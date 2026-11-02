แห่ชื่นชม พระเอกวัยรุ่นดัง รายงานตัวเข้ากรม รับใช้ชาติ 6 เดือน
ริว วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล พระเอกหนุ่ม เดินทางไปรายงานตัวที่สถานที่รับส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ จังหวัดปทุมธานี เมื่อเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเข้ากรมทหารที่มณฑลทหารบกที่ 11
เขาสมัครใจเข้าเป็นทหารเกณฑ์ผลัด 2 ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 จึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจับใบดำใบแดง โดยจะใช้เวลาประจำการประมาณ 6 เดือน
ริวเคยให้เหตุผลไว้ว่าวางแผนเรื่องนี้ไว้แล้ว เป็นช่วงเวลาที่ลงตัวที่สุด แม้ช่วงนั้นจะมีละครถ่ายทำอยู่ 3 เรื่อง แต่คุณแม่เคลียร์คิวให้จนปิดกล้องได้ทันกำหนด การเข้ากรมเป็นการไปหาประสบการณ์ใหม่และเป็นประสบการณ์ชีวิต
ในวันรายงานตัว มีทั้งครอบครัว เพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการ รวมถึงแฟนคลับเดินทางไปให้กำลังใจจำนวนมาก ขณะที่ริวโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความสั้น ๆ ว่าขอลาไปเป็นทหาร
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