เดอะ ทอยส์ แต่งงานแล้ว ควง เกีย ภัณฐิรา เข้าพิธีวิวาห์ คบกันมานานกว่า 10 ปี
THE TOYS หรือ ทอย ธันวา บุญสูงเนิน ศิลปินในสังกัด What The Duck เข้าพิธีแต่งงานกับ เกีย ภัณฐิรา ลือโสภณ แฟนสาวนอกวงการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า 10 ปี
พิธีจัดขึ้นที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยต้นสังกัดเป็นผู้เผยแพร่ภาพในงานออกมา
ภาพจาก THE TOYS / What The Duck
เพื่อนเจ้าบ่าวในงานเป็นศิลปินที่แฟนเพลงคุ้นหน้า ประกอบด้วย BOWKYLION, Jeff Satur, INK WARUNTORN และ NONT TANONT พร้อมด้วยคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
ภาพจาก THE TOYS / What The Duck
ทั้งคู่ระบุว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่ส่งเข้ามาจากหลายช่องทาง และเปิดแฮชแท็ก #kiaandtoyday ให้แฟนเพลงติดตามภาพบรรยากาศในงาน
ภาพจาก THE TOYS / What The Duck
ก่อนหน้านี้ THE TOYS เพิ่งประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ 10 ปีในวันที่ 10 เมษายน 2570 ทำให้ปีนี้เป็นปีที่มีหมุดหมายสำคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
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