เครื่องบินดิ่งนรก พุ่งโหม่งโลกริมถนนฟลอริดา ดับ 9 ศพ เสียงสุดท้ายนักบินสุดช็อก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:34 น.
จุดเกิดเหตุเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Learjet 60 ตกริมถนนในรัฐฟลอริดา

เกิดเหตุ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตกในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังเครื่องบินแบบ Learjet 60 ทะเบียน N722BD บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 9 คน สูญเสียการควบคุมกลางอากาศ ก่อนดิ่งลงกระแทกพื้นบริเวณริมถนนที่มีรถยนต์สัญจรผ่าน ในเมืองกรีนเอเคอร์ส (Greenacres) รัฐฟลอริดา เกิดระเบิดและเพลิงไหม้รุนแรง ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด

สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณถนนมิลิทารีเทรล (Military Trail) ใกล้จุดตัดถนนสาย 10th Avenue North ในเขตปาล์มบีชเคาน์ตี (Palm Beach County) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา

ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของประชาชนที่กำลังขับผ่านบริเวณนั้น บันทึกวินาทีที่เครื่องบินพุ่งลงมาจากท้องฟ้าในลักษณะเกือบตั้งฉากกับพื้น ก่อนกระแทกบริเวณริมถนนและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ขณะที่รถยนต์หลายคันกำลังสัญจรอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

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แรงกระแทกทำให้เครื่องบินแตกกระจาย เศษซากกระเด็นไปทั่วบริเวณ เกิดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดิน พร้อมกลุ่มควันดำหนาทึบลอยขึ้นเหนือชุมชน โดยจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยและรถยนต์ที่แล่นผ่านเพียงระยะสั้น ๆ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยในปาล์มบีชเคาน์ตีระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิง พร้อมปิดถนน Military Trail ทั้งสองทิศทาง ระหว่างถนน Cresthaven Boulevard และ 10th Avenue North เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซากเครื่องบิน

ดับยกลำ 9 ศพ
ภาพจาก : X

ทางการยังต้องอพยพประชาชนประมาณ 600 คน จากชุมชนบ้านพักเคลื่อนที่ใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบ

ด้าน รอน เดอซานทิส (Ron DeSantis) ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา เปิดเผยว่า เครื่องบินดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงจนมีลักษณะคล้ายขีปนาวุธ ก่อนกระแทกพื้นจนเกิดหลุมขนาดใหญ่บริเวณข้างถนน โดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากประชาชนที่อยู่บนพื้นดิน

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สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA ยืนยันว่า เครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจ Learjet 60 ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติออสตินเบิร์กสตรอม (Austin-Bergstrom International Airport) ในรัฐเท็กซัส โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สนามบินนอร์ทเอลิวเธอรา (North Eleuthera Airport) ประเทศบาฮามาส

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เครื่องบินลำนี้ผลิตในปี 2547 และจดทะเบียนด้วยหมายเลข N722BD โดยข้อมูลการจดทะเบียนระบุว่ามีบริษัทในรัฐเดลาแวร์เป็นเจ้าของ

สำหรับเหตุการณ์ก่อนเครื่องบินตก เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 เปิดเผยข้อมูลการบินว่า เครื่องบินเดินทางออกจากเมืองออสติน ก่อนบินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อเดินทางสู่บาฮามาส โดยระหว่างบินผ่านรัฐฟลอริดา เครื่องบินเริ่มลดระดับจากความสูงประมาณ 41,000 ฟุต ลงมาอยู่ที่ 35,000 ฟุต

จากบันทึกเสียงสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน พบว่าลูกเรือรายงานสภาพอากาศที่มีความปั่นป่วน รวมถึงสภาวะน้ำแข็งเกาะเครื่องบินและฝนระหว่างเส้นทาง ก่อนขออนุญาตเพิ่มระดับความสูงขึ้นไปที่ 37,000 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม

ไฟไหม้กลางเมือง เครื่องบินส่วนตัวตก
ภาพจาก : X

หลังได้รับอนุญาตจากหอบังคับการบิน นักบินกลับรายงานว่าเครื่องบินกำลังสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการลดระดับเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ฟุตต่อนาที ก่อนเพิ่มเป็นประมาณ 20,000 ฟุตต่อนาที

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นักบินจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน “Mayday, Mayday” พร้อมแจ้งว่าเครื่องบินกำลังลดระดับอย่างรุนแรงและมีความเร็วเกินขีดจำกัด

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ระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินพยายามติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยแจ้งว่านักบินสามารถเลือกปรับระดับความสูงได้ตามความจำเป็น แต่สถานการณ์บนเครื่องยังคงเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว

รายงานจาก Aviation International News ระบุว่า ก่อนการติดต่อจะขาดหาย มีเสียงจากห้องนักบินพูดว่า “We’re out of time” ซึ่งมีความหมายว่า “เราไม่เหลือเวลาแล้ว”

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินไม่สามารถติดต่อเครื่องบินได้อีก

ข้อมูลจาก Flightradar24 ระบุว่า เครื่องบินเริ่มเสียระดับอย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ 12.48 น. ก่อนเข้าสู่ลักษณะการดิ่งลงพร้อมเลี้ยวไปทางขวา โดยในช่วงหนึ่งมีอัตราการลดระดับสูงกว่า 32,000 ฟุตต่อนาที

สัญญาณตำแหน่งสุดท้ายที่ระบบติดตามเที่ยวบินได้รับอยู่ที่ระดับความสูง 8,750 ฟุต เมื่อเวลา 12.49 น. ก่อนเครื่องบินพุ่งกระแทกพื้นในเวลาต่อมา

ด้าน ฌอน ดัฟฟี (Sean Duffy) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง 9 คนบนเครื่องบิน Learjet 60 เสียชีวิตทั้งหมด พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต

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ขณะที่ FAA ประกาศส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจสอบกับ คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนอุบัติเหตุทางการบิน

NTSB ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษลงพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมซากเครื่องบิน ตรวจสอบข้อมูลการบิน และวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุม โดยมีกำหนดแถลงข้อมูลเพิ่มเติมที่เมืองเวสต์ปาล์มบีชในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เครื่องบิน Learjet 60 สูญเสียการควบคุมและตกยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แม้บันทึกเสียงจะระบุว่านักบินเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนและรายงานปัญหาน้ำแข็งเกาะเครื่องบิน แต่ยังต้องรอผลการสอบสวนเพื่อยืนยันว่าปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยตรงหรือไม่

ส่วนรายชื่อและข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 9 คน ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในรายงานเบื้องต้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:34 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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