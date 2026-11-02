เคลียร์ชัด! “ไทยช่วยไทยพลัส” พฤศจิกายน 2569 รัฐโอนเพิ่ม 1,000 บาทอีกหรือไม่
เคลียร์ชัด! “ไทยช่วยไทยพลัส (เพิ่มเติม)” เดือนพฤศจิกายน 2569 รัฐโอนเพิ่ม 1,000 บาท เข้าแอปฯ “เป๋าตัง” อีกหรือไม่?
ภายหลังจากโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส (เพิ่มเติม)” เริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องจากโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2569 รัฐให้วงเงิน 1,000 บาทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569
ประชาชนจำนวนมากสงสัยว่า เดือนพฤศจิกายน 2569 จะมีการโอนวงเงินเพิ่มเข้าแอปฯ เป๋าตังหรือไม่ จากข้อมูลระบุว่า โครงการดังกล่าวรัฐจะโอนเงินให้กับประชาชนเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ (2 เดือน) โดยเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น. และสามารถใช้สิทธิได้ 1,000 บาท/โครงการ และไม่เกิน 200 ต่อวัน
ดังนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2569 จะไม่มีการโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังเพิ่ม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาของโครงการเดิม หากยังมีวงเงินเหลือจากเดือนที่ผ่านมา ใช้ต่อได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และหากใช้ครบ 1,000 บาทแล้ว จะไม่มีการโอนเพิ่มอีกในเดือนนี้
ที่มา: ไทยช่วยไทยพลัส
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