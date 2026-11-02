แห่ชื่นชม พระเอกวัยรุ่นดัง รายงานตัวเข้ากรม รับใช้ชาติ 6 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:39 น.
แห่ชื่นชม พระเอกวัยรุ่นดัง รายงานตัวเข้ากรม รับใช้ชาติ 6 เดือน

ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล พระเอกหนุ่ม เดินทางไปรายงานตัวที่สถานที่รับส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ จังหวัดปทุมธานี เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเข้ากรมทหารที่มณฑลทหารบกที่ 11

เขาสมัครใจเข้าเป็นทหารเกณฑ์ผลัด 2 ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 จึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจับใบดำใบแดง โดยจะใช้เวลาประจำการประมาณ 6 เดือน

ริวเคยให้เหตุผลไว้ว่าวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้ว เป็นช่วงเวลาที่ลงตัวที่สุด แม้ช่วงนั้นจะมีละครถ่ายทำอยู่ 3 เรื่อง แต่คุณแม่เคลียร์คิวให้จนปิดกล้องได้ทันกำหนด การเข้ากรมเป็นการไปหาประสบการณ์ใหม่และเป็นประสบการณ์ชีวิต

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ในวันรายงานตัว มีทั้งครอบครัว เพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ รวมถึงแฟนคลับเดินทางไปให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่ริวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความสั้น ๆ ว่าขอลาไปเป็นทหาร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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