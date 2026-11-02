ทนายเดชา เผยเหตุ แบมบี้ เลื่อนแถลงข่าว โต้สัมพันธ์ ก๊อต อธิป
ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เปิดเผยผ่านรายการ Phutta Talk ว่า แบมบี้ สิรินโสพิศ อดีตผู้เข้าประกวด The Star และนักกีฬาวิ่งเทรล ยังไม่พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ถูกโยงเข้ากับปัญหาครอบครัวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เนื่องจากกังวลผลกระทบที่จะเกิดกับตัวเองและครอบครัว
เดิมแบมบี้มีกำหนดแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อน ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นหลังบุ๋มไลฟ์สดพูดถึงปัญหาภายในครอบครัว จนมีการเชื่อมโยงและพาดพิงถึงเธอ
ทนายเดชาระบุว่า แบมบี้ได้เข้ามาปรึกษาและยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ ก๊อต อธิป สามีของบุ๋ม
ส่วนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่านำรถ BMW ไปจอดที่คาร์แคร์ของก๊อต แบมบี้ปฏิเสธเช่นกัน รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการลักลอบได้เสีย การข่มขู่ และการบันทึกคลิปเพื่อใช้แบล็กเมล ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งหมด
แบมบี้ยังระบุผ่านทนายความว่า ยังคงเคารพและรักบุ๋ม ปนัดดา และไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงถูกกล่าวหาในลักษณะดังกล่าว
ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดวันแถลงข่าวใหม่ และยังไม่มีการชี้แจงจากฝ่าย ก๊อต อธิป ต่อข้อกล่าวหากับแบมบี้
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