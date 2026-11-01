เลียม ฟิตซ์เจอรัลด์ อินฟลูสายฟิตเนสผู้ติดตามกว่า 1 ล้าน เสียชีวิตวัย 29 ปี
เลียม ฟิตซ์เจอรัลด์ (Liam Fitzgerald) อินฟลูเอนเซอร์และเทรนเนอร์ฟิตเนสชาวอเมริกัน วัย 29 ปี เจ้าของบัญชีอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา โดยแฟนสาวเป็นผู้ประกาศข่าวการเสียชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันถัดมา
สำนักข่าว People รายงานเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ว่า เจมี ลิน รินัลดี (Jamie Lyn Rinaldi) แฟนสาวของฟิตซ์เจอรัลด์ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นเดียวกัน โพสต์ภาพแฟนหนุ่มพร้อมข้อความแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ระบุว่าเขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม
รินัลดีเปิดเผยว่า ฟิตซ์เจอรัลด์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ แม้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถช่วยเขาไว้ได้
เธอกล่าวว่า การสูญเสียครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนที่รู้จักและรักฟิตซ์เจอรัลด์ พร้อมขอให้ผู้ติดตามส่งกำลังใจถึงครอบครัวและคนใกล้ชิด รวมถึงเคารพความเป็นส่วนตัวระหว่างที่ทุกคนกำลังเผชิญกับการสูญเสีย
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับสถานที่เกิดอุบัติเหตุ สภาพถนน ความเร็วของรถจักรยานยนต์ หรือมีรถคันอื่นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่
ก่อนเสียชีวิต ฟิตซ์เจอรัลด์เคยเผยแพร่ภาพและวิดีโอเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของตัวเองหลายครั้ง โดย TMZ รายงานว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รินัลดีเคยโพสต์คลิปวิดีโอที่มีแฟนหนุ่มและรถจักรยานยนต์ปรากฏอยู่ด้วย ส่วนเดือนมิถุนายน เธอเผยแพร่อีกคลิปขณะเตรียมออกไปขี่รถชมพระอาทิตย์ตก
สำหรับ ประวัติ เลียม ฟิตซ์เจอรัลด์ เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2540 ในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และเพิ่งมีอายุครบ 29 ปี ก่อนเสียชีวิตเพียงสองสัปดาห์ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Famous Birthdays
เขาเติบโตในเมืองเล็ก ๆ ของรัฐวิสคอนซิน ก่อนย้ายตามครอบครัวไปอาศัยในรัฐวอชิงตัน และย้ายไปเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ในปี 2561 เนื่องจากต้องการใช้ชีวิตในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่น จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ในปี 2567
ฟิตซ์เจอรัลด์เริ่มเผยแพร่เนื้อหาบนอินสตาแกรมตั้งแต่ปี 2564 ก่อนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาพถ่ายรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อชัดเจน วิดีโอออกกำลังกาย การแต่งตัว และเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
บัญชีอินสตาแกรม @liam_fitzgerald_ ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการออกกำลังกาย การดูแลรูปร่าง แฟชั่น การใช้ชีวิต และคำแนะนำด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังทำงานเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสและเปิดเว็บไซต์ให้บริการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว
ฟิตซ์เจอรัลด์ยังสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม Patreon โดยเล่าประสบการณ์การพัฒนาตัวเองผ่านการออกกำลังกาย การปรับพฤติกรรมการกิน และการสร้างวินัยในชีวิต
ในข้อความแนะนำตัวบน Patreon เขาเปิดเผยว่า ครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าชีวิตกำลังเดินไปในทิศทางที่ผิด ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละขั้น เริ่มจากการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ดูแลอาหาร เลิกดื่มแอลกอฮอล์ และพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
เขาตั้งใจนำประสบการณ์เหล่านี้มาแบ่งปันให้ผู้ติดตาม โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตและต้องการเริ่มต้นดูแลตัวเอง นอกจากคำแนะนำด้านฟิตเนสแล้ว ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การเงิน และการสร้างความมั่นใจอีกด้วย
ฟิตซ์เจอรัลด์ยังเป็นครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม OnlyFans และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามรายงานของ Us Weekly
หลังมีการประกาศข่าวการเสียชีวิต เพื่อนร่วมวงการฟิตเนสและผู้ติดตามต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความอาลัยผ่านบัญชีอินสตาแกรมของเขาและแฟนสาว
ออสติน จอร์กัส (Austin Georgas) คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เคยพบกับฟิตซ์เจอรัลด์หลายครั้ง เปิดเผยว่า ทุกครั้งที่ได้เจอกันล้วนเป็นความทรงจำที่ดี พร้อมกล่าวขอบคุณที่ฟิตซ์เจอรัลด์เคยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจำนวนมาก
ด้าน คริสเตียน เอลเลียต (Christian Elliott) อินฟลูเอนเซอร์อีกคน แสดงความคิดเห็นว่า ฟิตซ์เจอรัลด์เป็นคนมีน้ำใจและมักให้กำลังใจคนรอบข้างอยู่เสมอ
ขณะที่เพื่อนอีกคนเขียนข้อความอาลัยใต้โพสต์สุดท้ายของฟิตซ์เจอรัลด์ โดยกล่าวถึงแผนที่ทั้งคู่เคยพูดคุยว่าจะทำร่วมกันภายในปีนี้ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ พร้อมขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากเขา
การเสียชีวิตของฟิตซ์เจอรัลด์เกิดขึ้นเพียง 14 วันหลังวันเกิดปีที่ 29 ของเขา โดยขณะนี้ครอบครัวและแฟนสาวยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดพิธีศพหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
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