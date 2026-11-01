อาลัย ผู้ช่วยพยาบาลสาว ลงช่วยคนเจ็บกลางศึกวัยรุ่นเชียงใหม่ ถูกรถชนเสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 14:43 น.
อาลัย ผู้ช่วยพยาบาลสาว ลงช่วยคนเจ็บกลางศึกวัยรุ่นเชียงใหม่ ถูกรถชนเสียชีวิต
ภาพจำลองเหตุการณ์

นางสาวกนกรัตน์ ยศธิวงค์ ผู้ช่วยพยาบาลสาวในจังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตขณะพยายามช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุวัยรุ่น 2 กลุ่มยกพวกทะเลาะวิวาทและขับรถไล่ทำร้ายกันบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ก่อนขึ้นสะพานดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 หลังเธอขับรถผ่านจุดเกิดเหตุและลงไปช่วยคนเจ็บ แต่กลับถูกรถยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.05 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 บริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ ก่อนขึ้นสะพานดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะกลุ่มวัยรุ่น 2 ฝ่าย จำนวนหลายสิบคน กำลังทะเลาะวิวาทและขับรถไล่ทำร้ายกันกลางถนน โดยมีรายงานว่าได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นหลายนัด

ระหว่างเกิดเหตุ วัยรุ่นทั้งสองฝ่ายขับรถไล่ติดตามและพยายามทำร้ายกัน ส่งผลให้มีรถจักรยานยนต์ล้มได้รับความเสียหาย 5 คัน ในจำนวนนี้มี 1 คันเกิดเพลิงลุกไหม้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุบางส่วนขับรถหลบหนีและพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทาง รวมถึงรถของประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น

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ขณะเดียวกัน กนกรัตน์ซึ่งขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ พบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนถนน จึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ แม้เหตุทะเลาะวิวาทจะยังไม่สงบ

แต่ระหว่างกำลังช่วยผู้บาดเจ็บ กลับมีรถยนต์ที่ขับโดยวัยรุ่นฝ่ายคู่กรณีพุ่งเข้าชนร่างของกนกรัตน์อย่างแรง ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเดินทางมาถึงและเร่งช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ หรือ CPR แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้

พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ทิวรรณา พนักงานสอบสวน สภ.แม่ปิง เปิดเผยกับสื่อว่า ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นสองกลุ่มมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน ระหว่างนั้นกนกรัตน์ขับรถผ่านมาพอดี เมื่อเห็นคนเจ็บจึงลงไปช่วยเหลือ แต่กลับถูกรถของวัยรุ่นอีกฝ่ายพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ภายหลังตำรวจ สภ.แม่ปิง เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์เสียหาย 5 คัน โดยมีรถที่ถูกไฟไหม้ 1 คัน นอกจากนี้ ยังพบปลอกกระสุนปืนและซองใส่อาวุธปืนตกอยู่บนถนน จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบหาผู้เกี่ยวข้อง

เบื้องต้นเหตุทะเลาะวิวาทครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ กนกรัตน์ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ส่วนสาเหตุที่วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเปิดศึกกัน รวมถึงพฤติการณ์ของผู้ขับรถที่พุ่งชนผู้ช่วยพยาบาล ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

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ด้าน พล.ต.ท.ปรัชญา ประสานสุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ โดยให้ชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานดอนจั่นและเส้นทางหลบหนี เพื่อระบุตัวผู้ขับรถชนกนกรัตน์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธปืน

ขณะเดียวกัน เพจ วิทยุจราจร ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของกนกรัตน์ พร้อมกล่าวถึงการเสียชีวิตของผู้ช่วยพยาบาลที่ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุทะเลาะวิวาท แต่กลับต้องเสียชีวิตจากรถยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

สำหรับความคืบหน้าคดี ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ โดยยังไม่มีรายงานยืนยันการจับกุมผู้ขับรถชนหรือข้อสรุปเกี่ยวกับเจตนาในการขับรถพุ่งเข้าหาผู้เสียชีวิต

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 14:43 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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