ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 16:10 น.
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย
Chalida Phalamat﻿

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 นางชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หลังถูก ออยศรี บุญยนุช แสงศรี เจ้าของเพจออยศรีและผองเผือก แถลงเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิ พร้อมกล่าวถึงผลคดีความที่ต้นอ้อเคยถูกฟ้องร้อง โดยเฉพาะคดีปลอมลายเซ็นจัดตั้งมูลนิธิที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

ต้นอ้อโพสต์ข้อความบนภาพพื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม ตั้งคำถามถึงความแตกต่างของคำศัพท์ทางกฎหมาย พร้อมพาดพิงถึงเจ้าของสำนักงานกฎหมายชื่อดัง โดยระบุว่า

“รอการลงโทษ” กับ “รอการกำหนดโทษ” ความหมายเหมือนกันไหมคะ พี่ๆนักกฎหมายช่วยสอนเจ้าของสำนักงานกฎหมายคนดังหน่อย

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อย่างไรก็ตาม ในข้อความไม่ได้ระบุชื่อบุคคลหรือสำนักงานกฎหมายที่ถูกพาดพิงโดยตรง

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังออยศรี พร้อมด้วย นายภูวกร ศรีเนียน หรือ เจตน์ ตัวแทนผู้เสียหายจากภาคี HETA จัดแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่สำนักงานบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ออยศรีและผองเผือก จำกัด ย่านแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์เคลื่อนไหวแล้วปมเงินบริจาค
Chalida Phalamat

ระหว่างการแถลงข่าว ออยศรีเปิดเผยข้อมูลจากรายการเดินบัญชีธนาคารกสิกรไทยของมูลนิธิเป็นหนึ่ง โดยอ้างว่าพบเงินบริจาคถูกโอนออกจากบัญชีมูลนิธิไปยังบัญชีส่วนตัวของต้นอ้อ สมาชิกครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดประมาณ 100 ครั้ง รวมมูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท

บัญชีปลายทางที่ถูกกล่าวถึงมีทั้งของลูกชายต้นอ้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิ ลูกสะใภ้ที่ทำหน้าที่เหรัญญิก และสามีของต้นอ้อ โดยออยศรีตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ในการโอนเงินบริจาค และเรียกร้องให้เปิดเผยเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ

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นอกจากประเด็นเงินบริจาคแล้ว ออยศรียังกล่าวถึง คดีปลอมลายเซ็นเพื่อจัดตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจากการร้องเรียนของ นางสาววิไลลักษณ์ หรือ ซ้อลักษณ์ ว่าถูกนำลายเซ็นไปใช้ในเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโดยไม่ได้รับอนุญาต

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ออยศรีระบุว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ต้นอ้อให้การรับสารภาพในคดีปลอมลายเซ็นและใช้เอกสารปลอม โดยศาลแขวงนนทบุรีมีคำพิพากษาและสั่ง รอการกำหนดโทษเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมีรายงานว่าคดีถึงที่สุดแล้ว เนื่องจากไม่มีฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์

ขณะเดียวกัน ออยศรียังเปิดเผยผลคดีหมิ่นประมาทที่ตนเป็นผู้ฟ้องร้องต้นอ้อ โดยระบุว่าศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท และให้ รอการลงโทษจำคุก หลังต้นอ้อให้การรับสารภาพ

สำหรับคำว่า รอการลงโทษ และ รอการกำหนดโทษ ที่ต้นอ้อนำมาตั้งคำถามนั้น เป็นมาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน

การรอการกำหนดโทษ หมายถึง ศาลวินิจฉัยแล้วว่าจำเลยกระทำความผิด แต่ยังไม่กำหนดว่าจะลงโทษเท่าใด โดยให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ส่วนการรอการลงโทษ หมายถึง ศาลวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดและกำหนดโทษแล้ว เช่น จำคุก 6 เดือน แต่ยังไม่ให้รับโทษจำคุกทันที โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาตามคำพิพากษา

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ทั้งสองกรณีจึงไม่ใช่การยกฟ้องหรือคำพิพากษาว่าจำเลยไม่มีความผิด แต่แตกต่างกันตรงที่ศาลได้กำหนดโทษไว้แล้วหรือยัง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ต้นอ้อและทนายความประจำมูลนิธิเป็นหนึ่งจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาค โดยยืนยันว่าการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิ เป็นการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามมติคณะกรรมการ และมีเอกสารทางบัญชีรองรับ

ล่าสุด ต้นอ้อยังเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Chalida Phalamat โดยโพสต์ภาพขณะนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน พร้อมข้อความว่า “ตอนที่พวกมึงจะเป็นจะตายกับเรื่องของ Gu Gu นั่งแดรกไก่อยู่ในท่านี้” และติดแฮชแท็ก #ต้นอ้อเป็นหนึ่ง

ต้นอ้อโพสต์หลังดราม่า
Chalida Phalamat

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 16:10 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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