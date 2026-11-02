เครื่องบินดิ่งนรก พุ่งโหม่งโลกริมถนนฟลอริดา ดับ 9 ศพ เสียงสุดท้ายนักบินสุดช็อก
เกิดเหตุ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตกในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังเครื่องบินแบบ Learjet 60 ทะเบียน N722BD บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 9 คน สูญเสียการควบคุมกลางอากาศ ก่อนดิ่งลงกระแทกพื้นบริเวณริมถนนที่มีรถยนต์สัญจรผ่าน ในเมืองกรีนเอเคอร์ส (Greenacres) รัฐฟลอริดา เกิดระเบิดและเพลิงไหม้รุนแรง ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด
สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณถนนมิลิทารีเทรล (Military Trail) ใกล้จุดตัดถนนสาย 10th Avenue North ในเขตปาล์มบีชเคาน์ตี (Palm Beach County) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา
ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของประชาชนที่กำลังขับผ่านบริเวณนั้น บันทึกวินาทีที่เครื่องบินพุ่งลงมาจากท้องฟ้าในลักษณะเกือบตั้งฉากกับพื้น ก่อนกระแทกบริเวณริมถนนและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ ขณะที่รถยนต์หลายคันกำลังสัญจรอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
แรงกระแทกทำให้เครื่องบินแตกกระจาย เศษซากกระเด็นไปทั่วบริเวณ เกิดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดิน พร้อมกลุ่มควันดำหนาทึบลอยขึ้นเหนือชุมชน โดยจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยและรถยนต์ที่แล่นผ่านเพียงระยะสั้น ๆ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยในปาล์มบีชเคาน์ตีระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิง พร้อมปิดถนน Military Trail ทั้งสองทิศทาง ระหว่างถนน Cresthaven Boulevard และ 10th Avenue North เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซากเครื่องบิน
ทางการยังต้องอพยพประชาชนประมาณ 600 คน จากชุมชนบ้านพักเคลื่อนที่ใกล้จุดเกิดเหตุ เพื่อความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบ
ด้าน รอน เดอซานทิส (Ron DeSantis) ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา เปิดเผยว่า เครื่องบินดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงจนมีลักษณะคล้ายขีปนาวุธ ก่อนกระแทกพื้นจนเกิดหลุมขนาดใหญ่บริเวณข้างถนน โดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากประชาชนที่อยู่บนพื้นดิน
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA ยืนยันว่า เครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเครื่องบินเจ็ตธุรกิจ Learjet 60 ซึ่งออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติออสตินเบิร์กสตรอม (Austin-Bergstrom International Airport) ในรัฐเท็กซัส โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่สนามบินนอร์ทเอลิวเธอรา (North Eleuthera Airport) ประเทศบาฮามาส
เครื่องบินลำนี้ผลิตในปี 2547 และจดทะเบียนด้วยหมายเลข N722BD โดยข้อมูลการจดทะเบียนระบุว่ามีบริษัทในรัฐเดลาแวร์เป็นเจ้าของ
สำหรับเหตุการณ์ก่อนเครื่องบินตก เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 เปิดเผยข้อมูลการบินว่า เครื่องบินเดินทางออกจากเมืองออสติน ก่อนบินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อเดินทางสู่บาฮามาส โดยระหว่างบินผ่านรัฐฟลอริดา เครื่องบินเริ่มลดระดับจากความสูงประมาณ 41,000 ฟุต ลงมาอยู่ที่ 35,000 ฟุต
จากบันทึกเสียงสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน พบว่าลูกเรือรายงานสภาพอากาศที่มีความปั่นป่วน รวมถึงสภาวะน้ำแข็งเกาะเครื่องบินและฝนระหว่างเส้นทาง ก่อนขออนุญาตเพิ่มระดับความสูงขึ้นไปที่ 37,000 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม
หลังได้รับอนุญาตจากหอบังคับการบิน นักบินกลับรายงานว่าเครื่องบินกำลังสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการลดระดับเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ฟุตต่อนาที ก่อนเพิ่มเป็นประมาณ 20,000 ฟุตต่อนาที
นักบินจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน “Mayday, Mayday” พร้อมแจ้งว่าเครื่องบินกำลังลดระดับอย่างรุนแรงและมีความเร็วเกินขีดจำกัด
ระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินพยายามติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยแจ้งว่านักบินสามารถเลือกปรับระดับความสูงได้ตามความจำเป็น แต่สถานการณ์บนเครื่องยังคงเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว
รายงานจาก Aviation International News ระบุว่า ก่อนการติดต่อจะขาดหาย มีเสียงจากห้องนักบินพูดว่า “We’re out of time” ซึ่งมีความหมายว่า “เราไม่เหลือเวลาแล้ว”
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินไม่สามารถติดต่อเครื่องบินได้อีก
ข้อมูลจาก Flightradar24 ระบุว่า เครื่องบินเริ่มเสียระดับอย่างรุนแรงเมื่อเวลาประมาณ 12.48 น. ก่อนเข้าสู่ลักษณะการดิ่งลงพร้อมเลี้ยวไปทางขวา โดยในช่วงหนึ่งมีอัตราการลดระดับสูงกว่า 32,000 ฟุตต่อนาที
สัญญาณตำแหน่งสุดท้ายที่ระบบติดตามเที่ยวบินได้รับอยู่ที่ระดับความสูง 8,750 ฟุต เมื่อเวลา 12.49 น. ก่อนเครื่องบินพุ่งกระแทกพื้นในเวลาต่อมา
ด้าน ฌอน ดัฟฟี (Sean Duffy) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง 9 คนบนเครื่องบิน Learjet 60 เสียชีวิตทั้งหมด พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขณะที่ FAA ประกาศส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจสอบกับ คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสอบสวนอุบัติเหตุทางการบิน
NTSB ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนพิเศษลงพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมซากเครื่องบิน ตรวจสอบข้อมูลการบิน และวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุม โดยมีกำหนดแถลงข้อมูลเพิ่มเติมที่เมืองเวสต์ปาล์มบีชในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้เครื่องบิน Learjet 60 สูญเสียการควบคุมและตกยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แม้บันทึกเสียงจะระบุว่านักบินเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนและรายงานปัญหาน้ำแข็งเกาะเครื่องบิน แต่ยังต้องรอผลการสอบสวนเพื่อยืนยันว่าปัจจัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุโดยตรงหรือไม่
ส่วนรายชื่อและข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 9 คน ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในรายงานเบื้องต้น
Autoridades de Greenacres en Florida buscan víctimas tras el accidente de jet ejecutivo learjet 60 de matrícula N722BD que salió de Austin en Texas.
La aeronave cayó en picada desde 11.000 cayendo en una zona de viviendas móviles
Aún no hay explicación del accidente! En seguimiento…
Estas las diferentes imágenes registradas del accidente en cámaras de seguidad y vehículos que tránsitaban por el lugar !!
— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) November 1, 2026
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