบการย้อนหลังของบริษัท วสุวัณ อลูเทค จำกัด ระบุว่า ปี 2556 มีรายได้ประมาณ 12.45 ล้านบาท ก่อนเพิ่มเป็น 21.28 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งสูงกว่ารายได้ของบริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด ที่ CSI LA นำมาตั้งข้อสงสัย
นอกจากนี้ ช่างเอ๋ยังมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในกิจการด้านการตลาดออนไลน์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง บริษัท ดิ อาเธอร์ เรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในปี 2568 ก่อนมีสถานะเลิกกิจการเมื่อเดือนกันยายน 2569
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเอกสารสัญญาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า บริษัทใดเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าภูเก็ตโดยตรง และบริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด มีบทบาทในโครงการมากน้อยเพียงใด
ก่อนหน้านี้ ช่างเอ๋กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจ หลังมีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมีบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธาน โดยพบธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังบัญชีของผู้รับเหมาก่อสร้าง รวม 6 รายการ มูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท
ช่างเอ๋เคยชี้แจงว่า เงินที่ได้รับจากก๊อตมีทั้งส่วนที่เป็นค่าก่อสร้างพูลวิลล่า และเงินอีกส่วนที่ก๊อตแจ้งให้โอนกลับไปยังบัญชีของตนเอง โดยยืนยันว่าไม่ทราบที่มาของเงินบางรายการ และไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี
ส่วนบุ๋ม ปนัดดา ยืนยันว่า ไม่ทราบเรื่องการนำเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปใช้ในโครงการพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต และอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำหรับข้อสงสัยล่าสุดที่ CSI LA เปิดเผยเกี่ยวกับรายได้และงบการเงินของบริษัท วสุวัณ อุตสาหกรรม จำกัด ยังไม่มีคำชี้แจงโดยตรงจากช่างเอ๋ต่อข้อมูลชุดนี้ โดยเฉพาะเหตุผลที่ไม่ปรากฏงบการเงินใหม่ตั้งแต่ปี 2561 และความเกี่ยวข้องของบริษัทกับสัญญาก่อสร้างพูลวิลล่า
ขณะที่ข้อมูลรายได้ย้อนหลังและรายการทรัพย์สินในงบการเงินที่เพจนำมาเผยแพร่ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทไม่มีเครื่องจักรใช้งานจริง หรือไม่มีความสามารถรับงานก่อสร้าง เนื่องจากยังต้องตรวจสอบรูปแบบการรับงาน การใช้ผู้รับเหมาช่วง และเอกสารสัญญาของโครงการประกอบด้วย
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