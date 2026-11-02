เพจดังจับพิรุธ ช่างเอ๋ ภาพคู่บุ๋ม ปนัดดา อ้างถ่ายปี 66 ก่อนสร้างพูลวิลล่า 2 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:14 น.
เพจดังจับพิรุธ ช่างเอ๋ ภาพคู่บุ๋ม ปนัดดา อ้างถ่ายปี 66 ก่อนสร้างพูลวิลล่า 2 ปี

เฟซบุ๊กเพจ CSI LA ตั้งข้อสงสัย ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาพูลวิลล่าภูเก็ต หลังพบภาพถ่ายร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา และครอบครัว อ้างภาพถ่ายตั้งแต่ปี 2566 ก่อนเริ่มก่อสร้างถึง 2 ปี สังเกตเด็กในภาพคือน้องอเล็กซ์ ไม่ใช่น้องอาเธอร์ ตามที่ช่างเอ๋กล่าวอ้าง พร้อมตั้งคำถามถึงหลักฐานคลิปปลอมลายเซ็นที่ทนายเดชาระบุว่ามีอยู่

CSI LA ระบุว่า ก่อนหน้านี้ช่างเอ๋เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายร่วมกับบุ๋มและครอบครัว โดยอ้างว่าเป็นภาพในช่วงปี 2568 แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดกลับพบจุดที่อาจขัดแย้งกับช่วงเวลาที่ระบุ โดยเฉพาะเด็กที่ปรากฏอยู่ในภาพ

เพจอธิบายว่า เด็กที่บุ๋มอุ้มอยู่คือ น้องอเล็กซ์ ลูกชายที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งหากภาพถ่ายเกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2566 เด็กจะมีอายุประมาณ 4 ถึง 5 เดือน สอดคล้องกับลักษณะของเด็กในภาพ

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นอกจากนี้ CSI LA ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปร่างของบุ๋ม โดยมองว่าภาพดังกล่าวถ่ายในช่วงหลังคลอดน้องอเล็กซ์ ก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกชายอีกคนคือ น้องอาเธอร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

จึงตั้งคำถามต่อข้อมูลที่อ้างว่าเด็กในภาพเป็นน้องอาเธอร์วัยประมาณ 4 เดือน และภาพถ่ายเกิดขึ้นในปี 2568 เนื่องจากหากเป็นน้องอเล็กซ์จริง ช่วงเวลาของภาพย่อมแตกต่างจากที่มีการกล่าวอ้าง

เพจ CSI LA ยังระบุด้วยว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้ยืนยันแล้วว่าภาพถ่ายเกิดขึ้นในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการนำหลักฐานต้นฉบับที่แสดงวันเวลาบันทึกภาพมาเปิดเผยในรายงานข่าวที่ตรวจสอบได้

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 รายการโหนกระแสเผยแพร่ภาพถ่ายครอบครัวบุ๋มและก๊อตร่วมกับช่างเอ๋ ระหว่างรับประทานอาหารที่จังหวัดภูเก็ต โดยทนายกุ้ง ซึ่งร่วมรายการในวันนั้น นำภาพมาเปิดเผยประกอบข้อสงสัยว่าบุ๋มเคยพบปะกับผู้รับเหมาและรับรู้เรื่องโครงการก่อสร้างมากน้อยเพียงใด

ต่อมาช่างเอ๋ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม โดยชี้แจงว่าภาพขณะรับประทานอาหารร่วมกับบุ๋มถ่ายที่ร้านอาหารในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่บุ๋มเดินทางมาภูเก็ต

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เฟซบุ๊กเพจ CSI LA ตั้งข้อสงสัย ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาพูลวิลล่าภูเก็ต หลังพบภาพถ่ายร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา

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ช่างเอ๋ยังอ้างว่า หลังรับประทานอาหาร บุ๋มได้เดินทางไปดูโครงการพูลวิลล่าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเห็นเธอขึ้นไปยืนบนคานบ้านและถ่ายภาพร่วมกับก๊อต ขณะที่ตนยืนอยู่ใกล้กัน

ผู้รับเหมายืนยันว่ามีภาพถ่ายจากจุดก่อสร้างเป็นหลักฐาน แต่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะต้องการรอให้อีกฝ่ายชี้แจงก่อน พร้อมกล่าวว่าหลังจากนั้นบุ๋มเคยเดินทางมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างอีก 2 ครั้ง แต่ตนไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย

สำหรับโครงการพูลวิลล่าที่ถูกกล่าวถึง ช่างเอ๋เคยให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ก๊อตติดต่อให้สร้างบ้านพักตากอากาศบนที่ดินประมาณ 2 ไร่ ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่ดินอยู่ในชื่อบุ๋ม ปนัดดา

โครงการเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2568 เดิมวางแผนสร้างบ้านพักตากอากาศเพียง 1 หลัง ก่อนเปลี่ยนเป็นโครงการพูลวิลล่าสำหรับขายจำนวน 8 หลัง โดยช่างเอ๋ระบุว่ามีมูลค่าก่อสร้างประมาณ 64 ล้านบาท ส่วนมูลค่าขายรวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 180 ล้านบาท

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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองฝ่าย ประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบคือภาพถ่ายที่ CSI LA นำมาตั้งข้อสงสัย กับภาพที่ช่างเอ๋กล่าวถึง เป็นภาพเดียวกันหรือไม่ และภาพถ่ายจากสถานที่ก่อสร้างในปี 2568 ที่ช่างเอ๋อ้างว่ามีอยู่ จะสามารถยืนยันคำให้สัมภาษณ์ได้เพียงใด

นอกจากข้อสงสัยเรื่องช่วงเวลาของภาพถ่ายแล้ว CSI LA ยังโพสต์ข้อความอีกประเด็นเกี่ยวกับหลักฐานคลิปวิดีโอที่ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ อ้างว่าช่างเอ๋มีอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการปลอมลายเซ็นของบุ๋ม ปนัดดา ในเอกสารโครงการก่อสร้าง

เพจตั้งข้อสงสัยว่า หากมีการเปิดเผยคลิปจริง ภาพในคลิปอาจเป็นเพียงเหตุการณ์ที่บุ๋มเซ็นลายเซ็นให้ลูกสาวของช่างเอ๋หรือไม่ พร้อมระบุว่าลายเซ็นสำหรับแฟนคลับกับลายเซ็นที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงินอาจมีรูปแบบแตกต่างกัน

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคำชี้แจงก่อนหน้านี้ของบุ๋ม ซึ่งปฏิเสธว่าตนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างพูลวิลล่า และกล่าวอ้างว่าถูกปลอมลายเซ็น

ขณะเดียวกัน ข้อพิพาทระหว่างช่างเอ๋กับก๊อตยังเชื่อมโยงกับการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีรายงานว่าพบธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังบริษัทผู้รับเหมา ก่อนมีการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของก๊อต

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ช่างเอ๋เคยชี้แจงว่า เงินที่ได้รับมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างพูลวิลล่า และเงินอีกส่วนที่ก๊อตแจ้งให้โอนกลับ โดยยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาหรือวัตถุประสงค์ของเงินส่วนหลัง

ด้านบุ๋มยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปใช้เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่า และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ถูกตั้งข้อสงสัย

สำหรับข้อสังเกตล่าสุดของ CSI LA เกี่ยวกับปีที่ถ่ายภาพร่วมกับช่างเอ๋ ยังไม่มีรายงานคำชี้แจงเพิ่มเติมจากช่างเอ๋ต่อประเด็นนี้โดยตรง ขณะที่ภาพถ่ายและข้อกล่าวหาเรื่องการปลอมลายเซ็นยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ย. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2569 09:14 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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