เปิ้ล นาคร แจงยิบ เงินมูลนิธิไทยนาคา โปร่งใสมาก บาทเดียวก็หลุดไม่ได้
เปิ้ล นาคร ศิลาชัย ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคา ออกมาชี้แจงระบบการเงินของมูลนิธิ หลังสังคมหันมาจับตาเรื่องการจัดการเงินบริจาคขององค์กรการกุศล จากกรณีมูลนิธิของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
เปิ้ลโพสต์ว่า หลักการการเงินของมูลนิธิไทยนาคาทำเหมือนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บาทเดียวก็หลุดไม่ได้ พร้อมขอบคุณผู้ที่เป็นห่วง
เปิ้ลอธิบายขั้นตอนของมูลนิธิตนว่า ประชุมทุกเดือนพร้อมทำรายงานการประชุม มีทีมบัญชีตรวจสอบรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ แต่งตั้งทีมออดิตเข้าตรวจสอบ ติดตามการยื่นรายงานการเงินกับกรมสรรพากร
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบข้อกฎหมายเรื่องการขอออกใบกำกับภาษีกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร ตรวจสอบใบขออนุญาตรับบริจาคที่ยื่นกับกระทรวงกลาโหม และรายงานการทำงานของทุกฝ่ายทั้งภาคปฏิบัติ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย
เมื่อมีผู้เข้ามาถามเรื่องใบอนุโมทนาสำหรับลดหย่อนภาษี เปิ้ลตอบว่าโดยหลักการมูลนิธิต้องส่งให้สรรพากรตรวจสอบการเงินก่อนเป็นเวลา 3 ปี จึงจะออกใบลดหย่อนภาษีได้ แต่ระหว่างนี้สามารถออกใบเสร็จและใบขอบคุณให้ผู้บริจาคได้หากมีการร้องขอ
ส่วนคำถามว่ามูลนิธิไทยนาคายื่นเป็นองค์กรการกุศลแล้วหรือไม่ เปิ้ลตอบว่าดำเนินการตามทุกขั้นตอนแล้ว
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