แฟนเก่าหึงโหด ขับรถข้ามจังหวัด ดักตีหนุ่มรักใหม่ ตัดอวัยวะเพศดับคาที่
ความสัมพันธ์ที่จบไปเมื่อสองเดือนก่อน กลับมาจบอีกครั้งด้วยศพกลางลานจอดรถหน้าห้องเช่าย่านบางคล้า ชายวัย 58 ปี ขับรถจากนครราชสีมาข้ามจังหวัดมาซุ่มรออยู่ในห้องพักของอดีตคนรัก เพื่อรอเวลาที่เธอกลับมาพร้อมผู้ชายคนใหม่
จันทิมา อายุ 30 ปี เพิ่งได้รับการบรรจุเข้าทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่นาน เธอเคยคบหากับ จตุรงศ์ อายุ 58 ปี และเลิกรากันไปราวสองเดือน ก่อนจะมาคบกับ นิมิตร อายุ 55 ปี
แต่การเลิกรานั้นจบเฉพาะฝั่งหญิง จันทิมาเล่าว่าจตุรงศ์ไม่ยอมตัดใจ คอยตามเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวของเธอมาตลอด
คืนเกิดเหตุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จตุรงศ์ขับรถเชฟโรเลตสีขาวจากนครราชสีมามาถึงห้องเช่าในตลาดนัดแม่เล้ง ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วปีนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพัก
เขารออยู่จนกระทั่งรถกระบะอีซูซุสีดำของนิมิตรมาส่งจันทิมาถึงหน้าห้อง และทั้งคู่กำลังเดินเข้าไป
จากคำบอกเล่าของจันทิมา จตุรงศ์พุ่งออกมาพร้อมไม้กระบองแล้วกระหน่ำตีนิมิตรอย่างไม่ยั้งจนล้มลงข้างรถ จากนั้นยังลงมือซ้ำด้วยการใช้มีดคัตเตอร์กรีดข้างขาจนเป็นแผลฉกรรจ์ขนาดใหญ่ แล้วตัดอวัยวะเพศของนิมิตรไปทิ้งไว้บริเวณด้านหลังรถ
นิมิตรนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนน มีบาดแผลที่ศีรษะและลำตัว หน้าแข้งขวาหัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำซีพีอาร์ยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เมื่อตำรวจมาถึง จตุรงศ์ไม่ได้หลบหนี ยืนถืออาวุธรออยู่ฝั่งตรงข้าม ก่อนวางไม้กับมีดลงตามที่เจ้าหน้าที่สั่งหลังการเจรจา
คนร้ายรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทั้งหมด อ้างว่ารู้สึกถูกหยามศักดิ์ศรี เคยจับได้ว่าฝ่ายหญิงปันใจและมีปัญหากันมาก่อน จึงขับรถมาดักรอในคืนนั้น
ทว่าคำให้การของจตุรงศ์ต่างจากคำเล่าของจันทิมา เขาอ้างว่าเมื่อเห็นรถมาส่งจึงบันดาลโทสะวิ่งเข้าไปกระชากผม แล้วนิมิตรหันมาต่อยก่อน เขาจึงใช้ไม้ตีสวนและใช้มีดคัตเตอร์ลงมือเพื่อระบายความแค้น ขณะที่ฝ่ายหญิงอธิบายเหตุการณ์ว่าเป็นการซุ่มรอแล้วพุ่งเข้าทำร้ายทันที
ตำรวจ สภ.บางคล้า ควบคุมตัวจตุรงศ์พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ้างอิง: คมชัดลึก
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