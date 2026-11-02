ทนายเดชา เผยเหตุ แบมบี้ เลื่อนแถลงข่าว โต้สัมพันธ์ ก๊อต อธิป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:08 น.
ทนายเดชา เผยเหตุ แบมบี้ เลื่อนแถลงข่าว โต้สัมพันธ์ ก๊อต อธิป

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยผ่านรายการ Phutta Talk ว่า แบมบี้ สิรินโสพิศ อดีตผู้เข้าประกวด The Star และนักกีฬาวิ่งเทรล ยังไม่พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ถูกโยงเข้ากับปัญหาครอบครัวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เนื่องจากกังวลผลกระทบที่จะเกิดกับตัวเองและครอบครัว

เดิมแบมบี้มีกำหนดแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อน ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลังบุ๋มไลฟ์สดพูดถึงปัญหาภายในครอบครัว จนมีการเชื่อมโยงและพาดพิงถึงเธอ

ทนายเดชาระบุว่า แบมบี้ได้เข้ามาปรึกษาและยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม

โฆษณา

ส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่านำรถ BMW ไปจอดที่คาร์แคร์ของก๊อต แบมบี้ปฏิเสธเช่นกัน รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการลักลอบได้เสีย การข่มขู่ และการบันทึกคลิปเพื่อใช้แบล็กเมล ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด

แบมบี้ยังระบุผ่านทนายความว่า ยังคงเคารพและรักบุ๋ม ปนัดดา และไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงถูกกล่าวหาในลักษณะดังกล่าว

ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวันแถลงข่าวใหม่ และยังไม่มีการชี้แจงจากฝ่าย ก๊อต อธิป ต่อข้อกล่าวหากับแบมบี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:08 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ &quot;บุุ๋ม ปนัดดา&quot;

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร &#8216;ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล&#8217; ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ ข่าว

หมอวอนญาติ หยุดทิ้งพ่อแม่สูงอายุไว้โรงพยาบาล เสี่ยงติดเชื้อในปอดทรมานซ้ำ

36 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ บันเทิง

ประวัติ “บูม ธราธร” GMMTV หล่อสูง ดีกรีวิศวะ ผลงานซีรีย์เพียบ

5 นาที ที่แล้ว
พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน จับตาผลสอบ ข่าว

อึ้ง! พบเงินหมุนเวียนมูลนิธิบุ๋มเกือบพันล้าน อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน หากทำผิดจริง

48 นาที ที่แล้ว
ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด ข่าวต่างประเทศ

ดวงถึงฆาต! ชายวิ่งตัดหน้ารถ 100 กม./ชม. ดับคาที่ นักกฎหมายชี้คนขับอาจไม่ผิด

56 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม. ข่าว

มูลนิธิบุ๋ม ถูกสั่งระงับก่อสร้าง เปิดเอกสารขอสร้างบ้านแค่ 10 ตร.ม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ &quot;บุุ๋ม ปนัดดา&quot; บันเทิง

ส่องรายชื่อ คนดังวงการบันเทิง โอนบริจาค มูลนิธิองค์กรทำดี ของ “บุ๋ม ปนัดดา”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร &#8216;ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล&#8217; ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร ‘ร้อยโท ปรีชา ปินตามูล’ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย &quot;เอย่า&quot; นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว ข่าวกีฬา

สุดอาลัย “เอย่า” นักกอล์ฟวัย 15 ปี ถูกฟ้าผ่ากลางสนาม แข่งขันไม่ทันจบ แม่โพสต์ยืนยันเสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#8220;ดีเจมาโอะ&#8221; อดีตเอวีดัง ถูกหามเข้าไอซียู หลังโดนลูกค้าวางยา อึ้งพบยาเสพติดเพียบ บันเทิง

“ดีเจมาโอะ” อดีตเอวีดัง ถูกหามเข้าไอซียู หลังโดนลูกค้าวางยา อึ้งพบยาเสพติดเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เปิดรับบริจาคลุยซักฟอก ซัดพรรคอื่นใช้เงินคน 1% ถอนทุนคืน ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เปิดรับบริจาคลุยซักฟอก ม.151 ชูพลัง 99%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แฟนลำไย ดีกรีกัปตันฟุตซอลทีมชาติ บันเทิง

ประวัติ “กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แฟนลำไย ดีกรีกัปตันฟุตซอลทีมชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมช.เกษตรฯ ยืนยัน ไทยไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร เพราะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ข่าวการเมือง

รมช.เกษตรฯ ยืนยัน ไทยไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร เพราะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ประกอบข่าวโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ข่าวการเมือง

ศุภโชติ แฉบริษัทร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนกว่า 60 แห่ง จดที่อยู่ซ้ำกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ส่งกำลังใจ &quot;สมปอง&quot; โอนเงินครึ่งแสนช่วยเหลือ เผยยังไงก็ซัปพอร์ตเสมอ ข่าว

“แพรรี่” ให้กำลังใจ “สมปอง” โอนเงินครึ่งแสนช่วยเหลือ เผยยังไงก็ซัปพอร์ตเสมอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก สถานที่เกิดเหตุชุมนุม ข่าว

กลุ่มปกป้องสถาบัน รุมทำร้ายแกนนำแรงงานพม่า ขณะชุมนุมหน้า UN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ทักษิณ ชินวัตร ประกอบข่าวปมนิรโทษกรรมแลกเสียงโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ข่าวการเมือง

อภิสิทธิ์ ชี้ทักษิณ ไม่เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรม เพื่อไทยโต้ข่าวแลกโหวตซักฟอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุ เตือนด่วน อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักมาก 5-7 พฤศจิกายน 69 ข่าว

กรมอุตุ เตือนด่วน อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักมาก 5-7 พฤศจิกายน 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าญี่ปุ่น หญิงสวมฮิญาบ ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลอันตราย ลือเป็นภรรยาทูต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าญี่ปุ่น หญิงสวมฮิญาบ ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลอันตราย ก่อนลือว่าเป็นภรรยาทูต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสุดท้าย ในกัมพูชา เซ่นกระแสแบนสินค้าไทย ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย! เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาสุดท้ายในกัมพูชา ปิดตัวแล้ว เซ่นกระแสแบนสินค้าไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศส่ง F-16 ลาดตระเวนเหนือแม่สอด ขออย่าตื่นตระหนก ข่าวการเมือง

กองทัพอากาศส่ง F-16 ทะยานเหนือแม่สอด ปกป้องชาติ ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู เชียงใหม่ เปิดวันสุดท้าย หลังอยู่คู่ลูกค้ากว่า 10 ปี เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน ต้องลิ้ม สุกี้ชาบู เชียงใหม่ เปิดวันสุดท้าย หลังอยู่คู่ลูกค้ากว่า 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก กยศ. ม.พะเยา หลุดโพสต์คำหยาบ ขอโทษ อ้าง ระบบผิดพลาด ข่าว

ช็อก กยศ. ม.พะเยา หลุดโพสต์คำหยาบ ขอโทษ อ้าง ระบบผิดพลาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดข้อมูล บริษัทช่างเอ๋ พบรายได้ไม่ถึง 2 ล้าน ตั้งคำถามพูลวิลล่า 180 ล้าน ข่าว

เปิดรายได้บริษัทช่างเอ๋ งบล่าสุดปี 60 พบแค่ 1.4 ล้าน เพจดังขุดปมพูลวิลล่า 180 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แห่ชื่นชม พระเอกวัยรุ่นดัง รายงานตัวเข้ากรม รับใช้ชาติ 6 เดือน บันเทิง

แห่ชื่นชม พระเอกวัยรุ่นดัง รายงานตัวเข้ากรม รับใช้ชาติ 6 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์ชัด! &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; พฤศจิกายน 2569 รัฐโอนเพิ่ม 1,000 บาทอีกหรือไม่ เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด! “ไทยช่วยไทยพลัส” พฤศจิกายน 2569 รัฐโอนเพิ่ม 1,000 บาทอีกหรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเพจดังจับพิรุธ ช่างเอ๋ ภาพคู่บุ๋ม ปนัดดา อ้างถ่ายปี 66 ก่อนสร้างพูลวิลล่า 2 ปี